Эта экскурсия предлагает путешествие по ключевым местам Екатеринбурга. Вы увидите первый каменный мост, доходный дом купца Чувильдина и памятники группе Битлз. Маршрут начинается в Историческом сквере и заканчивается у станции метро Геологическая. Узнайте о роли реки Исеть в развитии города и его историческом значении. Прогулка подходит для всех, кто интересуется историей и архитектурой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В октябре и апреле тоже можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой и ранней весной маршрут доступен, но может потребоваться дополнительная подготовка из-за холодов.

Сейчас август — это идеальное время.