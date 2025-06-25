Мои заказы

Гора Бештау – экскурсии в Ессентуках

Найдено 4 экскурсии в категории «Гора Бештау» в Ессентуках, цены от 3834 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
Пешая
6 часов
5 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
Увидеть Кавказ с высоты птичьего полёта и получить профессиональные снимки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
На машине
8 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус из Ессентуков
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
11 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит: индивидуальная экскурсия
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Выйду в луг и рощу с конём
Конные прогулки
2.5 часа
77 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Выйду в луг и рощу с конём
Покататься вдоль Берёзовского ущелья и посетить смотровую площадку - в мини-группе
Начало: В Приозёрном сквере
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:15, 13:45 и 16:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 08:45
3834 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    25 июня 2025
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Дата посещения: 25 июня 2025
    Большое спасибо Николаю за наши положительные эмоции и отлично проведённое нами время. Очень хорошо всё организовано, рассказано, показано. Спасибо!
  • А
    Анна
    16 ноября 2025
    Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
    Отличный поход для тех,кто любит эмоции. Несложная трасса. Александр четко отслеживает ваше состояние и подбирает оптимальный темп. Повезло с погодой.
    читать дальше

    море положительных эмоций. Поднимались вдвоем с инструктором. В процессе подъема Александр ведет фотосъемку. Четко знает с какого ракурса будут самые эффектные снимки. Я очень доволен. всем рекомендую.

    Отличный поход для тех,кто любит эмоции. Несложная трасса. Александр четко отслеживает ваше состояние и подбирает оптимальный темп. Повезло с погодой.

море положительных эмоций. Поднимались вдвоем с инструктором. В процессе подъема Александр ведет фотосъемку. Четко знает с какого ракурса будут самые эффектные снимки. Я очень доволен. всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
    Заранее забронировали экскурсию, по приезду созвонились, нас забрали от отеля и доставили обратно, всё чётко организовано! Спасибо огромное за эту
    читать дальше

    невероятно и красивую и сложную (для меня лично это подвиг) экскурсию, подъем и спуск с горы Бештау, виды просто космически завораживающие!!! Александр взял трекинговые палки, мне очень пригодились. Очень грамотный, любящий свой край, внимательный и тактичный! А фото получились потрясающие, живые, с живописными видами, нам повезло увидели и Эльбрус и Кавказский горный хребет! А ещё побывали в Храме Солнца и увидели Ворота очарования!

    Заранее забронировали экскурсию, по приезду созвонились, нас забрали от отеля и доставили обратно, всё чётко организовано! Спасибо огромное за эту

невероятно и красивую и сложную (для меня лично это подвиг) экскурсию, подъем и спуск с горы Бештау, виды просто космически завораживающие!!! Александр взял трекинговые палки, мне очень пригодились. Очень грамотный, любящий свой край, внимательный и тактичный! А фото получились потрясающие, живые, с живописными видами, нам повезло увидели и Эльбрус и Кавказский горный хребет! А ещё побывали в Храме Солнца и увидели Ворота очарования!
  • Е
    Екатерина
    2 ноября 2025
    Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
    Отличная получилась прогулка.
    Отличная получилась прогулка
  • Т
    Татьяна
    7 сентября 2025
    Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
    Спасибо, Александру, за эту потрясающую экскурсию. Одна бы никогда не рискнула подняться в гору. Опыта в этом нет совсем. Александру, доверилась полностью и не пожалела. Красота неописуемая, особенно на закате. Фото отличные, душевные😊
    Спасибо, Александру, за эту потрясающую экскурсию. Одна бы никогда не рискнула подняться в гору. Опыта в
  • А
    Андрей
    28 июля 2025
    Пятигорские пейзажи: фотосессия на горе Бештау (из Ессентуков)
    Всё супер!

    Перед экскурсией созвонились с Александром, обсудили подробности. Я НЕ походник, физическая форма так себе, но хотелось покорить гору. Сомневался
    читать дальше

    будет ли мне по силам. Всё получилось. Александр говорит, у кого есть желание, справляются все.

    Начало подъема не очень интересное. Зато какие виды открываются наверху! У Александра всё отработано. Маршрут составлен таким образом чтобы посетить красивые места (не совсем по прямой), он знает на каких локациях доставать фотоаппарат чтобы сделать удачные кадры.

    Моей целью был сам поход а отличные фотографии были приятным бонусом. Тем более Александр хороший фотограф.

    Если хотите забраться на Бештау и получить шикарные фото с вершины, берите эту экскурсию.

  • А
    Андрей
    7 июля 2025
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Николай, просто класс. Это было настоящее приключение. Таких эмоций, такого адреналина мы уже давненько не испытывали. Восхщены профессиональным вождением по горному серпантину.
    С благодарностью, Андрей и Марина.
  • М
    МИХАИЛ
    28 марта 2025
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Очень интересный тур по Кабардино Балкарии с посещением вершины Эльбруса, ущелья и озера Гижгид.
    Николай нам показал очень красивые горные виды
    читать дальше

    и познавательно рассказал об этом удивительном крае.
    Хотя поездка длилась около 12 часов, мы совсем не устали, так нас увлекла экскурсия.
    Рекомендую взять данный тур с Николаем.

    Очень интересный тур по Кабардино Балкарии с посещением вершины Эльбруса, ущелья и озера Гижгид.
Николай нам показал очень красивые горные виды

и познавательно рассказал об этом удивительном крае.
Хотя поездка длилась около 12 часов, мы совсем не устали, так нас увлекла экскурсия.
Рекомендую взять данный тур с Николаем.
  • М
    Марина
    10 января 2025
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Это была отличная экскурсия! С погодой нам очень повезло. Увидели все красоты. Николай интересно рассказывал об истории. Нам очень понравилось.
    Это была отличная экскурсия! С погодой нам очень повезло. Увидели все красоты. Николай интересно рассказывал об истории. Нам очень понравилось.
  • А
    Арина
    23 июля 2024
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Николай был точен, внимателен, предупредителен. Автомобиль подготовлен к путешествию. Локации прекрасны для фото, радости и восхищения. Эльбрус встретил туманом и
    читать дальше

    дождем у 1 канатки, наши плащи и теплые куртки все пригодились, но горная погода не смогла испортить наше прекрасное настроение и воспринялась как небольшое приключение. Довольны

    Николай был точен, внимателен, предупредителен. Автомобиль подготовлен к путешествию. Локации прекрасны для фото, радости и восхищения. Эльбрус встретил туманом и

дождем у 1 канатки, наши плащи и теплые куртки все пригодились, но горная погода не смогла испортить наше прекрасное настроение и воспринялась как небольшое приключение. Довольны
  • К
    Константин
    20 июня 2024
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Маршрут составлен хорошо, все локации были интересными и красивыми.
    Николай пунктуален, хороший водитель и рассказчик (хотя информация в части истории усвоилась плохо).
    Из минусов не очень понравился местами агрессивный стиль общения.
    Маршрут составлен хорошо, все локации были интересными и красивыми
  • Г
    Гульнара
    10 марта 2024
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Экскурсия с Николаем прошла на самом высоком уровне. Рассказ был интересный, на все наши вопросы были получены ответы. Наши пожелания
    читать дальше

    учтены, все прошло в максимально комфортной обстановке. Нам очень понравилось. Чувствовали себя безопасно как на дороге, так и на всех локациях. Всем рекомендуем выбирать Николая.

    Экскурсия с Николаем прошла на самом высоком уровне. Рассказ был интересный, на все наши вопросы былиЭкскурсия с Николаем прошла на самом высоком уровне. Рассказ был интересный, на все наши вопросы были
  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Просто чудесная поездка! Благодарим Николая за великолепную экскурсию, яркие эмоции,отличное настроение,классные фотографии! Всё прошло замечательно, гид общительный, знаток своего края,
    читать дальше

    очень интересные истории, захватывающие дух виды, комфортный автомобиль! Исполнили свою мечту - поднялись на канатке на Эльбрус на высоту 3847 м, хоть немного не повезло с погодой(снег и ветер).
    Эльбрус- мощь и красота!

    Просто чудесная поездка! Благодарим Николая за великолепную экскурсию, яркие эмоции,отличное настроение,классные фотографии! Всё прошло замечательно, гид общительный, знаток своего края,

очень интересные истории, захватывающие дух виды, комфортный автомобиль! Исполнили свою мечту - поднялись на канатке на Эльбрус на высоту 3847 м, хоть немного не повезло с погодой(снег и ветер).
Эльбрус- мощь и красота!
  • А
    Аюр
    5 января 2024
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Поездка на Эльбрус - отличное приключение. Сам Эльбрус, к сожалению, был скрыт туманом и метелью, подняться можно было только до
    читать дальше

    станции Кругозор, станцию Мир закрыли, а через 20 минут объявлена была лавинная опасность и всем предложили спуститься. Зато теперь есть повод снова приехать в Ессентуки. На обратном пути посетили озеро Гижгит с потрясающими видами с верхней смотровой площадки. Заехать туда без проблем можно только на внедорожнике типа Land Cruiser, каковой и был у сопровождающего нас Николая. Наш гид Николай - лучший гид, из тех, кого я встречал на различных экскурсиях: широкая эрудиция, отличное знание истории, чувство юмора характеризуют его с самой лучшей стороны.

    Поездка на Эльбрус - отличное приключение. Сам Эльбрус, к сожалению, был скрыт туманом и метелью, поднятьсяПоездка на Эльбрус - отличное приключение. Сам Эльбрус, к сожалению, был скрыт туманом и метелью, подняться
  • Н
    Наталья
    25 сентября 2023
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Прекрасно организованная экскурсия. Гид, который любит свой край и знает его историю. Аккуратный водитель. Насыщенная программа. Озера, ущелья, красота необыкновенная. Мы остались довольны!
    Одеваетесь теплее когда идете на Эльбрус) наверху может быть очень холодный пронизывающий ветер.
    Прекрасно организованная экскурсия. Гид, который любит свой край и знает его историю. Аккуратный водитель. Насыщенная программа. Озера, ущелья, красота необыкновенная. Мы остались довольны!
Одеваетесь теплее когда идете на Эльбрус) наверху может быть очень холодный пронизывающий ветер.
  • М
    Максим
    22 сентября 2023
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Прекрасный маршрут, прекрасный гид
    Пять звезд).
  • С
    Светлана
    8 сентября 2023
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Вежливый, сдержанный, хороший водитель, Николай на отлично знает историю края и все про все достопримечательности. С пониманием отнесся к нашим
    читать дальше

    интересам: мы большую часть экскурсии провели на Эльбрусе. Выбились из графика поездки, но не смотря на это Николай отвез нас на оставшиеся локации по сокращенному таймингу. Большое спасибо за информативный рассказ по пути следования, получили максимум полезной информации, конспектировали на ходу, чтоб не забыть более подробно прочитать про новые, интересные факты!

  • Е
    Екатерина
    6 августа 2023
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    В этой поездке все совпало: и прекрасные локации, и очень комфортный автомобиль, и внимательный, а самое главное эрудированный гид. Всю
    читать дальше

    дорогу нас сопровождали очень интересные рассказы об истории Кавказа вообще и мест, которые видели из окон автомобиля и посещали ногами в частности. Маршрут очень красивый, гид- прекрасный, автомобиль- комфортный…. что ещё нужно для незабываемых эмоций? Однозначно рекомендую

    В этой поездке все совпало: и прекрасные локации, и очень комфортный автомобиль, и внимательный, а самое главное эрудированный гид. Всю

дорогу нас сопровождали очень интересные рассказы об истории Кавказа вообще и мест, которые видели из окон автомобиля и посещали ногами в частности. Маршрут очень красивый, гид- прекрасный, автомобиль- комфортный…. что ещё нужно для незабываемых эмоций? Однозначно рекомендую
  • Б
    Бажена
    9 мая 2023
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Отличные локации, интересно и увлекательно пролетел день! Обязательно к посещению!
    Отличные локации, интересно и увлекательно пролетел день! Обязательно к посещению!
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2023
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Добрый день! В полной мере открыты кросата гор, рек. Познавательный и интересный рассказ о истории и традициях края.
    Добрый день! В полной мере открыты кросата гор, рек. Познавательный и интересный рассказ о истории и традициях края.

