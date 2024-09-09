Дегустации на экскурсиях в Екатеринбурге – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Екатеринбурге, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Екатеринбург - по пабам
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Екатеринбург - по пабам
Неторопливая гастрономическая прогулка по лучшим заведениям города в формате «всё включено»
Начало: У паба «Рози Джейн»
«Вас будет ждать дегустация алкоголя и уральской кухни»
14 сен в 20:30
15 сен в 20:30
от 25 000 за всё до 5 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
Попробовать город на вкус, познакомиться с его богатой историей и гастрономическими традициями Урала
Начало: Около ТЦ «Европа»
«Эффектным и вкусным окончанием экскурсии станет обед в новом ресторане, где для вас уже будет заказан дегустационный сет из лучших фирменных пельменей заведения или сет знаменитых уральских пирожков — «посикунчиков» (на ваш выбор)»
16 сен в 16:00
17 сен в 17:00
7 500 за всё до 10 чел.
Уральская кухня: дегустация на границе Европы и Азии
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Уральская кухня: дегустация на границе Европы и Азии
Посетить знаменитую географическую линию и попробовать блюда разных культур
Начало: По договорённости с гидом
«Дегустация входит в стоимость программы»
15 сен в 11:00
16 сен в 11:00
от 7 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    9 сентября 2024
    Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
    Я с удовольствием посетила экскурсию. Нам её провела Евгения. Это лучший экскурсовод! Настолько влюблённая в свой город, что заряжает ею экскурсантов. Прекрасное знание материала! Прекрасный язык! Спасибо огромное! Эту экскурсию я буду помнить всегда!
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
    Огромное спасибо гиду Константину за отлично проведенную экскурсия. Видно было, что он очень любит свой город, рассказывал все с горящими
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    глазами. И очень хорошо знает историю своего города. + гастрономические местечки были просто супер!!! Попробовали Екатеринбург на глаз и на вкус😊. Очень рекомендую!!!!!

  • А
    Алексей
    17 апреля 2024
    В Екатеринбург - по пабам
    Все понравилось! Само открытие Екатеринбурга через такой ракурс - это тоже культурный слой города. Очень познавательно, насыщено, интересно. Все мы,
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    как участники, отметили удачную комбинацию самого маршрута и объектов показа. Разные стили, атмосфера, история, форматы. Большое спасибо гиду Елене, автору идеи и очень внимательному человеку. Внимательной и чуткой как к гостям, так и к истории и культуре своих родных мест. Все продумано до мелочей, все заранее предзаказано, все гармонично и соответствует ожиданиям. Нам всем понравилось. Всем рекомендуем!

  • Ю
    Юлианна
    25 марта 2024
    Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
    Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге! Многие уже бывали в
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    Екатеринбурге, в том числе и на экскурсиях, и в этот раз получили более емкую информацию при этом с юмором, анекдотами и поэзией, вкусностями, с теплыми остановками в прохладную погоду! Однозначно бы рекомендовала для компаний- где хочется получить информацию от профессионального эрудированного историка в веселом и легком формате

    Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!Мы были с группой 13 человек! Это был дебют данной программы! И мы были в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Екатеринбург - по пабам
  2. Уральские специалитеты и весёлая прогулка по Екатеринбургу
  3. Уральская кухня: дегустация на границе Европы и Азии
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ельцин Центр
  6. Набережная
  7. Ганина яма
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в сентябре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 7 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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