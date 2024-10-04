2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 334₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 334₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Аудиогид
Иммерсивный аудиоспектакль в Элисте - городе исполнения желаний
Будда, песни Цоя, хитрая мышь и калмыцкий чай
Начало: На площади Ленина
Расписание: в будние дни в 09:30 и 11:30, в субботу и воскресенье в 09:30, 11:30 и 13:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 октября 2024Гид Наян оставил о себе и о городе, о котором рассказывал, только самые положительные и приятные впечатления. Однозначно рекомендую этого
- ААлексей1 октября 2024Гиляне, большое спасибо за экскурсию! Соприкаснуться с буддизмом, узнать много нового- было очень интересно!
- ААнна27 сентября 2024Очень интересная экскурсия, Александр настоящий профессионал своего дела! Спасибо ему большое
- ССветлана26 сентября 2024Отличная экскурсия: информативная, не перегружена лишней информацией, живое общение, очень понравилась викторина советских песен на калмыцком языке. Александр дал советы, что еще стоит посмотреть и кафе с аутентичной кухней. Особенно было неожиданно и приятно угощение калмыцкими деликатесами.
- ООльга25 сентября 2024Спасибо Александру-экскурсоводу за интересную, познавательную, позитивную экскурсию!
- ЕЕвгения19 сентября 2024Экскурсия понравилась, рассказывалось все ёмко, чётко, весело и непринужденно, посетили все городские достопримечательности, что не может не радовать. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Пагода Семи Дней»
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