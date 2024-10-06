Исеть великая! Древняя река, обнимающая город: тихая и дикая, мудрая и вечная.
Мы проносимся над ней по мостам, подпитываемся её энергией, танцуем на набережных и кормим уток на Плотинке.
Приглашаю вас погулять по её берегам, послушать связанные с ней невероятные истории и полюбоваться чудесными видами.
Мы проносимся над ней по мостам, подпитываемся её энергией, танцуем на набережных и кормим уток на Плотинке.
Приглашаю вас погулять по её берегам, послушать связанные с ней невероятные истории и полюбоваться чудесными видами.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Описание экскурсии
Я расскажу, как из гидротехнического сооружения Исеть превратилась в золотоносную жилу и один из самых стильных арт-объектов Екатеринбурга. Как благодаря Исети в городе появились Куба и Графская пристань. Как наша река стала частью передовой педагогической методики и до сих пор помогает в воспитании юных спортсменов и просто хороших людей. Гуляя по её набережной, вы увидите:
- Макаровский мост. Проводник транспортного потока со времен прихода в город Транссиба. Днем он выполняет нелёгкую работу, а ночью венчает Исеть сияющей диадемой.
- Стрелку городского пруда. В 18 веке это было место мистическое и таинственное, сейчас — почетная пристань самого любимого в городе «корабля» — здания спорткомплекса «Динамо».
- Набережную пруда. Это самое правильное место для променада в любое время года, мекка шахматистов и уличных артистов.
- Плотинку. Сердце города и один из главных его символов.
- Каменный, Понтонный и Царский мосты. Вы оцените уникальность каждого из них.
- Косой дом. Он прекрасен в своём несовершенстве. Я раскрою, почему его прозвали «системным блоком».
- Памятник клавиатуре. Вы рассмотрите этот уникальный арт-объект и узнаете, как и когда он появился в городе.
Организационные детали
- На маршруте есть лестницы
- Рекомендованный возраст — от 15 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Макаровского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Екатеринбурге
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Свердловской области. Живу в Екатеринбурге с рождения. Очень люблю истории людей, создававших и создающих самый красивый город — Екатеринбург.Задать вопрос
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