Найдено 3 тура в категории « Храм на Крови » в Екатеринбурге, цены от 21 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На катере 5 дней Свердловское путешествие с прогулкой на катере, отдыхом в этнопарке и сплавом Насладиться природой Урала, посмотреть спектакль в доме Бажова и побывать на «Земле предков» Начало: Екатеринбург, «Гранд Авеню by USTA Hotels», 12:50 «Съездим в Храм на Крови и монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме» 42 000 ₽ за человека На автобусе 3 дня Выходные в Екатеринбурге: все грани столицы Урала Полюбоваться камнерезным искусством, съездить в Ганину Яму и сходить в Музей первого президента Начало: Отель в Екатеринбурге, 9:45 «Начнём день с поездки в Храм на Крови и монастырь Святых Царственных Страстотерпцев в Ганиной Яме» 21 000 ₽ за человека На автобусе 5 дней Уральский отпуск: Екатеринбург, Верхняя Пышма, Невьянск, Нижний Тагил Посетить Ганину Яму и Ельцин-центр, увидеть шедевры из самоцветов, декорировать керамику и поднос Начало: Екатеринбург, Four Elements Ekaterinburg, 9:45 «Посетите Храм на Крови и Ганину Яму, вспомнив о гибели императорской семьи Романовых, и Музей первого президента России (Ельцин-центре), погрузившись в биографию Бориса Николаевича и эпоху радикальных перемен в России» 42 800 ₽ за человека Все туры Екатеринбурга

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Храм на Крови»

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