Республика Ингушетия — настоящее сокровище кавказских гор! Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое. Здесь мы встретимся с заброшенными древними аулами, бесчисленными башенными комплексами, древними храмами и усыпальницами.

Помимо этого здесь — в стране башен и легенд — дух захватывает от невероятной красоты природы: альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса и незабываемые пейзажи! Страна башенИнгушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь башенные комплексы Ингушетии внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Джейрахское ущельеДжейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение!

На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км. Башенные комплексыИнгушетия богата на разнообразные башни. Так, Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов региона. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг — каменные оборонительные стены.

Важно упомянуть и Эгикал — средневековую столицу Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Он был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы.

Самым экзотичным и ярким башенным комплексом Ингушетии по праву можно считать Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, которые относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». Башни эти здесь сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» среди самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

Наконец, не стоит забывать про Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-ЕрдыВы увидите самый древний христианский храм на территории России. Он расположен между аулами Хайрахе и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией.

Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии.

Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища в период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства.

Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии!

Если Вы хотите открыть для себя нечто новое, удивительное и похвастаться тем, что были там, куда еще не ступала нога обычного туриста, Ингушетия станет для Вас таким открытием! Важная информация:• Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.