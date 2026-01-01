Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
21 янв в 15:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
21 янв в 12:00
22 янв в 12:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
21 янв в 13:00
22 янв в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
«По желанию можно посетить дом-музей Бунина»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
