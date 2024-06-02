Небоскреб «Высоцкий» – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 6 экскурсий в категории «Небоскреб «Высоцкий»» в Екатеринбурге, цены от 3 990 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Топ-10 мест Екатеринбурга: уникальная прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: Октябрьская площадь, 2. У входа в Театр Драмы
Завтра в 15:00
10 июня в 13:00
49873 990 за всё до 6 чел.
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
Быстрое знакомство с Екатеринбургом на комфортабельном кроссовере. Узнайте историю города и насладитесь его видами всего за пару часов
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
8 600 за всё до 4 чел.
Неизведанный Екатеринбург
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Неизведанный Екатеринбург: от зеленых насаждений до урбанистических легенд
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга: от зеленых насаждений до городских легенд и секретных мест, доступных не каждому
Начало: Исторический сквер
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
8 000 за всё до 3 чел.
ДНК Екатеринбурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
ДНК Екатеринбурга
Поговорить о сути главного города Урала с гидом-историком
Начало: БЦ Высоцкий
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
5 920 за всё до 10 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
7 отзывов
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
По Екатеринбургу - с гидом-фотографом
Восхититься контрастами города на обзорной экскурсии и получить фото на память
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
7 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу! Хочу отметить, что с Марией было очень приятно общаться с начала
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    нашего взаимодействия, когда мы договаривались о встрече - Мария рассказала, где можно остановиться, если я приеду в город раньше, и также Мария встретила меня возле места, где я остановилась. Экскурсия проходила в комфортабельном автомобиле с остановками. Мы успели посмотреть очень многое. Мария прекрасно рассказывала историю города и вовлекала меня в рассказ вопросами и интересными заданиями:) Было очень интересно познакомиться с этим городом в сопровождении с гидом-профессионалом, да к тому же и коренным жителем Екатеринбурга 👍🏻 После экскурсии Мария также прислала список мест, где можно вкусно поесть, и куда ещё можно сходить, что было очень ценным и помогло мне в выборе места для ужина! Рекомендую вам начать своё знакомство с городом с экскурсией в сопровождении Марии

    Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!Большое спасибо Марии за познавательную и интересную экскурсию по Екатеринбургу!
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Экспресс-знакомство с Екатеринбургом
    Очень познавательная, насыщенная экскурсия с хорошей подачей материала. Экскурсия позволила узнать много интересного о зарождении горнодобывающей и металлургической промышленности Урала, об образовании города Екатеринбурга. Хотелось бы поблагодарить Марию за прекрасную экскурсию и пожелать ей дальнейших творческих успехов.
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  • А
    Антон
    22 мая 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Спасибо за интересный рассказ о городе. Рассказ настолько захватил нас, что мы порой забывали о суровой погоде города в тот
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    день. Владимир охватил все эпохи, рассказ о знаменитостях живших и приезжающих в город, Информация была c юмором и огоньком в глазах. Спасибо.

  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
    Благодарю Владимира за интересную экскурсию! Всё понравилось, интересно и доступно. Рекомендую👍
  • Н
    Надежда
    6 мая 2024
    Неизведанный Екатеринбург
    Это было год назад. Но не смотря на это помним и захотелось написать отзыв. Благодарим, Людмила! Это было интересно и полезно!!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Всё прошло легко, непринужденно. Фотограф, Люба, провела меня по нескольким интересным локациям, попутно рассказывая про город. Уже на следующий день получила обработанные фото.
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
    Шикарная фотоэкскурсия! Отличная локация около Ельцин центра. Мне сегодня повезло с погодой,было солнечно поэтому результат получился замечательный! Удивительный фотограф Люба,я
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    впервые была на фотосъемке в движении и эти кадры получились самыми классными! Очень рекомендую,особенно тем кто любит живую съемку на природе!

  • А
    Алексей
    30 апреля 2024
    ДНК Екатеринбурга
    Спасибо большое Татьяне за интересный маршрут, отличное настроение и познавательный рассказ про достопримечательности Екатеринбурга. Открыли для себя много нового. Время пролетело незаметно.
    Спасибо большое Татьяне за интересный маршрут, отличное настроение и познавательный рассказ про достопримечательности Екатеринбурга. Открыли для

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Небоскреб «Высоцкий»»

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