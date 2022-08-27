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Описание
Что вас ожидает
Окрестности Каменск-Уральска
Мы посетим несколько локаций рядом с этим городом. Увидим скульптуру лося над берегом Исети, рискнем пройти через старинный сосновый бор по подвесному деревянному мосту и заглянем на тропинки советского санатория. Наведаемся к соленому озеру Большой Сунгуль. А еще увидим несколько старинных полуразрушенных храмов: кое-где еще сохранилась роспись — вы оцените их архитектуру и проникнитесь атмосферой этих мест.
Живописные скалы
Также вы побываете у Каменных ворот — эта скала высотой в 20 метров примечательна свой формой. Время и ветер прорубили высокую арку в ее центре: мы пройдем под ней и загадаем желание. А еще посетим скалу «Три пещеры», напоминающую пирамиду. Одна из ее сторон круто обрывается: мы заберемся на вершину, поболтаем ножками над обрывом и полюбуемся видами.
Порог Ревун
Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы можете полазить по скальным уступам, отдохнуть на скале и полюбоваться бурлящими водами в свете закатных лучей.
Тайминг
(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств) 9:00 — отправление 10:20 — 11:20 — село Исетское, смотрим храм, прогуляемся по подвесному мосту 12:00 — 13:00 — Атмосферный санаторий у реки 13:20 — 14:00 — скала «Каменные ворота» 14:20 — 15:00 — озеро Большой Сунгуль, храм 15:20 — 15:50 — село Смолинское, храм 16:00 — порог Ревун, отдых 17:00 — 19:00 — отправление и возвращение в Екатеринбург
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 6 км.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Трансфер входит в стоимость
Дополнительные расходы
Бензин — около 1500 руб.
Вход в санаторий — 100 руб. /чел.
Пожертвование за свечи в храме (по желанию; в храме можно оставить наличные деньги в ящике)
Питание (по желанию)
Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели 117 экскурсий для 122 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий.
Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.