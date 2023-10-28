В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал ГумБаши
- Сырные пещеры
- Река УллуМуруджу
- Шоанинский храм 10 века
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай — уникальный регион, в котором встречаются захватывающие горные пейзажи, кристально чистые реки и заповедные леса. Во время путешествия вы сможете насладиться красотой курортного поселка и его окружающей местности.
Что вас ждет:• Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. По легенде здесь свела счеты с жизнью молодая княжна, когда отец запретил ей выйти замуж за любимого джигита. Это самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта. По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Пещеры по виду действительно напоминают пористый сыр «Маасдам». Здесь можно сделать эффектные снимки на фоне необычных стен из песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.
- Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
- Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
- Канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
- Входные билеты термальный комплекс — 350 руб. с человека
- Еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Каждого туриста забираем с места его проживанияЗавершение: Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно календарюЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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