Полезная информация о Елеце

Что нужно знать о Елеце: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Елеце
00:0529
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЕлец
По-английскиYelets
Население города115 688 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота166 м. от уровня моря

Где находится Елец на карте

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