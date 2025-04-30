Мои заказы

Золотые ворота

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотые Ворота» в Элисте, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Элиста - дочь калмыцких степей
Пешая
2 часа
198 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
«Золотые ворота — памятник, исполняющий желания»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
«Узнаете примету, которая связывает Золотые ворота, колокольчики и молодожёнов»
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
«Вы встретитесь с символами города: статуей Будды Шакьямуни, «Золотыми Воротами», где исполняются желания, и образом Белого Старца — Цаган Аавы»
6 окт в 10:00
7 окт в 10:00
5335 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    30 апреля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Дата посещения: 30 апреля 2025
    Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
  • Ю
    Юлия
    15 августа 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Впечатляюще, спасибо
  • С
    Светлана
    12 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    В путешествии по Элисте нам помог профессиональный гид Александр. Он очень внимательно относился к нам и нашим вопросам, очень интересно
    читать дальше

    излагал историю края. Его рассказ увлек всех членов нашей семьи, а мы все разные. Его глубокое знание истории и способность интересно донести каждому в понятной и не скучной форме- в этом, но не только, кроется профессионализм. А ещё очень важно и это чувствуется, Александр любит своё дело! Спасибо!

  • Д
    Дарья
    11 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Экскурсия по Элисте с Александром — это настоящее погружение в культуру и атмосферу Калмыкии. Гид увлечённо и с душой рассказывает
    читать дальше

    о буддийских храмах, истории города и местных традициях, легко вовлекая в беседу. Маршрут продуман, темп комфортный, а тёплое общение и интересные детали делают поездку незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Элисту глазами человека, искренне влюблённого в свой край.

  • О
    Ольга
    11 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Отличная экскурсия, всем очень рекомендую!
    Отличная экскурсия, всем очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Отличная экскурсия. Гид Александр хороший рассказчик, с юмором. Подача материала не обычная, интересная: присутствует и рассказ, и вопрос-ответ (причем вопросы
    читать дальше

    задавали не только мы гиду, но и наоборот), мы услышали и песни на калмыцком языке, узнали интересные факты о калмыцком народе, о республике Калмыкия, о буддизме.

    Отличная экскурсия, всем очень рекомендую!
  • Д
    Дарья
    9 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Ни на секунду не пожалели, что доверились рейтингу и отзывам и взяли экскурсию именно у Александра. Когда мы, улыбающиеся, смеющиеся
    читать дальше

    и веселые проходили мимо других групп, внимательно слушающих экскурсовода, сами себе завидовали. Александр очень легко, без перегрузки информации обо всем рассказывает. Заинтересовал детей 10 и 7 лет, дети от него не отходили. А всё, что касалось музыкальной части экскурсии меня привело в особый восторг. От души благодарим и рекомендуем Александра, как профессионала и просто приятного человека.

  • А
    Аман
    8 августа 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Спасибо Александру нашему гиду за его индивидуальный и многогранный стиль,как внешний, так и манеру вести мероприятие. За то время и условия (было немного тепловато) что мы провели на экскурсии нам было интересно и как возможно комфортно.
    Спасибо Александру нашему гиду за его индивидуальный и многогранный стиль,как внешний, так и манеру вести мероприятие. За то время и условия (было немного тепловато) что мы провели на экскурсии нам было интересно и как возможно комфортно.
  • Н
    Наталья
    3 августа 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Элистой и культурой Калмыкии, интересная, легкая, много интерактива и фотолокаций. Подойдет и взрослым, и детям. Олег приятный, интересный собеседник. Рекомендую.
    Отличная экскурсия для первого знакомства с Элистой и культурой Калмыкии, интересная, легкая, много интерактива и фотолокаций. Подойдет и взрослым, и детям. Олег приятный, интересный собеседник. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    30 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Элиста - прекрасный степной город!
    Жгучее солнце, сухой воздух и аромат степной полыни - это незабываемые впечатления!
    Выбрали Александра по отзывам и
    читать дальше

    не ошиблись. За два часа экскурсии узнали много интересного про Калмыкию, ее народ и религию. Было легко слушать и запоминать. У Александра замечательно все с юмором, что нам очень понравилось. Много интересных фишек, о которых гости столицы узнают, когда выберут Александра.
    Спасибо за гостеприимство и теплый прием - Элиста!

  • И
    Ирина
    29 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Ну что ж, мы в Калмыкии. Чтобы составить более полное мнение о республике, решили подобрать для себя экскурсию. Выбор пал
    читать дальше

    на эту - Элиста - дочь Калмыцких степей. И не ошиблись! Ведущий Александр виртуозно провел экскурсию по основным знаковым местам Элисты, активно использовал педагогические приёмы, благодаря которым мы запомнили большую часть информации. Понравилось всем - детям, и взрослым. Особенно понравилось то, что он учёл наш темп, а также тот факт, что мы были с собакой, которой из-за жары постоянно приходилось уделять внимание.
    Сама Элиста и обитель Шакьямуни просто потрясли. Хотя путешествовали много. Спасибо за колорит и некоторые изюминки, без них было бы наверно чуть менее интересно. Спасибо 👍

  • Е
    Евгения
    29 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Побывали на экскурсии по Элисте и остались под огромным впечатлением! Гид Александр – настоящий профессионал и интереснейший рассказчик, который с
    читать дальше

    любовью и глубокими знаниями раскрыл культуру Калмыкии.

    Он интересно и доступно говорил о традициях, религии (буддизме), калмыцком языке и истории края. Рассказ сопровождался иллюстрациями и музыкой, что создавало особую атмосферу и помогало ещё лучше погрузиться в тему.

    А в конце экскурсии нас ждал приятный сюрприз – тёплый и запоминающийся жест, который стал отличным завершением прогулки.

    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать Калмыкию через искренние истории и живые эмоции! И взрослые и дети остались в восторге от прогулки. Спасибо Александру за такой душевный и познавательный опыт! 🌿✨
    10/10 ❤️

    Побывали на экскурсии по Элисте и остались под огромным впечатлением! Гид Александр – настоящий профессионал и интереснейший рассказчик, который с
  • Н
    Неля
    25 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Отличная экскурсия! 2 часа пролетели как 5 минут! Ходили с детьми 11 и 9 лет, тоже остались в восторге! Экскурсовод
    читать дальше

    Александр с любовью и лёгким юмором рассказал нам о своём городе и народе, познакомил с буддизмом. Прошли комфортным маршрутом. Спасибо за возможность найти лучшего из лучших самостоятельно!

    Отличная экскурсия! 2 часа пролетели как 5 минут! Ходили с детьми 11 и 9 лет, тоже остались в восторге! Экскурсовод
  • О
    Оксана
    23 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Состав нашей группы: 3 взрослых и подросток 13 лет. Александр - увлекательный рассказчик) сама экскурсия не перегружена лишней информацией, но довольно насыщенная, Александр все преподносит легко и с юмором. Все получили огромное удовольствие, спасибо)
  • Е
    Екатерина
    19 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Александр - замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора! Впечатления от экскурсии самые положительные! Однозначно рекомендую!
    Александр - замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора! Впечатления от экскурсии самые положительные! Однозначно рекомендую!
  • Д
    Диана
    18 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр умело удерживает внимание неожиданными вопросами и интересными фактами. Мы в Элисте второй раз, но только сейчас разобрались в ее истории и религии. Рекомендую!
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр умело удерживает внимание неожиданными вопросами и интересными фактами. Мы
  • О
    Оксана
    16 июля 2025
    Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
    Экскурсия потрясающая. Была сильная жара и на экскурсию я пришла одна, но Олег, как настоящий профессионал отработал на все 100%.
    Информация подавалась легко и очень информативно. А сколько было сюрпризов)))
    Олег, спасибо большое.
    Рекомендую всем, кто хочет полезно и весело провести время.
    Экскурсия потрясающая. Была сильная жара и на экскурсию я пришла одна, но Олег, как настоящий профессионал отработал на все 100%.
Информация подавалась легко и очень информативно. А сколько было сюрпризов)))
Олег, спасибо большое.
Рекомендую всем, кто хочет полезно и весело провести время.
  • О
    Ольга
    16 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Спасибо Александру за проведенную экскурсию по Элисте! Познакомились с городом, с религией, узнали много нового о Калмыкии.
  • Н
    Надежда
    14 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Спасибо большое за увлекательный рассказ, с вашей помощью мы окунулись в новую для нас религию буддизм. Узнали очень много о гостеприимном калмыцком народе о их культуре, языке, кухни. Вся экскурсия прошла на высшем уровне. 👍
    Спасибо большое за увлекательный рассказ, с вашей помощью мы окунулись в новую для нас религию буддизм. Узнали очень много о гостеприимном калмыцком народе о их культуре, языке, кухни. Вся экскурсия прошла на высшем уровне. 👍
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Александр, гид по Элисте, покорил нашу небольшую группу (4чел) традиционным костюмом, хорошо поставленной речью, содержательным рассказом о городе и юмором. Вы гарантированно проникнитесь культурой и историей региона. Экскурсионные 2 часа прошли на одном дыхании, очень рекомендуем.

