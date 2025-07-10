Приглашаем вас провести здесь наполненный впечатлениями и активностями мини-отпуск, во время которого вы сможете прочувствовать
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+.
Проживание. 2-местное размещение в отеле 2* в Элисте («Домино», «Шанс» или «Азия») и гостинице «Гостевой двор» в Лагани. За доплату возможно 1-местное проживание и повышение уровня отеля.
*Фото мест проживания взяты с сайта yandex.ru. Фото гостиницы «Домино» представлены для примера.
Питание. Включены завтраки, обеды и ужин в Лагани. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ГАЗель Next или Volkswagen Crafter.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Программа тура по дням
Элиста: Музей кочевой культуры и местные святыни
После знакомства, заселения в отель в Элисте и обеда мы выезжаем на прогулку по столице республики. Вы посетите Золотую обитель Будды Шакьямуни — самый большой буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе.
Мы прогуляемся по городу, затем посетим Музей ойрат-монгольской кочевой культуры, который разместился в юрте. Вы познакомитесь с предметами быта кочевников, увидите оружие, доспехи, одежду и музыкальные инструменты. Также узнаете, как готовится традиционный калмыцкий чай, сфотографируетесь в национальных костюмах и освоите основные па калмыцкого танца.
Ближе к вечеру — выезд к природному памятнику «Одинокий тополь», который окружают 8 буддийских ступ. Согласно легенде, этот тополь из тибетских семян вырастил буддийский монах в начале 20 века.
После — возвращение в отель и отдых.
Знакомство с бытом пастухов, Розовое озеро и поющие барханы
Позавтракав, отправляемся изучать калмыцкую культуру. Заглянем на стоянку ойратов — народа, ведущего традиционный кочевой образ жизни. Вы увидите быт чабанов — пастухов — и крупное стадо двугорбых верблюдов.
После обеда поедем к эффектному Розовому озеру, сделаем яркие снимки и отправимся дальше — вас ждут поющие барханы! В сухую погоду с песчаных склонов доносится мелодичный шелест. Затем посетим артезианскую скважину, вода в которой насыщена метаном и потому легко может загореться даже от спички.
Затем в кибиточном стане в посёлке Адык вам расскажут об истории калмыков и сыграют на домбре, а также проведут мастер-класс по стрельбе из лука. Здесь же вас научат кататься на верблюдах — это совсем несложно!
Вечером — прибытие в город Лагань, заселение в гостиницу и отдых — завтра очень ранний подъём.
Лотосовые поля, буддийский храм и калмыцкое искусство
В 6:00 утра выезжаем в посёлок Джалыково: вас ждут лотосовые поля. Это волшебное зрелище: нежные благоухающие цветы, освещённые рассветным солнцем. Красота такая, что смотреть можно часами! Некоторые даже медитируют — не зря лотос считается священным символом.
Насладившись пейзажем, пообедаем в кафе и поедем в буддийский храм в Лагани. Здесь находится статуя Будды Майтреи, самой высокой в России.
Днём вернёмся в Элисту, заселимся в отель и отдохнём. После посетим мастерскую художника Александра Поваева и его дочери-художницы Халги. Здесь вы познакомитесь с современным калмыцким искусством. Тут же большой выбор сувенирной продукции с национальным колоритом — можно приобрести женские украшения, миниатюры и другие изделия из дерева и стекла.
Вечером у вас свободное время.
Отъезд
После завтрака мы прощаемся с удивительной Калмыкией — до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и 1 ужин
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты в Элисту и обратно
- Ужины вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - по запросу
- За доплату возможно повышение категории отеля. Стоимость тура с проживанием в 3-звёздочном отеле "Белый лотос" составит 40 500 ₽ за человека, в 4-звёздочном отеле "Марко Поло" - 42 000 ₽ за человека