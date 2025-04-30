А Александр Элиста - дочь калмыцких степей Дата посещения: 30 апреля 2025 Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…

С Светлана Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше излагал историю края. Его рассказ увлек всех членов нашей семьи, а мы все разные. Его глубокое знание истории и способность интересно донести каждому в понятной и не скучной форме- в этом, но не только, кроется профессионализм. А ещё очень важно и это чувствуется, Александр любит своё дело! Спасибо! В путешествии по Элисте нам помог профессиональный гид Александр. Он очень внимательно относился к нам и нашим вопросам, очень интересно

Д Дарья Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше о буддийских храмах, истории города и местных традициях, легко вовлекая в беседу. Маршрут продуман, темп комфортный, а тёплое общение и интересные детали делают поездку незабываемой. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Элисту глазами человека, искренне влюблённого в свой край. Экскурсия по Элисте с Александром — это настоящее погружение в культуру и атмосферу Калмыкии. Гид увлечённо и с душой рассказывает

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей Отличная экскурсия, всем очень рекомендую!

Ю Юлия Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше задавали не только мы гиду, но и наоборот), мы услышали и песни на калмыцком языке, узнали интересные факты о калмыцком народе, о республике Калмыкия, о буддизме. Отличная экскурсия. Гид Александр хороший рассказчик, с юмором. Подача материала не обычная, интересная: присутствует и рассказ, и вопрос-ответ (причем вопросы

Д Дарья Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше и веселые проходили мимо других групп, внимательно слушающих экскурсовода, сами себе завидовали. Александр очень легко, без перегрузки информации обо всем рассказывает. Заинтересовал детей 10 и 7 лет, дети от него не отходили. А всё, что касалось музыкальной части экскурсии меня привело в особый восторг. От души благодарим и рекомендуем Александра, как профессионала и просто приятного человека. Ни на секунду не пожалели, что доверились рейтингу и отзывам и взяли экскурсию именно у Александра. Когда мы, улыбающиеся, смеющиеся

А Аман Элиста - дочь калмыцких степей Спасибо Александру нашему гиду за его индивидуальный и многогранный стиль,как внешний, так и манеру вести мероприятие. За то время и условия (было немного тепловато) что мы провели на экскурсии нам было интересно и как возможно комфортно.

Н Наталья Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Отличная экскурсия для первого знакомства с Элистой и культурой Калмыкии, интересная, легкая, много интерактива и фотолокаций. Подойдет и взрослым, и детям. Олег приятный, интересный собеседник. Рекомендую.

И Ирина Элиста - дочь калмыцких степей

Выбрали Александра по отзывам и читать дальше не ошиблись. За два часа экскурсии узнали много интересного про Калмыкию, ее народ и религию. Было легко слушать и запоминать. У Александра замечательно все с юмором, что нам очень понравилось. Много интересных фишек, о которых гости столицы узнают, когда выберут Александра.

Спасибо за гостеприимство и теплый прием - Элиста! Элиста - прекрасный степной город!Жгучее солнце, сухой воздух и аромат степной полыни - это незабываемые впечатления!Выбрали Александра по отзывам и

И Ирина Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше на эту - Элиста - дочь Калмыцких степей. И не ошиблись! Ведущий Александр виртуозно провел экскурсию по основным знаковым местам Элисты, активно использовал педагогические приёмы, благодаря которым мы запомнили большую часть информации. Понравилось всем - детям, и взрослым. Особенно понравилось то, что он учёл наш темп, а также тот факт, что мы были с собакой, которой из-за жары постоянно приходилось уделять внимание.

Сама Элиста и обитель Шакьямуни просто потрясли. Хотя путешествовали много. Спасибо за колорит и некоторые изюминки, без них было бы наверно чуть менее интересно. Спасибо 👍 Ну что ж, мы в Калмыкии. Чтобы составить более полное мнение о республике, решили подобрать для себя экскурсию. Выбор пал

Е Евгения Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше любовью и глубокими знаниями раскрыл культуру Калмыкии.



Он интересно и доступно говорил о традициях, религии (буддизме), калмыцком языке и истории края. Рассказ сопровождался иллюстрациями и музыкой, что создавало особую атмосферу и помогало ещё лучше погрузиться в тему.



А в конце экскурсии нас ждал приятный сюрприз – тёплый и запоминающийся жест, который стал отличным завершением прогулки.



Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать Калмыкию через искренние истории и живые эмоции! И взрослые и дети остались в восторге от прогулки. Спасибо Александру за такой душевный и познавательный опыт! 🌿✨

10/10 ❤️ Побывали на экскурсии по Элисте и остались под огромным впечатлением! Гид Александр – настоящий профессионал и интереснейший рассказчик, который с

Н Неля Элиста - дочь калмыцких степей читать дальше Александр с любовью и лёгким юмором рассказал нам о своём городе и народе, познакомил с буддизмом. Прошли комфортным маршрутом. Спасибо за возможность найти лучшего из лучших самостоятельно! Отличная экскурсия! 2 часа пролетели как 5 минут! Ходили с детьми 11 и 9 лет, тоже остались в восторге! Экскурсовод

О Оксана Элиста - дочь калмыцких степей Состав нашей группы: 3 взрослых и подросток 13 лет. Александр - увлекательный рассказчик) сама экскурсия не перегружена лишней информацией, но довольно насыщенная, Александр все преподносит легко и с юмором. Все получили огромное удовольствие, спасибо)

Е Екатерина Элиста - дочь калмыцких степей Александр - замечательный рассказчик с прекрасным чувством юмора! Впечатления от экскурсии самые положительные! Однозначно рекомендую!

Д Диана Элиста - дочь калмыцких степей Очень интересная и познавательная экскурсия! Гид Александр умело удерживает внимание неожиданными вопросами и интересными фактами. Мы в Элисте второй раз, но только сейчас разобрались в ее истории и религии. Рекомендую!

О Оксана Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний» Экскурсия потрясающая. Была сильная жара и на экскурсию я пришла одна, но Олег, как настоящий профессионал отработал на все 100%.

Информация подавалась легко и очень информативно. А сколько было сюрпризов)))

Олег, спасибо большое.

Рекомендую всем, кто хочет полезно и весело провести время.

О Ольга Элиста - дочь калмыцких степей Спасибо Александру за проведенную экскурсию по Элисте! Познакомились с городом, с религией, узнали много нового о Калмыкии.

Н Надежда Элиста - дочь калмыцких степей Спасибо большое за увлекательный рассказ, с вашей помощью мы окунулись в новую для нас религию буддизм. Узнали очень много о гостеприимном калмыцком народе о их культуре, языке, кухни. Вся экскурсия прошла на высшем уровне. 👍