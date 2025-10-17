Групповая
до 25 чел.
Приключение в степи: покорить Калмыкию на мини-багги
Сбежать из Элисты ради драйва и захватывающих видов
Начало: В километре от Элисты
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты, всё включено)
Побывать в калмыцком Сталинграде, узнать, как шли бои, и переночевать в полевом лагере
Начало: На улице Юрия Клыкова
Завтра в 09:00
19 окт в 09:00
69 000 ₽ за всё до 2 чел.
