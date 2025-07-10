Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов

Встретить рассвет на лотосовом озере, оседлать верблюда и увидеть, как живут ойраты
Калмыкия — колоритный и заманчивый степной край, где бережно сохраняют кочевую культуру и чтят буддийские традиции.

Приглашаем вас провести здесь наполненный впечатлениями и активностями мини-отпуск, во время которого вы сможете прочувствовать
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атмосферу этого самобытного региона.

Вы исследуете святыни, окутанные интересными легендами, сделаете яркие фото на фоне Розового озера, услышите поющие барханы.

Прикоснётесь к быту ойратов: погостите в юрте, примерите национальные костюмы, освоите традиционный танец, послушаете переливы домбры, поучитесь стрелять из лука и кататься на верблюде. И, конечно, побывать в Калмыкии в период цветения лотоса — особое наслаждение.

Даже местные жители говорят, что налюбоваться этим невозможно, и вам удастся увидеть это великолепное зрелище вживую!

Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+.

Проживание. 2-местное размещение в отеле 2* в Элисте («Домино», «Шанс» или «Азия») и гостинице «Гостевой двор» в Лагани. За доплату возможно 1-местное проживание и повышение уровня отеля.

*Фото мест проживания взяты с сайта yandex.ru. Фото гостиницы «Домино» представлены для примера.

Питание. Включены завтраки, обеды и ужин в Лагани. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ГАЗель Next или Volkswagen Crafter.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Элиста: Музей кочевой культуры и местные святыни

После знакомства, заселения в отель в Элисте и обеда мы выезжаем на прогулку по столице республики. Вы посетите Золотую обитель Будды Шакьямуни — самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе.

Мы прогуляемся по городу, затем посетим Музей ойрат-монгольской кочевой культуры, который разместился в юрте. Вы познакомитесь с предметами быта кочевников, увидите оружие, доспехи, одежду и музыкальные инструменты. Также узнаете, как готовится традиционный калмыцкий чай, сфотографируетесь в национальных костюмах и освоите основные па калмыцкого танца.

Ближе к вечеру — выезд к природному памятнику «Одинокий тополь», который окружают 8 буддийских ступ. Согласно легенде, этот тополь из тибетских семян вырастил буддийский монах в начале 20 века.

После — возвращение в отель и отдых.

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2 день

Знакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханы

Позавтракав, отправляемся изучать калмыцкую культуру. Заглянем на стоянку ойратов — народа, ведущего традиционный кочевой образ жизни. Вы увидите быт чабанов — пастухов — и крупное стадо двугорбых верблюдов.

После обеда поедем к эффектному Розовому озеру, сделаем яркие снимки и отправимся дальше — вас ждут поющие барханы! В сухую погоду с песчаных склонов доносится мелодичный шелест. Затем посетим артезианскую скважину, вода в которой насыщена метаном и потому легко может загореться даже от спички.

Затем в кибиточном стане в посёлке Адык вам расскажут об истории калмыков и сыграют на домбре, а также проведут мастер-класс по стрельбе из лука. Здесь же вас научат кататься на верблюдах — это совсем несложно!

Вечером — прибытие в город Лагань, заселение в гостиницу и отдых — завтра очень ранний подъём.

Знакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханыЗнакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханы
3 день

Лотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусство

В 6:00 утра выезжаем в посёлок Джалыково: вас ждут лотосовые поля. Это волшебное зрелище: нежные благоухающие цветы, освещённые рассветным солнцем. Красота такая, что смотреть можно часами! Некоторые даже медитируют — не зря лотос считается священным символом.

Насладившись пейзажем, пообедаем в кафе и поедем в буддийский храм в Лагани. Здесь находится статуя Будды Майтреи, самой высокой в России.

Днём вернёмся в Элисту, заселимся в отель и отдохнём. После посетим мастерскую художника Александра Поваева и его дочери-художницы Халги. Здесь вы познакомитесь с современным калмыцким искусством. Тут же большой выбор сувенирной продукции с национальным колоритом — можно приобрести женские украшения, миниатюры и другие изделия из дерева и стекла.

Вечером у вас свободное время.

Лотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусствоЛотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусство
4 день

Отъезд

После завтрака мы прощаемся с удивительной Калмыкией — до новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и 1 ужин
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты в Элисту и обратно
  • Ужины вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - по запросу
  • За доплату возможно повышение категории отеля. Стоимость тура с проживанием в 3-звёздочном отеле "Белый лотос" составит 40 500 ₽ за человека, в 4-звёздочном отеле "Марко Поло" - 42 000 ₽ за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Элисты, утро / отель в Элисте, 14:00
Завершение: Отель в Элисте, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Элисты

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