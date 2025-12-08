Вы откроете для себя степную Калмыкию с новой стороны — на мини-багги. Безопасный маршрут подарит заряд адреналина, яркие эмоции и кадры на фоне бескрайних просторов. За рулём могут сидеть даже тинейджеры — мы обеспечим каждого средствами защиты, а инструктор будет контролировать участников во время заезда.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Уникальный маршрут — 6 км по живописной степной местности: балкам, оврагам, высохшему руслу реки и законсервированному песчаному карьеру. Маршрут не содержит сложных участков и подходит новичкам.

Незабываемые виды и неожиданные открытия — маршрут дарит встречи с необычными деталями степного пейзажа. Одна из них — скульптура трёхлапой жабы высотой 1,8 м. Почему жаба? Почему трёхлапая? Эти вопросы часто звучат от гостей — и каждый придумывает свою историю. Для одних это талисман удачи, для других — причудливый привет от местных легенд. Независимо от трактовки, скульптура стала любимым местом для снимков: её внушительный размер и необычный облик эффектно смотрятся на фоне бескрайней степи.

Безопасность — перед стартом инструктаж по технике безопасности и правилам вождения; весь заезд под строгим сопровождением опытных гидов-инструкторов.

Свобода и адреналин — заезд проходит на одноместных багги, поэтому каждый участник почувствует себя первооткрывателем.

Организационные детали