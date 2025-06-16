Индивидуальная
до 7 чел.
Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом
Про кочевой народ, буддизм и гадания на костях
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
5334 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
27 дек в 19:00
28 дек в 19:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги
Сбежать из Элисты ради драйва и захватывающих видов
Начало: В километре от Элисты
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
- ЕЕвгения16 июня 2025Элиста - степной оазис и буддийский центрДата посещения: 13 июня 2025Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
- ААнна4 ноября 2025Всё очень понравилось. Экскурсовод-прекрасная! Всё понятно, чётко и для детей))))
- BBelousov3 ноября 2025Добрый, отзывчивый, приятно слушать! Профессиональный гид и танцор))) спасибо большое
- ММария3 ноября 2025Были группой 2 взрослых + 3 ребёнка, стартовый уровень знаний примерно "нулевой")) Экскурсию проводил Бадма. Нам очень понравилось. Интересно, доступно, с юмором. Очень динамично, 2 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать знакомым
- ЕЕкатерина3 ноября 2025Спасибо, Наяну за экскурсию! 🙏Всё очень понравилось! Быстро обошли все достопримечательности и узнали много нового и интересного! Поиграли в костяшки, посмотрели народный танец, послушали песни и увлекательные истории -все супер! Спасибо
- ТТатьяна3 ноября 2025Спасибо, Яну за экскурсию! Понравилось особенно детям. Колорит добавили танцы и кости!
Не принуждено!
- ААнастасия1 ноября 2025Спасибо большое Наяну! Оперативно получилось забронировать экскурсию, буквально за час до начала. Очень интересно рассказывает, полностью владеет темой, а ещё
- ННаталия1 ноября 2025Все супер! Бадма отличный экскурсовод! Рекомендую!
- ООксана13 октября 2025Супер гид! Рекомендуем!
Очень позитивный и интересный рассказчик! Прекрасно танцует!
- РРыбкин3 октября 2025Хороший гид!)
- ЕЕлена20 сентября 2025Были в Элисте в командировке. Очень ограничены во времени. Выбрали самую скромную экскурсию, но остались очень довольны. За небольшое время
- ККузьминова18 сентября 2025Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую
- ЕЕвгения17 сентября 2025Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения.
- РРоман15 сентября 2025Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и
- ЕЕвгения14 сентября 2025Прекрасная экскурсия, получили массу новых впечатлений. Наш гид Наян не просто показывал достопримечательности, а делился своими эмоциями и помогал нам
- ВВладимир26 августа 2025Если будете в Элисте, даже проездом, обязательно найдите время на прогулку по городу, и обязательно с экскурсоводом. Вас ждет удивительное
- ДДарья20 августа 2025Экскурсию проводил Наян. Экскурсия очень интересная, с национальным колоритом, в том числе традиционными играми. Наян разносторонне описал особенности жизни людей республики Калмыкия в прошлом и настоящем, посвятил нас в особенности Буддизма. Очень рекомендую экскурсию к посещению!
- ООльга17 августа 2025У нас был гид Бадма. Рассказывал интересно про историю Калмыкии и буддизм. В первой части прошлись по достопримечательностям на улице, вторая часть прошла внутри действующего буддистского храма. Два часа пролетели незаметно.
- ММария16 августа 202514 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно
- ААнастасия16 августа 2025Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время
