Экскурсия «Екатеринбург встречает гостей» (на 3 дня)
Начало: Просп. Ленина, 9а, Фо Элементс Екатеринбург
Расписание: Даты: 3-5 января, 1-3 мая, 10-12 июня, 1-3 июля, 5-7 августа, 16-18 сентября.
5 авг в 09:45
16 сен в 09:45
24 400 ₽ за человека
Демидовский маршрут (на 3 дня)
Начало: Пр. Ленина, 9а, отель Фо Элементс Екатеринбург
24 июл в 12:45
7 авг в 12:45
27 400 ₽ за человека
Демидовский маршрут (на 2 дня)
Начало: Пр. Ленина, 9а, отель Фо Элементс Екатеринбург
19 600 ₽ за человека
Опорный край державы (на 5 дней)
Начало: Просп. Ленина, 9а, Фо Элементс Екатеринбург
Расписание: 10-14 июня, 1-5 июля, 5-9 августа, 16-20 сентября в 09:45.
5 авг в 09:45
16 сен в 09:45
48 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Туры с проживанием»
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