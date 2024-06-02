1 чел.
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скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 июня 2024Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
- ААлександр2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
- ИИрина27 мая 2024Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу! Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала
- ММарина25 мая 2024Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей и металлургической промышленности Урала, об образовании города Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
- ААнтон22 мая 2024Спасибо за интересный рассказ о городе. Рассказ настолько захватил нас, что мы порой забывали о суровой погоде города в тот
- ААнастасия9 мая 2024Благодарю Владимира за интересную экскурсию! Всё понравилось, интересно и доступно. Рекомендую👍
- ННадежда6 мая 2024Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
- ООльга2 мая 2024Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
- ЮЮлия30 апреля 2024Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
- ААлексей30 апреля 2024Спасибо большое Татьяне за интересный маршрут, отличное настроение и познавательный рассказ про достопримечательности Екатеринбурга. Открыли для себя много нового. Время пролетело незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Небоскреб «Высоцкий»»
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