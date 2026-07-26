Крокет сочетает в себе спортивный азарт, интеллектуальную стратегию и доступность для любого возраста. Отлично тренирует глазомер, снимает стресс и позволяет вести неспешные беседы. Понять игру можно с первой же минуты. Неудивительно, что она так нравилась светскому обществу 19 века.
Вы погрузитесь в атмосферу аристократичного отдыха в Курортном парке и откроете для себя необычный вид активности.
Вы погрузитесь в атмосферу аристократичного отдыха в Курортном парке и откроете для себя необычный вид активности.
Описание экскурсии
- Участники соберутся на живописной поляне в историческом Курортном парке Ессентуков.
- Ведущий объяснит правила крокета.
- Во время игры расскажет о том или ином аспекте зарождения, становления и развития курорта и региона в целом, погружая игроков в эпоху водного общества 19 века.
Организационные детали
- Мероприятие сезонное — проводится в тёплое время года, с мая по октябрь.
- Оборудование для игры в крокет выдаётся ведущим.
- Игра не предполагает от участников специальной спортивной подготовки.
- С вами будет ведущий из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Курортном парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 494 туристов
Я — ваш гид по Кавказским Минеральным Водам. Со мной вы в полной мере соприкоснётесь с прекрасным, волнующим, окутанными тайнами и загадками, волшебным и целебными миром уникальных курортов. Я проведу вас самыми интересными и захватывающими маршрутами всемирно известных здравниц и открою их вам с новой, неизведанной стороны. Доверьте знакомство с Кавказскими Минеральными Водами профессионалу, и вы навсегда полюбите их.
Входит в следующие категории Ессентуков
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