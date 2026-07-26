Анна — ваша команда гидов в Ессентуках Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 494 туристов

Я — ваш гид по Кавказским Минеральным Водам. Со мной вы в полной мере соприкоснётесь с прекрасным, волнующим, окутанными тайнами и загадками, волшебным и целебными миром уникальных курортов. Я проведу вас самыми интересными и захватывающими маршрутами всемирно известных здравниц и открою их вам с новой, неизведанной стороны. Доверьте знакомство с Кавказскими Минеральными Водами профессионалу, и вы навсегда полюбите их.