Забытые храмы Исети

Посетить центры культуры и сохранения традиций православной веры рядом с Екатеринбургом
Отправляемся по красивейшим и неисхоженным местам — изучать историю храмов и жизнь Исетской глубинки.

Выясним, чем отличается зимняя церковь от летней, как сочетаются закомары и прясла, а также подробно рассмотрим несколько нюансов евхаристии и других таинств.

Кроме христианских ценностей, вас ждёт знакомство с нюансами деревенского быта и полное отключение от городской суеты.
5
1 отзыв
Забытые храмы Исети
Забытые храмы Исети
Забытые храмы Исети

Описание экскурсии

За день мы успеем посетить 7 православных храмов, заброшенных или закрытых почти 100 лет назад. В них проводятся службы, но в них не найти позолоты или излишних украшений. При этом в облике каждого из них есть нечто особенное.

Храм Георгия Победоносца (село Камышино)

Одна из старейших церквей региона. Построенный в традиционном русском стиле с элементами кирпичной кладки, храм выделяется своей яркой архитектурой и красивыми куполами. Интерьер украшен иконами, выполненными местными художниками с соблюдением традиций православия.

Храм Николая Чудотворца (село Щербаково)

Известный своей историей и глубокой духовной атмосферой храм был построен в начале 20 века и стал важным местом для местных жителей. Храм отличается выразительным стилем, включая элементы нео-византийской архитектуры. Внутреннее убранство насыщено традиционными иконами и росписями, что создает уникальную атмосферу.

Тихвинский храм (село Рыбниковское)

Относится к числу новых приходов, построенных в последние десятилетия. Он был возведён с целью восстановления утраченных традиций православной веры в регионе. Я расскажу, почему архитектурное решение храма сочетает современные технологии и классические православные элементы.

Храм Ильи Пророка (село Смолинское)

Маленький, но очень уютный храм, который служит местом для молитвы и общения. Его отличительная черта — фрески 19 века, которые мы подробно изучим.

Храм Святой Троицы (село Троицкое)

Отличается уникальным архитектурным стилем и привлекательным оформлением. Здесь вы раскроете изнанку русско-византийского стиля православной архитектуры.

Храм Архангела Михаила (село Маминское)

Храм Архангела Михаила в родовом гнезде Мамина-Сибиряка — одна из самых значимых религиозных построек в регионе. Его ещё называют «храмом из миллиона кирпичей» — расскажу почему.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на семиместном автомобиле: рекомендуется ехать группой не больше 4 взрослых и 2 детей
  • При посещении храмов потребуется учитывать общепринятый религиозный дресс-код

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Храма на Крови
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
22 фев 2025
Отличный гид, чёткая организация экскурсии, всё очень понравилось, спасибо!

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