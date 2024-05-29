Перевал Гум-Баши – экскурсии в Ессентуках

Найдено 3 экскурсии в категории «Перевал Гум-Баши» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000 за всё до 3 чел.
Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
121 отзыв
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Побываем на горе Кольцо, в окрестностях курортного города Кисловодск, далее наш маршрут будет пролегать через перевал Гумбаши, самый высокогорный перевал в России где проложена автомобильная дорога, высота его около 2200 м»
Расписание: Ежедневно. По договоренности
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    29 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
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    хычинами с айраном, посмотрели гору Кольцо, Гум-Баши, сырные пещеры, затем поднялись по канатке на Домбай, сфотографировались на горных Яках, попили глинтвейн, пообедали, и посетили древнейший храм пропитанный духом истории! Все было невероятно комфортно. Гид экскурсовод Елена превзошла все мои ожидания, всю дорогу рассказывала интересные легенды Кавказа. Обратно завезли прямо до санатория. Я заряжена и наполнена позитивом и новыми силами. Очень рекомендую 1000%

  • Р
    Резеда
    27 мая 2024
    Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
  • М
    Миронова
    16 октября 2023
    Джип-тур в Домбай с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмом
    Спасибо большое!
  • О
    Оксана
    29 июля 2023
    Джип-тур в Домбай с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмом
    Мы в восторге, очень приятный экскурсовод Турпал, все рассказал, показал, очень комфортная машина и вождение, с удовольствием еще поедем
  • М
    Мария
    12 декабря 2021
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР,
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    не знакомые с понятием сервиса. У них там бизнес, заставляют покупать свои купальные принадлежности со скандалом, чтобы содрать денег побольше. Единственное отрицательное впечатление от отпуска.

  • е
    евгения
    5 декабря 2021
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно
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    ждал и спешит поделиться своими знаниями и радостью от красот родного края! Все очень познавательно и ненавязчиво! Спасибо за чудесный выходной! Евгения.

  • П
    Павлова
    4 июня 2021
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
    Экскурсия очень понравилась. С комфортом проехались по очень красивым местам, делали остановки для красочных снимков. Олег оказался очень приятным в общении,
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    с ним было комфортно на протяжении всей экскурсии. Много рассказывал о местности. Все остались очень довольны. Думаю, что в следующий раз так же будем брать экскурсии с ним.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Перевал Гум-Баши»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
  2. Домбай - в мини-группе. Гум-баши, Сырные пещеры, древний храм
  3. Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Перевал Гум-Баши" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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