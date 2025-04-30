читать дальше

на эту - Элиста - дочь Калмыцких степей. И не ошиблись! Ведущий Александр виртуозно провел экскурсию по основным знаковым местам Элисты, активно использовал педагогические приёмы, благодаря которым мы запомнили большую часть информации. Понравилось всем - детям, и взрослым. Особенно понравилось то, что он учёл наш темп, а также тот факт, что мы были с собакой, которой из-за жары постоянно приходилось уделять внимание.

Сама Элиста и обитель Шакьямуни просто потрясли. Хотя путешествовали много. Спасибо за колорит и некоторые изюминки, без них было бы наверно чуть менее интересно. Спасибо 👍