Самое интересное в Екатеринбурге

Перенестись во времена золотой лихорадки и малахитовой дипломатии на обзорной пешеходной экскурсии
Это блокбастер с глубокой проработкой, при этом без перегрузов. Вы не просто увидите и узнаете город, но ещё и прочувствуете его атмосферу. Маршрут по центру построен так, что шум улиц будет отвлекать лишь чуть-чуть.
Самое интересное в Екатеринбурге
Самое интересное в Екатеринбурге
Самое интересное в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Плотинку — сердце Екатеринбурга, где располагался первый завод-крепость
  • Храм-на-Крови — последнее место заключения семьи императора Николая II
  • Набережную реки Исеть — любимое место прогулок горожан
  • Дом Севастьянова — роскошный особняк 19 века, с которым связано множество легенд
  • Дворец Расторгуева и Харитонова — купцов, представителей местной старообрядческой элиты
  • Архитектуру конструктивизма и советского авангарда
  • Здание штаб-квартиры РМК, построенное в стиле Hi-Tech по проекту архитектурного бюро Нормана Фостера

Вы узнаете:

  • В честь кого на самом деле город получил своё имя
  • Почему граница между Европой и Азией проходит по Уральским горам
  • Как благодаря малахиту Урал оказался в центре мировой дипломатии
  • Где прошёл первый театральный спектакль в городе
  • Почему в Екатеринбурге начали производить собственные деньги
  • Какие предприятия составляют основу экономики города
  • Что есть и что будет в квартале Екатеринбург-Сити
  • Какие события привлекают в город гостей из других регионов

Также затронем такие сюжеты, как основание города в эпоху петровских реформ и старообрядческое купечество, поговорим о золотой лихорадке, малахитовой дипломатии, судьбе последнего русского императора, свердловском рок-клубе и многом другом.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Достопримечательности осматриваются снаружи

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра драмы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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