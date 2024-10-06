Исеть великая! Древняя река, обнимающая город: тихая и дикая, мудрая и вечная. Мы проносимся над ней по мостам, подпитываемся её энергией, танцуем на набережных и кормим уток на Плотинке. Приглашаю вас погулять по её берегам, послушать связанные с ней невероятные истории и полюбоваться чудесными видами.

Описание экскурсии

Я расскажу, как из гидротехнического сооружения Исеть превратилась в золотоносную жилу и один из самых стильных арт-объектов Екатеринбурга. Как благодаря Исети в городе появились Куба и Графская пристань. Как наша река стала частью передовой педагогической методики и до сих пор помогает в воспитании юных спортсменов и просто хороших людей. Гуляя по её набережной, вы увидите:

Макаровский мост. Проводник транспортного потока со времен прихода в город Транссиба. Днем он выполняет нелёгкую работу, а ночью венчает Исеть сияющей диадемой.

Стрелку городского пруда. В 18 веке это было место мистическое и таинственное, сейчас — почетная пристань самого любимого в городе «корабля» — здания спорткомплекса «Динамо».

Набережную пруда. Это самое правильное место для променада в любое время года, мекка шахматистов и уличных артистов.

Плотинку. Сердце города и один из главных его символов.

Каменный, Понтонный и Царский мосты. Вы оцените уникальность каждого из них.

Косой дом. Он прекрасен в своём несовершенстве. Я раскрою, почему его прозвали «системным блоком».

Памятник клавиатуре. Вы рассмотрите этот уникальный арт-объект и узнаете, как и когда он появился в городе.

Организационные детали