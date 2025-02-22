Выясним, чем отличается зимняя церковь от летней, как сочетаются закомары и прясла, а также подробно рассмотрим несколько нюансов евхаристии и других таинств.
Кроме христианских ценностей, вас ждёт знакомство с нюансами деревенского быта и полное отключение от городской суеты.
Описание экскурсии
За день мы успеем посетить 7 православных храмов, заброшенных или закрытых почти 100 лет назад. В них проводятся службы, но в них не найти позолоты или излишних украшений. При этом в облике каждого из них есть нечто особенное.
Храм Георгия Победоносца (село Камышино)
Одна из старейших церквей региона. Построенный в традиционном русском стиле с элементами кирпичной кладки, храм выделяется своей яркой архитектурой и красивыми куполами. Интерьер украшен иконами, выполненными местными художниками с соблюдением традиций православия.
Храм Николая Чудотворца (село Щербаково)
Известный своей историей и глубокой духовной атмосферой храм был построен в начале 20 века и стал важным местом для местных жителей. Храм отличается выразительным стилем, включая элементы нео-византийской архитектуры. Внутреннее убранство насыщено традиционными иконами и росписями, что создает уникальную атмосферу.
Тихвинский храм (село Рыбниковское)
Относится к числу новых приходов, построенных в последние десятилетия. Он был возведён с целью восстановления утраченных традиций православной веры в регионе. Я расскажу, почему архитектурное решение храма сочетает современные технологии и классические православные элементы.
Храм Ильи Пророка (село Смолинское)
Маленький, но очень уютный храм, который служит местом для молитвы и общения. Его отличительная черта — фрески 19 века, которые мы подробно изучим.
Храм Святой Троицы (село Троицкое)
Отличается уникальным архитектурным стилем и привлекательным оформлением. Здесь вы раскроете изнанку русско-византийского стиля православной архитектуры.
Храм Архангела Михаила (село Маминское)
Храм Архангела Михаила в родовом гнезде Мамина-Сибиряка — одна из самых значимых религиозных построек в регионе. Его ещё называют «храмом из миллиона кирпичей» — расскажу почему.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на семиместном автомобиле: рекомендуется ехать группой не больше 4 взрослых и 2 детей
- При посещении храмов потребуется учитывать общепринятый религиозный дресс-код
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽