Сокровище кавказских гор

Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение! Мы устроим пикник на высоте 2500 м с великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, полюбуемся на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км.

Страна башен

Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России.

Сердце республики

Магас, столица Ингушетии — это самая молодая столица, абсолютно новый город с отличными отелями, развитой инфраструктурой привлекает туристов со всего мира. Мы посетим современную башню Согласия, высотой 100м, венчает которую стеклянный балкон вокруг для смелых духом.

Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!

Важно знать: