Легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам — все это ждет Вас в этой экскурсии! Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием!
Описание экскурсии
Республика Ингушетия — настоящее сокровище кавказских гор! Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое. Здесь мы встретимся с заброшенными древними аулами, бесчисленными башенными комплексами, древними храмами и усыпальницами. Помимо этого, здесь — в стране башен и легенд — дух захватывает от невероятной красоты природы: альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса и незабываемые пейзажи! Страна башен Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Джейрахское ущелье Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение! На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км. Башенные комплексы • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.
- Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
- Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды Самый древний христианский храм на территории России. Расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Горная Ингушетия — незабываемое приключение! Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии! Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием! Важная информация:.
- При посещении Ингушетии необходимо соблюдать дресс-код: для женщин - закрытые плечи, брюки, джинсы, штаны и юбки до щиколоток; для мужчин - закрытые плечи, брюки, джинсы, штаны до щиколоток.
- Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.
- Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.
- Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.
- Продолжительность поездки — 15 часов • С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, с национальной кухней.
- Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).
- Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.
• Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Дополнительно:
Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды Самый древний христианский храм на территории России. Расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Горная Ингушетия — незабываемое приключение! Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии! Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием! Важная информация:.
Экскурсию можно провести в индивидуальном формате.
Ежедневно в 6:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Дарьяльское ущелье
- 🔹Джейрахское ущелье
- 🔹Гора Шатджатмаз (ШатЖатмаз)
- 🔹Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
- 🔹Башенные комплексы: Эрзи, Таргим, Эгикал, Вовнушки
- 🔹Храм Тхаба-Ерды
- 🔹Водопады - Каракая-Су, Эмир и Султан
- 🔹Долина нарзанов
Что включено
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Входной билет на территорию заповедника (150 руб. /чел., оплачивается в кассе заповедника)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30. Обратите, пожалуйста, внимание, что время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы.
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Экскурсия была мной запланирована давно. Цель- посмотреть на одно из "7 чудес России". И эта мечта сбылась. Поездка оказалась насыщенной и по количеству достопримечательностей, и по протяжённости маршрута. Но я
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А
Очень аккуратно возили нас гиды, людей было мало, очень комфортно. Много увидели гор. Особенно понравилось на языке Тролля. Круто, всем рекомендуем:)
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А
Экскурсия просто супер! Гид Семен - замечательный!!! Локации - тоже отличные
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Л
Экскурсия просто супер! Гид Семен - замечательный!!! Локации - тоже отличные
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Е
Шикарная природа, уникальные, интересные башни, ещё строящаяся, но уже отличная смотровая площадка, с которой открываются великолепные виды на горы на 360°.
Но водитель, Григорий, который вёз нас по этим местам, совсем
Но водитель, Григорий, который вёз нас по этим местам, совсем
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