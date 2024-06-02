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нашего взаимодействия, когда мы договаривались о встрече - Мария рассказала, где можно остановиться, если я приеду в город раньше, и также Мария встретила меня возле места, где я остановилась. Экскурсия проходила в комфортабельном автомобиле с остановками. Мы успели посмотреть очень многое. Мария прекрасно рассказывала историю города и вовлекала меня в рассказ вопросами и интересными заданиями:) Было очень интересно познакомиться с этим городом в сопровождении с гидом-профессионалом, да к тому же и коренным жителем Екатеринбурга 👍🏻 После экскурсии Мария также прислала список мест, где можно вкусно поесть, и куда ещё можно сходить, что было очень ценным и помогло мне в выборе места для ужина! Рекомендую вам начать своё знакомство с городом с экскурсией в сопровождении Марии