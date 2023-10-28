Домбай — уникальный регион, в котором встречаются захватывающие горные пейзажи, кристально чистые реки и заповедные леса. Во время путешествия вы сможете насладиться красотой курортного поселка и его окружающей местности.

Что вас ждет:• Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. По легенде здесь свела счеты с жизнью молодая княжна, когда отец запретил ей выйти замуж за любимого джигита. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.