Узнать о зарождении курорта, дореволюционном фитнесе и отдыхе Шаляпина
Познакомьтесь с самым молодым курортом КМВ! Мы погуляем по парку, посетим галерею, рассмотрим архитектуру зданий.
И поговорим: почему именно здесь часто отдыхали Шаляпин и Рахманинов, а Меньшов снял знаменитый эпизод фильма «Любовь и голуби», как лечились и лечатся в этих краях и в чём ценность самой знаменитой минеральной воды.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 1101 туриста
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и физическим возможностям путешественников. Индивидуально
подходим к каждой экскурсии, не рассказываем заученный текст, а делаем уклон на тех темах о регионе и его истории, которые больше всего интересны вам. Всегда выделяем достаточно времени, чтобы вы никуда не торопились, неспешно осматривали достопримечательности и наслаждались прогулкой.
Надя
17 сен 2025
Прекрасная экскурсия!! Напоминало просто прогулку по городу, неспешную, интересную, с увлекательным рассказом про прошлое и настоящее Ессентуков. Евгения отлично построила маршрут, два часа пролетели незаметно. Даже погода не испортила впечатление. Однозначно советую!!
Д
Денис
9 авг 2025
Отличная экскурсия! Неутомительно и познавательно! Отличный гид, много исторических фактов
Надежда
14 июл 2025
Большое спасибо Евгении за прекрасную экскурсию по Ессентукам. Узнали много нового и интересного из её рассказа. Время пролетело незаметно. Спасибо за совет посетить отдельно экскурсию по грязелечебнице и банному зданию!!
А
Алексндр
7 июл 2025
Хотелось бы поблагодарить Евгению за прекрасную экскурсию! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков города о которых не пишут в путеводителях. Фото получились выше всяких похвал.
Арсений
7 июл 2025
Очень интересная экскурсия! Евгения замечательный собеседник и интересный рассказчик, легко, доступно, с интересом… … тот случай, когда после экскурсии большая часть информации запомнилась. Мне очень понравилось! 100% буду всем рекомендовать Евгению. Спасибо!
Алексей
7 июл 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Даже дождь не испортил впечатление о городе и экскурсии. Экскурсовод Евгения создала прекрасную атмосферу и помогла погрузится в историю города, отвечала на дополнительные вопросы, видно, что она много знает, спасибо Вам за чудесную экскурсию.
Алексей
15 июн 2025
Замечательная обзорная экскурсия! Взял экскурсию чтобы хорошо провести вечер, и ни капельки не пожалел! Узнал очень много интересных фактов о городе. Позитивный экскурсовод Евгения просто потрясающе строила рассказ, без лишней воды и скуки. Все интересно, захватывающе и по делу!!! сделал очень много красивых фото и по полной программе насладился городом!