Путешествие по каньону реки Исеть

Увидеть необычные скалы и пещеры, посетить бурлящий порог и проникнуться красотой уральской природы

Маршрут вдоль Исети — это природный музей под открытым небом. Вас ждут живописные скалы и гроты, тысячелетние боры и петляющая лента реки.

Вы побываете в пригороде Каменск-Уральска, полюбуетесь архитектурой старинных полузабытых церквей и услышите их истории. Увидите арку «Каменных ворот», а завершится поездка видами на вечно клокочущий порог Ревун.
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
Путешествие по каньону реки Исеть
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Описание

Что вас ожидает

Окрестности Каменск-Уральска

Мы посетим несколько локаций рядом с этим городом. Увидим скульптуру лося над берегом Исети, рискнем пройти через старинный сосновый бор по подвесному деревянному мосту и заглянем на тропинки советского санатория. Наведаемся к соленому озеру Большой Сунгуль. А еще увидим несколько старинных полуразрушенных храмов: кое-где еще сохранилась роспись — вы оцените их архитектуру и проникнитесь атмосферой этих мест.

Живописные скалы

Также вы побываете у Каменных ворот — эта скала высотой в 20 метров примечательна свой формой. Время и ветер прорубили высокую арку в ее центре: мы пройдем под ней и загадаем желание. А еще посетим скалу «Три пещеры», напоминающую пирамиду. Одна из ее сторон круто обрывается: мы заберемся на вершину, поболтаем ножками над обрывом и полюбуемся видами.

Порог Ревун

Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы можете полазить по скальным уступам, отдохнуть на скале и полюбоваться бурлящими водами в свете закатных лучей.

Тайминг

(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств)
9:00 — отправление
10:20 — 11:20 — село Исетское, смотрим храм, прогуляемся по подвесному мосту
12:00 — 13:00 — Атмосферный санаторий у реки
13:20 — 14:00 — скала «Каменные ворота»
14:20 — 15:00 — озеро Большой Сунгуль, храм
15:20 — 15:50 — село Смолинское, храм
16:00 — порог Ревун, отдых
17:00 — 19:00 — отправление и возвращение в Екатеринбург

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 6 км.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
  • Трансфер входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Бензин — около 1500 руб.
  • Вход в санаторий — 100 руб. /чел.
  • Пожертвование за свечи в храме (по желанию; в храме можно оставить наличные деньги в ящике)
  • Питание (по желанию)
  • Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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