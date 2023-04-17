Республика Ингушетия — настоящее сокровище кавказских гор! Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое. Здесь мы встретимся с заброшенными древними аулами, бесчисленными башенными комплексами, древними храмами и усыпальницами. Помимо этого, здесь — в стране башен и легенд — дух захватывает от невероятной красоты природы: альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса и незабываемые пейзажи! Страна башен Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь Ингушетия — страна башен, башенные комплексы внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Джейрахское ущелье Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение! На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км. Башенные комплексы • Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг каменные оборонительные стены.

Эгикал — средневековая столица Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.

Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». один из самых ярких и экзотических башенных комплексов Ингушетии. Башни сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды Самый древний христианский храм на территории России. Расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Горная Ингушетия — незабываемое приключение! Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии! Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием! Важная информация:.

При посещении Ингушетии необходимо соблюдать дресс-код: для женщин - закрытые плечи, брюки, джинсы, штаны и юбки до щиколоток; для мужчин - закрытые плечи, брюки, джинсы, штаны до щиколоток.

Забираем по вашему адресу в городах Пятигорск, Кисловодск и Ессентуки.

Комфортабельный транспорт — минивэн/внедорожник.

Экскурсия подходит для детей и людей с любой физической подготовкой.

Продолжительность поездки — 15 часов • С нами вы будете всегда сыты: заедем в местное проверенное кафе, с национальной кухней.

Обязательно возьмите с собой документы (паспорт, для детей — свидетельство о рождении).

Позаботьтесь об удобной и теплой одежде (в горах может быть прохладно) и обуви на нескользящей подошве.

• Маршрут может быть скорректирован в зависимости от погодных условий и по согласованию с группой. Дополнительно:

Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды Самый древний христианский храм на территории России. Расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII-го века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища. В период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Горная Ингушетия — незабываемое приключение! Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии! Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием! Важная информация:.

Экскурсию можно провести в индивидуальном формате.