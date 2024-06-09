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Это блокбастер с глубокой проработкой, при этом без перегрузов. Вы не просто увидите и узнаете город, но ещё и прочувствуете его атмосферу. Маршрут по центру построен так, что шум улиц будет отвлекать лишь чуть-чуть.