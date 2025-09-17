Мои заказы

Ессентуки - мир целебных вод

Узнать о зарождении курорта, дореволюционном фитнесе и отдыхе Шаляпина
Познакомьтесь с самым молодым курортом КМВ! Мы погуляем по парку, посетим галерею, рассмотрим архитектуру зданий.

И поговорим: почему именно здесь часто отдыхали Шаляпин и Рахманинов, а Меньшов снял знаменитый эпизод фильма «Любовь и голуби», как лечились и лечатся в этих краях и в чём ценность самой знаменитой минеральной воды.
5
7 отзывов
Ессентуки - мир целебных вод© Евгения
Ессентуки - мир целебных вод© Евгения
Ессентуки - мир целебных вод© Евгения
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя20
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

В Курортном парке вы узнаете, сколько источников существовало на его территории в 19 веке и сколько сохранилось до наших дней.

Посетите галерею источника №17 и познакомитесь с особенностями её архитектуры.

Увидите скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею» и узнаете, что их объединяет

Испытаете акустику в музыкальной беседке.

Узнаете историю дореволюционного фитнеса, который пользовался огромной популярностью в начале 20 века.

Посетите ещё один бювет, где можно попробовать знаменитую воду «Ессентуки №4».

Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн и узнаете, какой за смысл скрыт в декоративных элементах, украшающих фасад здания.

Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко, которая заслуженно считается одним из красивейших зданий в Кавминводах.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в любую погоду
  • Для дегустации минеральной воды нужно взять с собой стакан или приобрести его в бювете
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1101 туриста
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и физическим возможностям путешественников. Индивидуально
читать дальше

подходим к каждой экскурсии, не рассказываем заученный текст, а делаем уклон на тех темах о регионе и его истории, которые больше всего интересны вам. Всегда выделяем достаточно времени, чтобы вы никуда не торопились, неспешно осматривали достопримечательности и наслаждались прогулкой.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Надя
Надя
17 сен 2025
Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков.
Евгения отлично построила маршрут, два часа пролетели незаметно. Даже погода не испортила впечатление.
Однозначно советую!!
Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков.Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков.Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков.Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков.Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков.
Д
Денис
9 авг 2025
Отличная экскурсия! Неутомительно и познавательно! Отличный гид, много исторических фактов
Надежда
Надежда
14 июл 2025
Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа. Время пролетело незаметно. Спасибо за совет посетить отдельно экскурсию по грязелечебнице и банному зданию!!
Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа.
А
Алексндр
7 июл 2025
Хотелось бы поблагодарить Евгению за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков города о которых не пишут в путеводителях. Фото получились выше всяких похвал.
Арсений
Арсений
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия! Евгения замечательный собеседник и интересный рассказчик, легко, доступно, с интересом… … тот случай, когда после экскурсии большая часть информации запомнилась. Мне очень понравилось! 100% буду всем рекомендовать Евгению. Спасибо!
Алексей
Алексей
7 июл 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже дождь не испортил впечатление о городе и экскурсии. Экскурсовод Евгения создала прекрасную атмосферу и помогла погрузится в историю города, отвечала на дополнительные вопросы, видно, что она много знает, спасибо Вам за чудесную экскурсию.
Алексей
Алексей
15 июн 2025
Замечательная обзорная экскурсия! Взял экскурсию чтобы хорошо провести вечер, и ни капельки не пожалел! Узнал очень много интересных фактов о городе. Позитивный экскурсовод Евгения просто потрясающе строила рассказ, без лишней воды и скуки. Все интересно, захватывающе и по делу!!! сделал очень много красивых фото и по полной программе насладился городом!

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии из Ессентуков

Знакомьтесь, Ессентуки
На машине
4 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Познакомиться с известным курортом Кавказских Минеральных Вод
Начало: У Курортного парка
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
2210 ₽ за человека
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
На машине
6.5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках