Узнать всё самое главное о Екатеринбурге и попробовать его на вкус — звучит как идеальный план для путешествия! Сначала на неутомительной прогулке я расскажу вам о главных вехах истории города. А затем заглянем в атмосферный ресторан, где вы отведаете знаменитые уральские пельмени.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Во время прогулки мы осмотрим:

Дом Севастьянова, известный как «Малахитовый терем»

Главный водосброс плотины, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу

Переход, посвящённый Свердловскому рок-клубу

Оборудование старых уральских заводов

Город 1733 года, отлитый в бронзе, и 1877 года, представленный в виртуальной реальности

Екатеринбургу есть чем вас удивить — смотрите сами:

Вы подержите в руках медную монету, отчеканенную на Екатеринбургском монетном дворе

Прикоснётесь к горным породам, представленным в Минералогической аллее

Заглянете в окна музея изобразительных искусств, чтобы разглядеть чугунный павильон, поразивший парижан на Всемирной выставке 1900 года

Спуститесь по гранитным ступеням, на месте которых когда-то располагалась Екатеринбургская гранильная фабрика

И узнаете, как мог бы называться Екатеринбург

После прогулки я провожу вас в один из самых атмосферных екатеринбургских ресторанов, где вам будет предложен сет из 8 видов пельменей и вареников. Вы сможете оценить современную уральскую кухню, бережно относящуюся к традиционным рецептам.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит дегустационный сет пельменей и вареников: по 4 штуки каждого блюда, всего 8 разновидностей.