Познакомьтесь с самым молодым курортом КМВ! Мы погуляем по парку, посетим галерею, рассмотрим архитектуру зданий. И поговорим: почему именно здесь часто отдыхали Шаляпин и Рахманинов, а Меньшов снял знаменитый эпизод фильма «Любовь и голуби», как лечились и лечатся в этих краях и в чём ценность самой знаменитой минеральной воды.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

В Курортном парке вы узнаете, сколько источников существовало на его территории в 19 веке и сколько сохранилось до наших дней.

Посетите галерею источника №17 и познакомитесь с особенностями её архитектуры.

Увидите скульптуры «Мужичок» и «Орёл, терзающий змею» и узнаете, что их объединяет

Испытаете акустику в музыкальной беседке.

Узнаете историю дореволюционного фитнеса, который пользовался огромной популярностью в начале 20 века.

Посетите ещё один бювет, где можно попробовать знаменитую воду «Ессентуки №4».

Осмотрите здание Николаевских минеральных ванн и узнаете, какой за смысл скрыт в декоративных элементах, украшающих фасад здания.

Завершится прогулка у крупнейшей в Европе грязелечебницы имени Н. А. Семашко, которая заслуженно считается одним из красивейших зданий в Кавминводах.

Организационные детали