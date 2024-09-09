2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Вас будет ждать дегустация алкоголя и уральской кухни»
14 сен в 20:30
15 сен в 20:30
от 25 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: Около ТЦ «Европа»
«Эффектным и вкусным окончанием экскурсии станет обед в новом ресторане, где для вас уже будет заказан дегустационный сет из лучших фирменных пельменей заведения или сет знаменитых уральских пирожков — «посикунчиков» (на ваш выбор)»
16 сен в 16:00
17 сен в 17:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральская кухня: дегустация на границе Европы и Азии
Посетить знаменитую географическую линию и попробовать блюда разных культур
Начало: По договорённости с гидом
«Дегустация входит в стоимость программы»
15 сен в 11:00
16 сен в 11:00
от 7 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина9 сентября 2024Я с удовольствием посетила экскурсию. Нам её провела Евгения. Это лучший экскурсовод! Настолько влюблённая в свой город, что заряжает ею экскурсантов. Прекрасное знание материала! Прекрасный язык! Спасибо огромное! Эту экскурсию я буду помнить всегда!
- ИИрина18 апреля 2024Огромное спасибо гиду Константину за отлично проведенную экскурсия. Видно было, что он очень любит свой город, рассказывал все с горящими
- ААлексей17 апреля 2024Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
- ЮЮлианна25 марта 2024Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге! Многие уже бывали в
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Дегустационные туры»
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