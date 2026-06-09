Это насыщенное путешествие по Северной Осетии до краев наполнено вдохновляющими горными видами, осетинскими легендами и колоритом.
Вы увидите, как несется сквозь скалы река Фиагдон, пройдете мимо склепов Города мертвых, откроете истории родовых башен и взлетите над пропастью на качелях. А мы не дадим заскучать в дороге и расскажем об истории и традициях этих мест.
Вы увидите, как несется сквозь скалы река Фиагдон, пройдете мимо склепов Города мертвых, откроете истории родовых башен и взлетите над пропастью на качелях. А мы не дадим заскучать в дороге и расскажем об истории и традициях этих мест.
Описание экскурсии
Наш маршрут проложен по трем красивейшим ущельям Северной Осетии: Куртатинскому, Даргавскому и Кармадонскому. Целый день вы будете впитывать красоты Кавказских гор и узнавать о легендах, истории и богатой культуре осетинского народа. В программе:
- Куртатинское ущелье, растянувшееся на 50 км. Неподалеку вы посетите посёлок Верхний Фиагдон и оцените горные пейзажи, за которыми сюда едут тысячи туристов.
- Кардаваганская теснина — глубокая и узкая расщелина, на дне которой беснуется река Фиагдон и, словно мечом, рассекает Куртатинское ущелье на две части. Впечатляющее зрелище!
- Дзивгисская крепость — крупнейшая скальная крепость на Кавказе, которая изначально образована ветром, водой и временем, а затем обработана человеческими руками. Вы услышите историю цитадели, которая пережила множество набегов.
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — центр духовной жизни Алании и самая высокогорная обитель в России.
- Башни Курта и Тага, названные именами двух братьев. Вы узнаете, чем примечательны эти постройки, и услышите связанную с башнями легенду. А после сможете неподалеку прокатиться на качелях над пропастью!
- Город мёртвых Даргавс — символ Северной Осетии и самый знаменитый некрополь Кавказа. Вы окажетесь на зелёном холме, усыпанном множеством склепов, узнаете о тонкостях их строения и погребальных обычаях осетин.
- Кармадонское ущелье, которое, несмотря на завораживающие виды, имеет печальную славу: в 2002 году именно здесь сошел ледник Колка, который унес жизни съемочной группы Сергея Бодрова и стер с лица земли курортный поселок Кармадон.
Организационные детали
- Дополнительных трат, кроме кафе и сувениров, не предполагается
- С собой можно брать детей от 7 лет
- С вами будет гид-водитель из нашей команды
Транспорт и дорога
- Путь в одну сторону занимает примерно 3,5 часа. Всего за день мы проедем около 300 км.
- Мы стартуем около 06:00 из Кисловодска, также можем забрать вас из Ессентуков, Пятигорска и Железноводска. Возвращаемся в Кисловодск в районе 20:00.
- На маршруте бывает сильный ветер — одевайтесь тепло
- Возьмите с собой документ удостоверяющий личность и наличные, по пути нет ни мобильной связи, ни интернета
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5800 ₽
|Детский
|5700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 85 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алий — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 15198 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы команда гидов со стажем более 10 лет. С радостью покажем все самые живописные места Кавказских Минеральных Вод и расскажем о них интересные факты. Надеемся на скорую встречу. Счастье не за горами, оно в горах!
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в группе»
Мини-группа
до 8 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков
Путешествие из Ессентуков в Северную Осетию обещает стать настоящим открытием: живописные ущелья, древние крепости и загадочные некрополи ждут вас
Начало: От вашего места проживания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июн в 06:30
5700 ₽ за человека
Групповая
Из Ессентуков в три ущелья Северной Осетии и «Город мёртвых» Даргавс
Начало: Ессентуки, Анджиевского, 1
Расписание: Среда, пятница, воскресенье 06:40
10 июн в 06:30
14 июн в 06:30
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Ессентуков
Исследуйте культурное наследие и природные чудеса Северной Осетии в комфортной экскурсии из Ессентуков
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник в 06:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
10 июн в 06:30
5500 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - поездка из Ессентуков
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июн в 06:00
5850 ₽
6500 ₽ за человека
5800 ₽ за человека