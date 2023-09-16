Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу

Пешая экскурсия по Екатеринбургу: от первого каменного моста до памятников Битлз

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Приготовьтесь к захватывающему путешествию! Вас ждет много удивительных мест: первый каменный мост Екатеринбурга, который перенесет нас в давние времена, доходный дом купца Чувильдина с роскошными деталями и секретами прошлого, памятники группе Битлз, компьютерной клавиатуре и многое другое — ваше приключение будет полным разнообразия и вдохновения!
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Вдоль реки Исеть: обзорная прогулка по Екатеринбургу
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Первый каменный мост Екатеринбурга
  • Доходный дом купца Чувильдина
  • Памятники группе Битлз и компьютерной клавиатуре
  • Здание первой городской электростанции Луч
  • Офис РМК
  • Офисные здания Казанцев, Баландин, Рязанов
  • Сплавной мост
  • Городской цирк
  • Арт-объект Точка зрения
  • Уральский филиал ГЦСИ
  • Дендрарий
  • ТЦ Гринвич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы выбрали самые яркие и подходящие для раскрытия темы экскурсии объекты:

  • Первый каменный мост Екатеринбурга, доходный дом купца Чувильдина, памятники группе Битлз и компьютерной клавиатуре, здание первой городской электростанции Луч, офис РМК, офисные здания Казанцев, Баландин, Рязанов, сплавной мост, городской цирк, арт-объект Точка зрения, Уральский филиал ГЦСИ, дендрарий, ТЦ Гринвич.
  • Экскурсия «Вдоль реки Исеть» является вторым маршрутом обзорной экскурсии по Екатеринбургу. Первый маршрут стартует от Площади 1905 года и завершается у Храма-на-Крови. Второй маршрут стартует от Исторического сквера и завершается около станции метро Геологическая.
  • Мы расскажем, как город выбирался за рамки крепостных стен, как формировалась Купеческая слобода, проследим торговую преемственность на примере современного ТЦ Гринвич.
  • Мы познакомим путешественников с историей «несбывшихся надежд» и планов превращения Екатеринбурга в портовый город.
  • Определим роль реки Исеть в образовании города и его дальнейшем развитии.

Важная информация:

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи
Где начинаем и завершаем?
Начало: вход в Исторический сквер (ул. Малышева, 31к)
Завершение: ст. метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов: все объекты будем осматривать снаружи.
  • Маршрут довольно продолжительный, позаботьтесь об удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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