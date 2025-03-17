Узнать всё самое главное о Екатеринбурге и попробовать его на вкус — звучит как идеальный план для путешествия! Сначала на неутомительной прогулке я расскажу вам о главных вехах истории города. А затем заглянем в атмосферный ресторан, где вы отведаете знаменитые уральские пельмени.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Во время прогулки мы осмотрим:
- Дом Севастьянова, известный как «Малахитовый терем»
- Главный водосброс плотины, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу
- Переход, посвящённый Свердловскому рок-клубу
- Оборудование старых уральских заводов
- Город 1733 года, отлитый в бронзе, и 1877 года, представленный в виртуальной реальности
Екатеринбургу есть чем вас удивить — смотрите сами:
- Вы подержите в руках медную монету, отчеканенную на Екатеринбургском монетном дворе
- Прикоснётесь к горным породам, представленным в Минералогической аллее
- Заглянете в окна музея изобразительных искусств, чтобы разглядеть чугунный павильон, поразивший парижан на Всемирной выставке 1900 года
- Спуститесь по гранитным ступеням, на месте которых когда-то располагалась Екатеринбургская гранильная фабрика
- И узнаете, как мог бы называться Екатеринбург
После прогулки я провожу вас в один из самых атмосферных екатеринбургских ресторанов, где вам будет предложен сет из 8 видов пельменей и вареников. Вы сможете оценить современную уральскую кухню, бережно относящуюся к традиционным рецептам.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит дегустационный сет пельменей и вареников: по 4 штуки каждого блюда, всего 8 разновидностей.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Историческом сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 1155 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я живу в Екатеринбурге с рождения и нежно его люблю. С радостью делюсь любовью с горожанами и теми, кто заглянул в наш город ненадолго. Я закончилаЗадать вопрос
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