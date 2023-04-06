Путешествие в прошлое: экскурсия по Ингушетии в мини-группе на микроавтобусе
Легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам — все это ждет Вас в этой экскурсии! Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием!
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Что вас ожидает:
- Дарьяльское ущелье
- Джейрахское ущелье
- Башенные комплексы: Эрзи, Таргим, Эгикал, Вовнушки
- Перевал Цей-Лоам
- Храм Тхаба-Ерды
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Республика Ингушетия — настоящее сокровище кавказских гор! Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое. Здесь мы встретимся с заброшенными древними аулами, бесчисленными башенными комплексами, древними храмами и усыпальницами.
Помимо этого здесь — в стране башен и легенд — дух захватывает от невероятной красоты природы: альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса и незабываемые пейзажи! Страна башенИнгушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь башенные комплексы Ингушетии внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Джейрахское ущельеДжейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение!
На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км. Башенные комплексыИнгушетия богата на разнообразные башни. Так, Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов региона. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг — каменные оборонительные стены.
Важно упомянуть и Эгикал — средневековую столицу Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Он был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.
Самым экзотичным и ярким башенным комплексом Ингушетии по праву можно считать Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, которые относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». Башни эти здесь сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» среди самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.
Наконец, не стоит забывать про Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-ЕрдыВы увидите самый древний христианский храм на территории России. Он расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией.
Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии.
Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища в период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства.
Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!
Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием! Важная информация:• Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике. • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону.
- Возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении). Дополнительно:• Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
- Стоимость индивидуального тура — 26 000 руб. за 1-6 человек + 2500 руб. за каждого следующего человека.
Ежедневно: 07.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Тур в мини-группе до 6-8 человек
- Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
- Что не входит
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Входной билет на территорию заповедника (150 руб. /чел., оплачивается в кассе заповедника)
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Встреча происходит у Вашего отеляЗавершение: Вас доставят обратно к Вашему отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно: 07.00Экскурсия длится около 14 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- Обязательно сообщите экскурсоводу в WhatsApp адрес и название своего отеля, чтобы вас смогли забрать в назначенный день
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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