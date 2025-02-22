Отправляемся по красивейшим и неисхоженным местам — изучать историю храмов и жизнь Исетской глубинки. Выясним, чем отличается зимняя церковь от летней, как сочетаются закомары и прясла, а также подробно рассмотрим несколько нюансов евхаристии и других таинств. Кроме христианских ценностей, вас ждёт знакомство с нюансами деревенского быта и полное отключение от городской суеты.

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Описание экскурсии

За день мы успеем посетить 7 православных храмов, заброшенных или закрытых почти 100 лет назад. В них проводятся службы, но в них не найти позолоты или излишних украшений. При этом в облике каждого из них есть нечто особенное.

Храм Георгия Победоносца (село Камышино)

Одна из старейших церквей региона. Построенный в традиционном русском стиле с элементами кирпичной кладки, храм выделяется своей яркой архитектурой и красивыми куполами. Интерьер украшен иконами, выполненными местными художниками с соблюдением традиций православия.

Храм Николая Чудотворца (село Щербаково)

Известный своей историей и глубокой духовной атмосферой храм был построен в начале 20 века и стал важным местом для местных жителей. Храм отличается выразительным стилем, включая элементы нео-византийской архитектуры. Внутреннее убранство насыщено традиционными иконами и росписями, что создает уникальную атмосферу.

Тихвинский храм (село Рыбниковское)

Относится к числу новых приходов, построенных в последние десятилетия. Он был возведён с целью восстановления утраченных традиций православной веры в регионе. Я расскажу, почему архитектурное решение храма сочетает современные технологии и классические православные элементы.

Храм Ильи Пророка (село Смолинское)

Маленький, но очень уютный храм, который служит местом для молитвы и общения. Его отличительная черта — фрески 19 века, которые мы подробно изучим.

Храм Святой Троицы (село Троицкое)

Отличается уникальным архитектурным стилем и привлекательным оформлением. Здесь вы раскроете изнанку русско-византийского стиля православной архитектуры.

Храм Архангела Михаила (село Маминское)

Храм Архангела Михаила в родовом гнезде Мамина-Сибиряка — одна из самых значимых религиозных построек в регионе. Его ещё называют «храмом из миллиона кирпичей» — расскажу почему.

Организационные детали