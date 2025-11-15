Эта экскурсия предлагает путешествие по ключевым местам Екатеринбурга. Вы увидите первый каменный мост, доходный дом купца Чувильдина и памятники группе Битлз. Маршрут начинается в Историческом сквере и заканчивается у станции метро Геологическая. Узнайте о роли реки Исеть в развитии города и его историческом значении. Прогулка подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные исторические мосты
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🎸 Памятники культовым личностям
- 🌿 Природные красоты
- 📜 Интересные исторические факты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и апреле тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за холодов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторический сквер
- Первый каменный мост
- Доходный дом купца Чувильдина
- Памятник группе Битлз
- Здание первой городской электростанции Луч
- Арт-объект Точка зрения
- ТЦ Гринвич
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Мы выбрали самые яркие и подходящие для раскрытия темы экскурсии объекты: Исторический сквер,первый каменный мост Екатеринбурга, доходный дом купца Чувильдина, памятники группе Битлз и компьютерной клавиатуре, здание первой городской электростанции Луч, офис РМК, офисные здания Казанцев, Баландин, Рязанов, сплавной мост, городской цирк, арт-объект Точка зрения, Уральский филиал ГЦСИ, дендрарий, ТЦ Гринвич. Экскурсия «Вдоль реки Исеть» является обзорной экскурсией по Екатеринбургу. Начинается в Историческом сквере и завершается около станции метро Геологическая.
- Мы расскажем, как город выбирался за рамки крепостных стен, как формировалась Купеческая слобода, проследим торговую преемственность на примере современного ТЦ Гринвич.
- Мы познакомим путешественников с историей «несбывшихся надежд» и планов превращения Екатеринбурга в портовый город.
• Определим роль реки Исеть в образовании города и его дальнейшем развитии Важная информация:
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический сквер
- Первый каменный мост Екатеринбурга
- Доходный дом купца Чувильдина
- Памятники группе Битлз и компьютерной клавиатуре
- Здание первой городской электростанции Луч
- Офис РМК
- Офисные здания Казанцев, Баландин, Рязанов
- Сплавной мост
- Городской цирк
- Арт-объект Точка зрения
- Уральский филиал ГЦСИ
- Дендрарий
- ТЦ Гринвич
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Экскурсия начинается у входа в музей архитектуры и дизайна УрГАХУ. Ул. Горького,4а
Завершение: Ст. метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дарья- профессионал своего дела.
Приехала ко мне семья из другого города, и хотелось показать им, что такое Екатеринбург. Нашли Дарью и не прогадали. Очень интересно рассказывает, на все вопросы отвечает. Я была в приятном шоке, когда узнала неожиданные факты о городе, потому что сама живу тут 4 года уже. Всем советую данного гида!
Приехала ко мне семья из другого города, и хотелось показать им, что такое Екатеринбург. Нашли Дарью и не прогадали. Очень интересно рассказывает, на все вопросы отвечает. Я была в приятном шоке, когда узнала неожиданные факты о городе, потому что сама живу тут 4 года уже. Всем советую данного гида!
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А
Очень понравилось! Легкая прогулка по живописнейшим местам Екатеринбурга. Экскурсовод знает и очень любит свой город, спасибо большое, Дарья!
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Д
Спасибо за отличную прогулку по Екатеринбургу.
Экскурсия прошла в непринужденной и дружеской атмосфере. Гид молодец! Сумела заинтересовать и увлечь.
Говорили о прошлом и настоящем Екатеринбурга, посмотрели исторические достопримечательности и современные арт-объекты.
Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось!
Экскурсию 100% рекомендую!
Экскурсия прошла в непринужденной и дружеской атмосфере. Гид молодец! Сумела заинтересовать и увлечь.
Говорили о прошлом и настоящем Екатеринбурга, посмотрели исторические достопримечательности и современные арт-объекты.
Подача информации была легкой, поэтому многое запомнилось!
Экскурсию 100% рекомендую!
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К
Добрый день. Экскурсия прошла очень хорошо. Татьяна рассказала много интересных фактов из истории Екатеринбурга и провела нашу группу по красивым местам центральной части города. Нам очень понравилось
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L
Спасибо, классная экскурсия. Информативно, емко. Маршрут позволяет узнать не только об основании города, но и о городе современном, что нам было очень интересно.
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Е
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