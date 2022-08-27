Маршрут вдоль Исети — это природный музей под открытым небом. Вас ждут живописные скалы и гроты, тысячелетние боры и петляющая лента реки. Вы побываете в пригороде Каменск-Уральска, полюбуетесь архитектурой старинных полузабытых церквей и услышите их истории. Увидите арку «Каменных ворот», а завершится поездка видами на вечно клокочущий порог Ревун.

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Описание

Что вас ожидает

Окрестности Каменск-Уральска

Мы посетим несколько локаций рядом с этим городом. Увидим скульптуру лося над берегом Исети, рискнем пройти через старинный сосновый бор по подвесному деревянному мосту и заглянем на тропинки советского санатория. Наведаемся к соленому озеру Большой Сунгуль. А еще увидим несколько старинных полуразрушенных храмов: кое-где еще сохранилась роспись — вы оцените их архитектуру и проникнитесь атмосферой этих мест.

Живописные скалы

Также вы побываете у Каменных ворот — эта скала высотой в 20 метров примечательна свой формой. Время и ветер прорубили высокую арку в ее центре: мы пройдем под ней и загадаем желание. А еще посетим скалу «Три пещеры», напоминающую пирамиду. Одна из ее сторон круто обрывается: мы заберемся на вершину, поболтаем ножками над обрывом и полюбуемся видами.

Порог Ревун

Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы можете полазить по скальным уступам, отдохнуть на скале и полюбоваться бурлящими водами в свете закатных лучей.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)

9:00 — отправление

10:20 — 11:20 — село Исетское, смотрим храм, прогуляемся по подвесному мосту

12:00 — 13:00 — Атмосферный санаторий у реки

13:20 — 14:00 — скала «Каменные ворота»

14:20 — 15:00 — озеро Большой Сунгуль, храм

15:20 — 15:50 — село Смолинское, храм

16:00 — порог Ревун, отдых

17:00 — 19:00 — отправление и возвращение в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 6 км.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Трансфер входит в стоимость

Дополнительные расходы