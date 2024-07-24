Смотровые площадки Ессентуков

скидка
10%
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария: незабываемый джип-тур из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Природная смотровая площадка в ущелье Безенги, откуда вам откроются головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены»
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 500₽ за человека
скидка
30%
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
50003 500₽ за человека
9 часов
Мини-группа
до 6 чел.
В Джилы-Су из Ессентуков: водопады, Эльбрус и … суслики
Познакомиться с красотой Кавказских гор, увидеть Эльбрус со смотровой площадки и попробовать нарзан
Начало: По договорённости с гидом
«Водопады Каракая-Су, Кызыл-Су со смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 555₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав24 июля 2024Это была незабываемая поездка! Наш гид выше всех похвал!! Если вы сомневаетесь и думаете ехать или ехать, однозначно ехать! Суслики забрали все наше внимание, гид был внимателен, терпелив, рассказов было неимоверное количество. Спасибо вам за этот день!
- ССветлана19 июня 2024Если вы хотите за один день оказаться в разных частях Европы - хапнуть адреналина на "языке троля" (почти Норвегия), полюбоваться
- ЕЕлена15 июня 2024С Дмитрием все прошло идеально, начиная от посадки в автомобиль, построения маршрута, фото съёмок и заканчивая обедом и бытовых проблем. Однозначно рекомендую эту экскурсию
- ММихаил10 июня 2024Сказать, что всё было супер, значит, не сказать ничего. Мурату про пятибалльной системе оценка 10. Виртуозное вождение по горным дорогам.
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Смотровые площадки»
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