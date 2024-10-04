Пагода Семи Дней – экскурсии в Элисте

Найдено 3 экскурсии в категории «Пагода Семи Дней» в Элисте, цены от 1 350 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Пешая
177 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 334 за всё до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей
Пешая
120 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 334 за всё до 5 чел.
Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
Пешая
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
Будда, песни Цоя, хитрая мышь и калмыцкий чай
Начало: На площади Ленина
Расписание: в будние дни в 09:30 и 11:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 октября 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Гид Наян оставил о себе и о городе, о котором рассказывал, только самые положительные и приятные впечатления. Однозначно рекомендую этого
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    гида. Первое знакомство с Калмыкией прошло в легкой и непринужденной атмосфере. Наян приветливый, дружелюбный и грамотный молодой человек. Мы получили много информации и остались довольны.

  • А
    Алексей
    1 октября 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Гиляне, большое спасибо за экскурсию! Соприкаснуться с буддизмом, узнать много нового- было очень интересно!
  • А
    Анна
    27 сентября 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Очень интересная экскурсия, Александр настоящий профессионал своего дела! Спасибо ему большое
  • С
    Светлана
    26 сентября 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Отличная экскурсия: информативная, не перегружена лишней информацией, живое общение, очень понравилась викторина советских песен на калмыцком языке. Александр дал советы, что еще стоит посмотреть и кафе с аутентичной кухней. Особенно было неожиданно и приятно угощение калмыцкими деликатесами.
  • О
    Ольга
    25 сентября 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!
    Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!
  • Е
    Евгения
    19 сентября 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсия понравилась, рассказывалось все ёмко, чётко, весело и непринужденно, посетили все городские достопримечательности, что не может не радовать. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Пагода Семи Дней»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  2. Элиста - дочь калмыцких степей
  3. Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
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Сколько стоит экскурсия по Элисте в октябре 2024
Сейчас в Элисте в категории "Пагода Семи Дней" можно забронировать 3 экскурсии от 1 350 до 5 334. Туристы уже оставили гидам 297 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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