2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
«Возможно проведение фотосессии для большего количества участников — подробности в переписке»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
5500₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур в сердце Северной Осетии - из Ессентуков
Объехать ключевые локации горной республики и сделать фото и видео на память о путешествии
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Сделать профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей и курортных пейзажей
Начало: На ж/д вокзале в Ессентуках
«Курортная архитектура, променады и памятники, зелень парков — наш идеальный фон для фотосессии в Ессентуках»
Завтра в 15:00
12 дек в 15:00
7500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 ноября 2024Спасибо Александру за фото-прогулку по Курортному парку в Ессентуках. За беседой время пролетело, как мгновение. На память о городе остались красивейшие осенние фотографии.
- РРоман11 августа 2024Александр провел великолепную фотоссесию и экскурсию. Были охвачены все основные достопримечательности Ессентуков и даже немножко больше. Фотографии получились сочные, с хорошей экспозицией и игрой света. Рекомендую
- ННаиля6 августа 2024Спасибо большое Александру за чудесные фотографии и прогулку по Ессентукам. Два часа пролетели как один миг, но осталось много красивых,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Фотопрогулки»
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