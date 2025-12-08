Мои заказы

Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги

Сбежать из Элисты ради драйва и захватывающих видов
Вы откроете для себя степную Калмыкию с новой стороны — на мини-багги. Безопасный маршрут подарит заряд адреналина, яркие эмоции и кадры на фоне бескрайних просторов.

За рулём могут сидеть даже тинейджеры — мы обеспечим каждого средствами защиты, а инструктор будет контролировать участников во время заезда.
Описание экскурсии

Уникальный маршрут — 6 км по живописной степной местности: балкам, оврагам, высохшему руслу реки и законсервированному песчаному карьеру. Маршрут не содержит сложных участков и подходит новичкам.

Незабываемые виды и неожиданные открытия — маршрут дарит встречи с необычными деталями степного пейзажа. Одна из них — скульптура трёхлапой жабы высотой 1,8 м. Почему жаба? Почему трёхлапая? Эти вопросы часто звучат от гостей — и каждый придумывает свою историю. Для одних это талисман удачи, для других — причудливый привет от местных легенд. Независимо от трактовки, скульптура стала любимым местом для снимков: её внушительный размер и необычный облик эффектно смотрятся на фоне бескрайней степи.

Безопасность — перед стартом инструктаж по технике безопасности и правилам вождения; весь заезд под строгим сопровождением опытных гидов-инструкторов.

Свобода и адреналин — заезд проходит на одноместных багги, поэтому каждый участник почувствует себя первооткрывателем.

Организационные детали

  • Поездка проходит на мощных (7 л. с.) заднеприводных внедорожных мини-багги
  • Предоставим все необходимые средства индивидуальной защиты: шлем, очки, защиту тела, комбинезон и перчатки
  • Управлять мини-багги можно с 14 лет

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В километре от Элисты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Басан
Басан — ваша команда гидов в Элисте
Я живу в Калмыкии с рождения. Часто путешествую и многое могу рассказать о своей Родине. Работаю в команде с гидами-инструкторами, администраторами и механиками.

