будет ли мне по силам. Всё получилось. Александр говорит, у кого есть желание, справляются все.



Начало подъема не очень интересное. Зато какие виды открываются наверху! У Александра всё отработано. Маршрут составлен таким образом чтобы посетить красивые места (не совсем по прямой), он знает на каких локациях доставать фотоаппарат чтобы сделать удачные кадры.



Моей целью был сам поход а отличные фотографии были приятным бонусом. Тем более Александр хороший фотограф.



Если хотите забраться на Бештау и получить шикарные фото с вершины, берите эту экскурсию.