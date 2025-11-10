Кадры в галерее говорят сами за себя: завораживающие панорамы, которые откроются нам с гор-лакколитов, стоят того, чтобы на них подняться! Мы пройдём по живописному лесу мимо скалы, где тренируются альпинисты, зайдём на горный родник и устроим пикник на одной из вершин. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Восхождение

Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов.

Фото на память

Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полёта, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.

Организационные детали

Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала восхождения

Стоимость указана за группу до 3 человек. По договорённости можно организовать восхождение для большего количества участников

Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены

Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8

За доплату возможна аренда платьев для фотосессий

Особенности походного формата