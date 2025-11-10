Кадры в галерее говорят сами за себя: завораживающие панорамы, которые откроются нам с гор-лакколитов, стоят того, чтобы на них подняться! Мы пройдём по живописному лесу мимо скалы, где тренируются альпинисты, зайдём на горный родник и устроим пикник на одной из вершин. А после экскурсии вы получите яркие снимки на память о приключении.
Описание фото-прогулки
Восхождение
Мы совершим пеший подъем по маршруту: г. Лермонтов — гора Острая (несколько вершин) — гора Кабанка — середина горы Медовой — г. Железноводск. Всего предстоит преодолеть около 6 км. Красивые виды будут сопровождать нас на протяжении всего восхождения. Но особо живописны скальные участки горы Острой, откуда открывается панорама на 360 градусов.
Фото на память
Наша цель — не только насладиться видами на города и горы Кавминвод с высоты птичьего полёта, но и сохранить их на фотографиях. Во время похода буду снимать пейзажи и участников путешествия. В течение 3 дней после экскурсии вы получите 20–40 кадров с цветокоррекцией — я пришлю ссылку на облачное хранилище.
Организационные детали
- Я встречу вас в Ессентуках и привезу к месту начала восхождения
- Стоимость указана за группу до 3 человек. По договорённости можно организовать восхождение для большего количества участников
- Экскурсия в ночное время (встреча рассвета) обсуждается. Возможно незначительное повышение цены
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Особенности походного формата
- Экскурсия подойдёт для людей со средней физической подготовкой
- Для похода необходимо иметь хорошую спортивную или треккинговую разношенную обувь и удобную прочную одежду. При необходимости предоставлю треккинговые палки, дождевики и кошки (в зимнее время).
- Возьмите с собой немного еды, термос, питьевую воду на весь поход (0.5–1.5л в зависимости от времени года)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 651 туриста
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
