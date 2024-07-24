Смотровые площадки Ессентуков

Найдено 3 экскурсии в категории «Смотровые площадки» в Ессентуках, цены от 3 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Джиппинг
На машине
скидка
10%
47 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500 за человека
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
1 отзыв
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
50003 500 за человека
В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
На машине
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
Познакомиться с красотой Кавказских гор, увидеть Эльбрус со смотровой площадки и попробовать нарзан
Начало: По договорённости с гидом
«Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су со смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 555 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    24 июля 2024
    Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
    Это была незабываемая поездка! Наш гид выше всех похвал!! Если вы сомневаетесь и думаете ехать или ехать, однозначно ехать! Суслики забрали все наше внимание, гид был внимателен, терпелив, рассказов было неимоверное количество. Спасибо вам за этот день!
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Если вы хотите за один день оказаться в разных частях Европы - хапнуть адреналина на "языке троля" (почти Норвегия), полюбоваться
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    на алпийские луга (почти Швейцария), ужаснуться глубинам ущелий (почти Альпы), представить себя принцессой рядом со средневековым замком (почти Франция), а в довершение всего расслабиться в горячем источнике (почти Венгрия) - тогда точно нужно ехать на экскурсию в Верхнюю Балкарию. А если вам попадется Михаил в качестве гида и водителя, то вам гарантировано очень профессиональное вождение, комфортный автомобиль, очень яркие, красочные и эмоциональные рассказы. Один день - а как будто неделя пролетела. Мы с детьми в восторге и очень рекомендуем другом к посещению!

  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    С Дмитрием все прошло идеально, начиная от посадки в автомобиль, построения маршрута, фото съёмок и заканчивая обедом и бытовых проблем. Однозначно рекомендую эту экскурсию
    С Дмитрием все прошло идеально, начиная от посадки в автомобиль, построения маршрута, фото съёмок и заканчивая
  • М
    Михаил
    10 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
    Сказать, что всё было супер, значит, не сказать ничего. Мурату про пятибалльной системе оценка 10. Виртуозное вождение по горным дорогам.
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    Подробный рассказ обо всём на уровне, которому могут позавидовать профессиональные гиды, а я повидал их немало. Внимание и тактичность к туристам, буквально все пожелания предугадывались. В воскресный день маршрут был построен так, что мы избежали толп на всех местах. Советы по выбору кафе и блюд в десятку. После посещения Альп, Дагестана, Эльбруса и Домбая, думал, что Балкария не сможет удивить. Но благодаря Мурату, я понял, что заблуждался. 12ти часовая экскурсия пролетела незаметно, при этом с массой изумительных впечатлений. Спасибо, Мурат! Здоровья и удачи!

    Сказать, что всё было супер, значит, не сказать ничего. Мурату про пятибалльной системе оценка 10. Виртуозное

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Смотровые площадки»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
  2. Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
  3. В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Чегемские водопады
  5. Самое главное
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Актопрак
  8. Голубые озёра
  9. Голубые озера
  10. Медовые водопады
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в августе 2024
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