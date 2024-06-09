Это блокбастер с глубокой проработкой, при этом без перегрузов. Вы не просто увидите и узнаете город, но ещё и прочувствуете его атмосферу. Маршрут по центру построен так, что шум улиц будет отвлекать лишь чуть-чуть.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Плотинку — сердце Екатеринбурга, где располагался первый завод-крепость
- Храм-на-Крови — последнее место заключения семьи императора Николая II
- Набережную реки Исеть — любимое место прогулок горожан
- Дом Севастьянова — роскошный особняк 19 века, с которым связано множество легенд
- Дворец Расторгуева и Харитонова — купцов, представителей местной старообрядческой элиты
- Архитектуру конструктивизма и советского авангарда
- Здание штаб-квартиры РМК, построенное в стиле Hi-Tech по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера
Вы узнаете:
- В честь кого на самом деле город получил своё имя
- Почему граница между Европой и Азией проходит по Уральским горам
- Как благодаря малахиту Урал оказался в центре мировой дипломатии
- Где прошёл первый театральный спектакль в городе
- Почему в Екатеринбурге начали производить собственные деньги
- Какие предприятия составляют основу экономики города
- Что есть и что будет в квартале Екатеринбург-Сити
- Какие события привлекают в город гостей из других регионов
Также затронем такие сюжеты, как основание города в эпоху петровских реформ и старообрядческое купечество, поговорим о золотой лихорадке, малахитовой дипломатии, судьбе последнего русского императора, свердловском рок-клубе и многом другом.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Достопримечательности осматриваются снаружи
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 934 туристов
Меня зовут Владимир, я профессиональный гид в Екатеринбурге с многолетним стажем. Образование: история международных отношений. Люблю родной город и постоянно стремлюсь узнавать о нём что-то новое. Провёл около 1000 экскурсий: индивидуальных и групповых. Мой Екатеринбург — это динамичный город с богатой историей, яркой архитектурой, неповторимой атмосферой и талантливыми жителями. Нам есть, чем гордиться и что показать гостям!Задать вопрос
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