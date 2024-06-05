На границу Европы и Азии – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 8 экскурсий в категории «На границу Европы и Азии» в Екатеринбурге, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Екатеринбурга на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200 за всё до 3 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500 за всё до 6 чел.
По следам Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Екатеринбург и династия Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
52 отзыва
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 4 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
13 отзывов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600 за всё до 5 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 4 чел.
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
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    Он сразу заиграл новыми красками!!! А история Романовых просто не может не завораживать. Сама экскурсия довольно объемная. Было много интересных фактов к размышлению. Спасибо за прекрасно проведённое время и комфортное передвижение!!!

  • Р
    Регина
    2 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Сегодня были на потрясающеей экскурсии - расследование про семью Романовых. Рассказ был очень интересный, понятный, захватывающий. Константин, огромное вам спасибо за прекрасную экскурсию!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    По следам Романовых
    Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
  • О
    Оксана
    22 мая 2024
    Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
    Константин не только хороший рассказчик, историк по образованию, знающий много исторических фактов, но и очень неравнодушный к теме убийства семьи
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    Романовых человек. Это, безусловно, дало большой эмоциональный импульс при восприятии информации на экскурсии. Мы долго были под впечатлением. . Организовано отлично, без суеты и спешки мы могли все посмотреть и сделать фото, задавали вопросы не по теме и получали развернутые ответы! Большое спасибо, Константин, за время проведенное нами!

    Константин не только хороший рассказчик, историк по образованию, знающий много исторических фактов, но и очень неравнодушныйКонстантин не только хороший рассказчик, историк по образованию, знающий много исторических фактов, но и очень неравнодушный
  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Очень понравилась экскурсия! Было интересно и мне и жене и дочери! Елена скорректировала под нас часть эскурсии т. к. до
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    этого у нас уже были выходы по городу и т. д. Мы проехались по Екатеринбургу и окресностям, глубоко погрузились в историю последних дней семьи Николая Второго. История завораживающая и эскурсия такая же! Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    По следам Романовых
    Очень интересная экскурсия!
  • К
    Кристина
    19 мая 2024
    Екатеринбург и династия Романовых
    Шикарная экскурсия «Екатеринбург и династия Романовых»! Тонна интересной информации, гид Алена - рассказала структурировано, живо, объемно, привела множество интересных фактов. Увлекательно, время пролетело незаметно, жаль было расставаться😁 Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    По следам Романовых
    У меня была гид Юля. Прекрасный и интересный человек. Очень увлеченный и знающий материал. Прекрасный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Настоятельно рекомендую.
  • я
    яна
    15 января 2024
    Все грани Екатеринбурга на автомобиле
    Всё было отлично, Анатолий открыл для нас Екатеринбург, в том числе порадовало, что экскурсию можно провести и на своём авто. Видно, что Анатолий очень любит свой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На границу Европы и Азии»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "На границу Европы и Азии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 500 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 253 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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