Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и приятной температурой. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны из-за снега и льда.

Маршрут вдоль реки Исеть предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и историческими достопримечательностями. Участники смогут увидеть живописные скалы, пройти через старинные боры и полюбоваться архитектурой полузабытых церквей. Путешествие завершится на пороге Ревун, где можно будет отдохнуть и насладиться бурлящими водами. Это идеальный выбор для любознательных путешественников, готовых к небольшому треку и активному отдыху

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Окрестности Каменск-Уральска

Мы посетим несколько локаций рядом с этим городом. Увидим скульптуру лося над берегом Исети, рискнем пройти через старинный сосновый бор по подвесному деревянному мосту и заглянем на тропинки советского санатория. Наведаемся к соленому озеру Большой Сунгуль. А еще увидим несколько старинных полуразрушенных храмов: кое-где еще сохранилась роспись — вы оцените их архитектуру и проникнитесь атмосферой этих мест.

Живописные скалы

Также вы побываете у Каменных ворот — эта скала высотой в 20 метров примечательна свой формой. Время и ветер прорубили высокую арку в ее центре: мы пройдем под ней и загадаем желание. А еще посетим скалу «Три пещеры», напоминающую пирамиду. Одна из ее сторон круто обрывается: мы заберемся на вершину, поболтаем ножками над обрывом и полюбуемся видами.

Порог Ревун

Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы можете полазить по скальным уступам, отдохнуть на скале и полюбоваться бурлящими водами в свете закатных лучей.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)

9:00 — отправление

10:20 — 11:20 — село Исетское, смотрим храм, прогуляемся по подвесному мосту

12:00 — 13:00 — Атмосферный санаторий у реки

13:20 — 14:00 — скала «Каменные ворота»

14:20 — 15:00 — озеро Большой Сунгуль, храм

15:20 — 15:50 — село Смолинское, храм

16:00 — порог Ревун, отдых

17:00 — 19:00 — отправление и возвращение в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 6 км.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды

Трансфер входит в стоимость

Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм

Дополнительные расходы