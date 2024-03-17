Уникальная водная прогулка вдоль реки Исеть подарит вам незабываемые виды скал, гротов и старинных храмов. Присоединяйтесь к этому захватывающему путешествию
Маршрут вдоль реки Исеть предлагает уникальную возможность насладиться природными красотами и историческими достопримечательностями.
Участники смогут увидеть живописные скалы, пройти через старинные боры и полюбоваться архитектурой полузабытых церквей. Путешествие завершится на пороге Ревун, где можно будет отдохнуть и насладиться бурлящими водами.
Это идеальный выбор для любознательных путешественников, готовых к небольшому треку и активному отдыху
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время можно насладиться зелеными пейзажами и приятной температурой. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но стоит учитывать, что некоторые маршруты могут быть менее доступны из-за снега и льда.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Каменные ворота
Скала Три пещеры
Порог Ревун
Описание экскурсии
Окрестности Каменск-Уральска
Мы посетим несколько локаций рядом с этим городом. Увидим скульптуру лося над берегом Исети, рискнем пройти через старинный сосновый бор по подвесному деревянному мосту и заглянем на тропинки советского санатория. Наведаемся к соленому озеру Большой Сунгуль. А еще увидим несколько старинных полуразрушенных храмов: кое-где еще сохранилась роспись — вы оцените их архитектуру и проникнитесь атмосферой этих мест.
Живописные скалы
Также вы побываете у Каменных ворот — эта скала высотой в 20 метров примечательна свой формой. Время и ветер прорубили высокую арку в ее центре: мы пройдем под ней и загадаем желание. А еще посетим скалу «Три пещеры», напоминающую пирамиду. Одна из ее сторон круто обрывается: мы заберемся на вершину, поболтаем ножками над обрывом и полюбуемся видами.
Порог Ревун
Расположен он в живописном скалистом районе на реке Исеть, здесь тренируется все братство уральских сплавщиков. Название порога говорит само за себя — вы можете полазить по скальным уступам, отдохнуть на скале и полюбоваться бурлящими водами в свете закатных лучей.
Тайминг
(может корректироваться в зависимости от скорости вашей компании, погоды и прочих обстоятельств) 9:00 — отправление 10:20 — 11:20 — село Исетское, смотрим храм, прогуляемся по подвесному мосту 12:00 — 13:00 — Атмосферный санаторий у реки 13:20 — 14:00 — скала «Каменные ворота» 14:20 — 15:00 — озеро Большой Сунгуль, храм 15:20 — 15:50 — село Смолинское, храм 16:00 — порог Ревун, отдых 17:00 — 19:00 — отправление и возвращение в Екатеринбург
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам старше 5 лет, готовым совершить небольшой трек длиной в 6 км.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет один из опытных гидов нашей команды
Трансфер входит в стоимость
Просим обратить внимание, что данная экскурсия не историко-краеведческая, а походно-познавательная, относящаяся к категории активный туризм
Дополнительные расходы
Бензин — около 1500 руб.
Вход в санаторий — 100 руб. /чел.
Пожертвование за свечи в храме (по желанию; в храме можно оставить наличные деньги в ящике)
Питание (по желанию)
Возможно проведение экскурсии на минивэне (до 6 человек) или автобусе (без ограничений по количеству) за дополнительную плату, детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лев — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провели экскурсии для 816 туристов
У нас небольшая команда гидов с огромным сердцем и жаждой открытий. Отправляясь в путешествие с нами, с собой нужно взять непромокаемые куртки, термос с чаем и удобную обувь. Все остальное читать дальшеуменьшить
сделает наша команда. Придумаем маршрут, проверим его красочность, насыщенность и безопасность. Наш фотограф подберёт лучшие места для фотосессий. Гиды прочитают много книг, чтобы интересно, легко и с юмором погрузить вас в атмосферу похода. Мы собираем людей вместе, чтобы отправится в однодневные путешествия, подальше от серости и душноты. Чтобы поделиться нашей страстью.
Исследовать, взбираться, ездить и за собой вести людей, смеяться, делать чай на костре, смотреть на миллионы звезд и петь песни под гитару. Мечтать вместе с нашими туристами! Мы помним, что «Подлинная красота всегда таится от глаз». А мы лишь проводники в этот мир гор, свободы и кайфа от жизни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
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1
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Татьяна
26 августа 2023 года совершили маленькое замечательное семейное путешествие по каньону реки Исеть с Линаром. Дорога до первой локации прошла весело и непринужденно за рассказами гида. Старинный храм на берегу Исети читать дальшеуменьшить
встретил нас открытыми дверями и полным отсутствием людей. После осмотра храма прогулялись по берегу и длинному подвесному мосту. Далее мы побродили по территории советского (действующего) санатория, расположенного на холме в сосновом бору. Мы полюбовались видами, понаблюдали за речными трамвайчиками и отведали вкусных красных и желтых райских яблочек. Здесь нас застал короткий ливень, от которого мы укрылись в оранжерее санатория. Зато какой воздух был после дождя! Дышать не надышаться! Следующей точкой путешествия был красавец Лось, возвышающийся над Исетью. Оказалось, что в разные времена он бывает разного цвета. Нам достался оранжевый! На полянке перед Лосём устроили пикник. Линар угостил нас ароматным чаем из черной смородины. Погода была великолепная, погрелись на солнышке и перекусили. Путь к Каменным воротам пролегал через березовую рощу, прошел небольшой дождик и спуск дался нелегко. Но вознаграждением были чудесные виды со скалы. Место красивое! Понаблюдали за отправлением в плавание байдарочников. Пофоткались вдоволь. В течение дня мы не раз еще карабкались и спускались по холмам и оврагам, но каждый раз нам открывались интересные виды и это того стоило. Напоследок, вместо порога Ревун, который мы уже посетили в другой экскурсии, Линар показал нам большой и малый мраморные карьеры. Такого облепихового леса мы еще не встречали! Покупаться в карьерах, как планировалось, не удалось. Они измельчали и заросли. Но посмотреть есть на что, интересно, как добывали мрамор. День прошел здорово! Огромное спасибо Линару за путешествие и особенное за терпеливое отношение к нашему младшему члену семьи!
+2
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А
Алексей
Хороший маршрут, не многие могут предложить аналогичное. Рекомендую для знакомства с достопримечательностями области. При этом четко нужно понимать, что данная поездка носит в основном ознакомительный, а не экскурсионный характер в читать дальшеуменьшить
части касающейся историко-архитектурного аспекта, без дополнительной интеллектуальной нагрузки. Учитывая, что нас именно такой формат устраивал, то оценка поездки отлично. Важную роль играет погода. Обязательно надо ее учитывать. Отмечу уверенное спокойное вождение автомобиля на всем протяжении маршрута.
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А
Алексей
Очень понравилась обзорная экскурсия по живописным окрестностям Екатеринбурга. Забираться на скалы было немного страшно и скользко после утреннего дождя, но виды открываются потрясающие. Ребенок без проблем справился с маршрутом и остался под впечатлением. Отдельная благодарность гиду Денису за прекраснейшую атмосферу и настроение.
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Д
Дмитрий
Все великолепно гид очень хороший, провела экскурсию просто на 5+,10 часов длилась экскурсия, время пролетело быстро
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