читать дальше

Романовых человек. Это, безусловно, дало большой эмоциональный импульс при восприятии информации на экскурсии. Мы долго были под впечатлением. . Организовано отлично, без суеты и спешки мы могли все посмотреть и сделать фото, задавали вопросы не по теме и получали развернутые ответы! Большое спасибо, Константин, за время проведенное нами!