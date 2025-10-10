Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
12 окт в 08:00
13 окт в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1600 ₽ за человека
Сколько стоит экскурсия по Элисте в октябре 2025
Сейчас в Элисте в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 1600 до 5334. Туристы уже оставили гидам 454 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
