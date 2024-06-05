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к экскурсии. 🤗 Прогулка сопровождалась показом интересных фотографий, изображений, чтением стихотворений (что всегда добавляет душевности). Было и музыкальное сопровождение, что очень подняло настроение! 💕Но особенно наша группа оценила прекрасное чувство юмора Александра! 😂👍👍👍 Александр - профессионал своего дела! С удовольствием рекомендуем экскурсии с ним!