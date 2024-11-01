Фотосессии в Ессентуках с личным фотографом

Найдено 3 экскурсии в категории «Фотопрогулки» в Ессентуках, цены от 5500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Фотосессия в Ессентуках
Пешая
7 отзывов
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в Ессентуках: индивидуальная прогулка по живописным местам
Фотосессия в Ессентуках - идеальный способ запечатлеть лучшие моменты в живописном курортном городе
Начало: В районе ж/д вокзала
«Возможно проведение фотосессии для большего количества участников — подробности в переписке»
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
5500 за всё до 3 чел.
Фототур в сердце Северной Осетии - из Ессентуков
На машине
13 часов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фототур в сердце Северной Осетии - из Ессентуков
Объехать ключевые локации горной республики и сделать фото и видео на память о путешествии
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопрогулка по Ессентукам
Сделать профессиональные снимки на фоне главных достопримечательностей и курортных пейзажей
Начало: На ж/д вокзале в Ессентуках
«Курортная архитектура, променады и памятники, зелень парков — наш идеальный фон для фотосессии в Ессентуках»
Завтра в 15:00
12 дек в 15:00
7500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 ноября 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Спасибо Александру за фото-прогулку по Курортному парку в Ессентуках. За беседой время пролетело, как мгновение. На память о городе остались красивейшие осенние фотографии.
    Спасибо Александру за фото-прогулку по Курортному парку в Ессентуках. За беседой время пролетело, как мгновение. НаСпасибо Александру за фото-прогулку по Курортному парку в Ессентуках. За беседой время пролетело, как мгновение. На
  • Р
    Роман
    11 августа 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Александр провел великолепную фотоссесию и экскурсию. Были охвачены все основные достопримечательности Ессентуков и даже немножко больше. Фотографии получились сочные, с хорошей экспозицией и игрой света. Рекомендую
  • Н
    Наиля
    6 августа 2024
    Фотосессия в Ессентуках
    Спасибо большое Александру за чудесные фотографии и прогулку по Ессентукам. Два часа пролетели как один миг, но осталось много красивых,
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    качественных фотографий. Посетили красивые места парка, сфотографировались во дворе грязелечебницы Семашко, которая похожа на античный дворец. Послушали интересные факты из развития города Ессентуки.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Джилы-су
  6. Плато Бермамыт
  7. Медовые водопады
  8. Долина Нарзанов
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в декабре 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5500 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Ессентуков, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2024