читать дальше качественных фотографий. Посетили красивые места парка, сфотографировались во дворе грязелечебницы Семашко, которая похожа на античный дворец. Послушали интересные факты из развития города Ессентуки.

Спасибо большое Александру за чудесные фотографии и прогулку по Ессентукам. Два часа пролетели как один миг, но осталось много красивых,