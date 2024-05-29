1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
Домбай из Ессентуков: Гум-баши, Пещеры и Древний Храм
Отправляйтесь в путешествие по сердцу Кавказа - Домбай. Горные вершины, древние храмы и загадочные пещеры ждут вас
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Перевал Гум-баши или Маринский перевал в настоящее время занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Медовые водопады, гора Кольцо, перевал Гумбаши и храм Х века за один день
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Побываем на горе Кольцо, в окрестностях курортного города Кисловодск, далее наш маршрут будет пролегать через перевал Гумбаши, самый высокогорный перевал в России где проложена автомобильная дорога, высота его около 2200 м»
Расписание: Ежедневно. По договоренности
19 июня в 09:00
27 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина29 мая 2024Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
- РРезеда27 мая 2024Замечательная экскурсия с отличным гидом! Комфортное вождение, интересное и познавательное сопровождение, Максим (гид) — настоящий профессионал своего дела.
- ММиронова16 октября 2023Джип-тур в Домбай с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмомСпасибо большое!
- ООксана29 июля 2023Джип-тур в Домбай с перевалом Гумбаши и Шоанинским храмомМы в восторге, очень приятный экскурсовод Турпал, все рассказал, показал, очень комфортная машина и вождение, с удовольствием еще поедем
- ММария12 декабря 2021Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР,
- еевгения5 декабря 2021Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно
- ППавлова4 июня 2021Экскурсия очень понравилась. С комфортом проехались по очень красивым местам, делали остановки для красочных снимков. Олег оказался очень приятным в общении,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Перевал Гум-Баши»
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