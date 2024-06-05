1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История и архитектура Екатеринбурга за три часа
Трехчасовая автомобильная экскурсия по Екатеринбургу: архитектура, история, тайны и легенды города
Начало: По Вашему выбору в центре города
11 июня в 14:00
17 июня в 08:30
5 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
22 июня в 16:00
23 июня в 15:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «По следам Романовых» в Екатеринбурге
Погрузитесь в историю России, посетив ключевые места, связанные с семьей Романовых. Узнайте больше о трагических событиях и их последствиях
18 июня в 10:00
19 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Екатеринбург и династия Романовых: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Романовы выбрали Екатеринбург и какие события здесь произошли. Посетите исторические места и окунитесь в атмосферу прошлого
Начало: По договоренности с гидом
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Насладиться красотой уральского леса и впечатлиться местными скалами, гротами и пещерами
Начало: У вашего отеля
25 июня в 14:00
26 июня в 16:00
16 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
Открыть вдохновляющие виды, отведать блюда из форели, посетить храм и загадать желание на горе Любви
20 июня в 08:00
22 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Екатеринбурга - в Невьянск и Ганину Яму
Большое путешествие по самым загадочным местам на Урале
18 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Екатеринбург: обзорная экскурсия с посещением границы Европы и Азии
Увидеть главные места города на групповой автопешеходной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У колледжа им. Ползунова
Расписание: в субботу в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана5 июня 2024Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.
- РРегина2 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Константином: идеальный рассказчик, комфортная поездка.
- ННаталья1 июня 2024Сегодня были на потрясающеей экскурсии - расследование про семью Романовых. Рассказ был очень интересный, понятный, захватывающий. Константин, огромное вам спасибо за прекрасную экскурсию!
- ННаталия1 июня 2024Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.
- ООксана22 мая 2024Константин не только хороший рассказчик, историк по образованию, знающий много исторических фактов, но и очень неравнодушный к теме убийства семьи
- ВВладимир21 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Было интересно и мне и жене и дочери! Елена скорректировала под нас часть эскурсии т. к. до
- ООльга19 мая 2024Очень интересная экскурсия!
- ККристина19 мая 2024Шикарная экскурсия «Екатеринбург и династия Романовых»! Тонна интересной информации, гид Алена - рассказала структурировано, живо, объемно, привела множество интересных фактов. Увлекательно, время пролетело незаметно, жаль было расставаться😁 Спасибо!
- ЕЕкатерина14 мая 2024У меня была гид Юля. Прекрасный и интересный человек. Очень увлеченный и знающий материал. Прекрасный рассказчик. Время экскурсии пролетело незаметно. Настоятельно рекомендую.
- яяна15 января 2024Всё было отлично, Анатолий открыл для нас Екатеринбург, в том числе порадовало, что экскурсию можно провести и на своём авто. Видно, что Анатолий очень любит свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «На границу Европы и Азии»
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