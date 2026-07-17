Индивидуальная
Суворовские термальные источники: трансфер из Ессентуков
Минеральные ванны, горные пейзажи и атмосфера полного расслабления
Завтра в 13:00
19 июл в 13:00
от 4000 ₽ за человека
Групповая
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Ессентуков
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: У входа в Курортный парк
Расписание: в пятницу в 12:30
Сегодня в 12:30
24 июл в 12:30
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Крокет на водах: игра аристократов в Ессентуках
Погружение в утончённое времяпрепровождение светского общества 19 века
Начало: В Курортном парке
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 4 чел.
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