Пешая экскурсия по Екатеринбургу: от первого каменного моста до памятников Битлз
Приготовьтесь к захватывающему путешествию! Вас ждет много удивительных мест: первый каменный мост Екатеринбурга, который перенесет нас в давние времена, доходный дом купца Чувильдина с роскошными деталями и секретами прошлого, памятники группе Битлз, компьютерной клавиатуре и многое другое — ваше приключение будет полным разнообразия и вдохновения!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Первый каменный мост Екатеринбурга
- Доходный дом купца Чувильдина
- Памятники группе Битлз и компьютерной клавиатуре
- Здание первой городской электростанции Луч
- Офис РМК
- Офисные здания Казанцев, Баландин, Рязанов
- Сплавной мост
- Городской цирк
- Арт-объект Точка зрения
- Уральский филиал ГЦСИ
- Дендрарий
- ТЦ Гринвич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Мы выбрали самые яркие и подходящие для раскрытия темы экскурсии объекты:
- Первый каменный мост Екатеринбурга, доходный дом купца Чувильдина, памятники группе Битлз и компьютерной клавиатуре, здание первой городской электростанции Луч, офис РМК, офисные здания Казанцев, Баландин, Рязанов, сплавной мост, городской цирк, арт-объект Точка зрения, Уральский филиал ГЦСИ, дендрарий, ТЦ Гринвич.
- Экскурсия «Вдоль реки Исеть» является вторым маршрутом обзорной экскурсии по Екатеринбургу. Первый маршрут стартует от Площади 1905 года и завершается у Храма-на-Крови. Второй маршрут стартует от Исторического сквера и завершается около станции метро Геологическая.
- Мы расскажем, как город выбирался за рамки крепостных стен, как формировалась Купеческая слобода, проследим торговую преемственность на примере современного ТЦ Гринвич.
- Мы познакомим путешественников с историей «несбывшихся надежд» и планов превращения Екатеринбурга в портовый город.
- Определим роль реки Исеть в образовании города и его дальнейшем развитии.
Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: вход в Исторический сквер (ул. Малышева, 31к)Завершение: ст. метро Геологическая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи.
- Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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