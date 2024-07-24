Смотровые площадки Ессентуков

читать дальше

на алпийские луга (почти Швейцария), ужаснуться глубинам ущелий (почти Альпы), представить себя принцессой рядом со средневековым замком (почти Франция), а в довершение всего расслабиться в горячем источнике (почти Венгрия) - тогда точно нужно ехать на экскурсию в Верхнюю Балкарию. А если вам попадется Михаил в качестве гида и водителя, то вам гарантировано очень профессиональное вождение, комфортный автомобиль, очень яркие, красочные и эмоциональные рассказы. Один день - а как будто неделя пролетела. Мы с детьми в восторге и очень рекомендуем другом к посещению!