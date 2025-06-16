Е Евгения Элиста - степной оазис и буддийский центр Дата посещения: 13 июня 2025 Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.

А Анна Элиста - степной оазис и буддийский центр Всё очень понравилось. Экскурсовод-прекрасная! Всё понятно, чётко и для детей))))

B Belousov Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом Добрый, отзывчивый, приятно слушать! Профессиональный гид и танцор))) спасибо большое

М Мария Элиста - степной оазис и буддийский центр Были группой 2 взрослых + 3 ребёнка, стартовый уровень знаний примерно "нулевой")) Экскурсию проводил Бадма. Нам очень понравилось. Интересно, доступно, с юмором. Очень динамично, 2 часа пролетели незаметно. Огромное спасибо! Обязательно будем рекомендовать знакомым

Е Екатерина Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом Спасибо, Наяну за экскурсию! 🙏Всё очень понравилось! Быстро обошли все достопримечательности и узнали много нового и интересного! Поиграли в костяшки, посмотрели народный танец, послушали песни и увлекательные истории -все супер! Спасибо

Т Татьяна Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом Спасибо, Яну за экскурсию! Понравилось особенно детям. Колорит добавили танцы и кости!

Не принуждено!

А Анастасия Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом читать дальше танцует и поёт! Наян рассказал нам и историю возникновения калмыков и историю принятия буддизма. Знает много интересных фактов о городе. Также подсказал, что ещё мы можем успеть посмотреть в Элисте за один день, порекомендовал чудесное место для ужина, прислал интересующие материалы после окончания экскурсии. Огромная благодарность за отзывчивость, доброту и знания! Спасибо большое Наяну! Оперативно получилось забронировать экскурсию, буквально за час до начала. Очень интересно рассказывает, полностью владеет темой, а ещё

Н Наталия Элиста - степной оазис и буддийский центр Все супер! Бадма отличный экскурсовод! Рекомендую!

О Оксана Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом Супер гид! Рекомендуем!

Очень позитивный и интересный рассказчик! Прекрасно танцует!

Р Рыбкин Элиста - степной оазис и буддийский центр Хороший гид!)

Е Елена Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше посмотрели самые сокровенные места города. Наш гид Наян, помог пережить все трудности, которые преподнесла нам погода. Чудовищный ветер и ливень. Он позаботился о нас личными зонтами и собственными куртками 😊! Мы в теплой одежде (очень довольные заботой) прослушали историю города, погрузились в Буддизм. Нам невероятно повезло - мы стали свидетелями создания песчаной мандалы . Побывали в магазинчике сувениров и каждый вынес оттуда милые вещицы на память! Спасибо организаторам и нашему Гиду! Были в Элисте в командировке. Очень ограничены во времени. Выбрали самую скромную экскурсию, но остались очень довольны. За небольшое время

К Кузьминова Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом читать дальше бы не смог поддержать Наян. На любой вопрос мы получали развернутый ответ. В Элисте мы провели всего лишь сутки, но благодаря нашему экскурсоводу, как-будто жили неделю. Осмотрели достопримечательности, поиграли, побывали на службе в буддийском храме, и зашли в сувенирный магазин, который мы бы точно сами не нашли. Желаю Вам успеха в работе и благодарных туристов! Огромное спасибо Наяну за знакомство с Элистой и культурой Калмыкии. Очень содержательная, не скучная экскурсия! Наверное нет такой темы, которую

Е Евгения Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом читать дальше Мы посетили главные достопримечательности города, включая знаменитый Золотой храм Будды Шакьямуни. Гид подробно рассказал о значении каждого места, поделился интересными фактами и легендами, что сделало экскурсию увлекательной и познавательной.



Особое внимание было уделено уникальной атмосфере города, сочетающей восточную мудрость и современные тенденции. Наш экскурсовод сумел создать комфортную обстановку, отвечал на все вопросы.



Безусловно, экскурсия оставила яркие впечатления и желание вернуться сюда снова. Рекомендую этого гида всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей Калмыкии. Экскурсия в Элисту оказалась настоящим открытием благодаря нашему гиду. Он продемонстрировал глубокое знание истории Калмыкии, культуры и традиций местного населения.

Р Роман Главное в Элисте - с танцующим гидом-другом читать дальше уважения к природе. Безусловно, это заслуга моего гида Наяна (обязательно спросите как переводится его имя) - замечательного знающего рассказчика, очень интеллигентного, внимательного к моим пожеланиям и причинам, которые заставили приехать в этот благословенный священный край. Отдельно хочу отметить, что гид является отличным рассказчиком и выстраивает экскурсию не нудно, включая туристов в процесс повествования. А как он танцует??? А как читает рэп?)) Если хотите увидеть Элисту глазами человека, который действительно знает и любит город – экскурсия Наяна идеальный выбор! Белой дороги Вам. Поездка впечатлила не только экскурсом в историю и традиции Калмыкии, но и глубиной погружения в философию буддизма, особенности культуры и

Е Евгения Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше проникнуться атмосферой этого уникального места. Было все: и танцы, и музыка, и игры, и ритуалы, и даже гадания)) было ощущение полного погружения в культуру калмыцкого народа. Прекрасная экскурсия, получили массу новых впечатлений. Наш гид Наян не просто показывал достопримечательности, а делился своими эмоциями и помогал нам

В Владимир Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше открытие этого необычного региона России. Нашим гидом был Бадма - профессиональный историк, обладающий глубокими знаниями, интересный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсия по городу прошла увлекательно, а буддийский храм поразил воображение, заставил задуматься о вечном и пробудил интерес у нас и нашего ребенка к изучению культуры и истории Калмыкии. Рекомендуем экскурсию всем гостям Калмыкии. Если будете в Элисте, даже проездом, обязательно найдите время на прогулку по городу, и обязательно с экскурсоводом. Вас ждет удивительное

Д Дарья Элиста - степной оазис и буддийский центр Экскурсию проводил Наян. Экскурсия очень интересная, с национальным колоритом, в том числе традиционными играми. Наян разносторонне описал особенности жизни людей республики Калмыкия в прошлом и настоящем, посвятил нас в особенности Буддизма. Очень рекомендую экскурсию к посещению!

О Ольга Элиста - степной оазис и буддийский центр У нас был гид Бадма. Рассказывал интересно про историю Калмыкии и буддизм. В первой части прошлись по достопримечательностям на улице, вторая часть прошла внутри действующего буддистского храма. Два часа пролетели незаметно.

М Мария Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше рассказал нам про буддизм. Прекрасный экскурсовод, слушать его было легко и интересно, время пролетело незаметно. Если вы так же как и мы впервые в Калмыкии, рекомендую вам посетить эту экскурсию! И вы всего за два часа узнаете очень много интересного про этот замечательный и необычный край! 14 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно