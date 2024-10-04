Е Елена Элиста - степной оазис и буддийский центр читать дальше гида. Первое знакомство с Калмыкией прошло в легкой и непринужденной атмосфере. Наян приветливый, дружелюбный и грамотный молодой человек. Мы получили много информации и остались довольны. Гид Наян оставил о себе и о городе, о котором рассказывал, только самые положительные и приятные впечатления. Однозначно рекомендую этого

А Алексей Элиста - степной оазис и буддийский центр Гиляне, большое спасибо за экскурсию! Соприкаснуться с буддизмом, узнать много нового- было очень интересно!

А Анна Элиста - дочь калмыцких степей Очень интересная экскурсия, Александр настоящий профессионал своего дела! Спасибо ему большое

С Светлана Элиста - дочь калмыцких степей Отличная экскурсия: информативная, не перегружена лишней информацией, живое общение, очень понравилась викторина советских песен на калмыцком языке. Александр дал советы, что еще стоит посмотреть и кафе с аутентичной кухней. Особенно было неожиданно и приятно угощение калмыцкими деликатесами.

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!