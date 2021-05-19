Полезная информация о Елеце
Что нужно знать о Елеце: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Елеце
00:0529
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Елец
|По-английски
|Yelets
|Население города
|115 688 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|166 м. от уровня моря
Где находится Елец на карте
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