Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»

Квест-экскурсия отличная возможность узнать чудесную судьбу лошадиного минерального источника, проследить сквозь века

Квест-экскурсия отличная возможность узнать чудесную судьбу лошадиного минерального источника, проследить сквозь века его историю и развитие, прочувствовать контрасты. Это экскурсионный маршрут в виде игры с загадками.
Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест-экскурсия «Назад в будущее с доктором Гаазом»

Что вас ожидает 🤩

  • Курортный парк
  • Питьевые бюветы
  • Бальнеологические сооружения и минеральные ущелья
Начать знакомство с городом надо с той бутылочки воды № 4 или 17, которая стоит на вашем столе
Мы перенесемся в прошлое и пройдемся по осушенному болоту, ныне лечебному парку. Окунемся в особенную атмосферу курорта. Познакомимся с легендарным доктор Фридрихом Гаазом и другими исследователями вод. Разберемся в путанице с номерами источников, ознакомимся с архитектурой питьевых бюветов и заглянем в бальнеологические оздоровительные сооружения, где время будто остановилось.
Станьте проводником в будущее доктора Фридриха Гааза. И помогите отыскать тетрадь с записями измерений, сделанные доктором у Екатерининского источника в июле 1810 года.

Организационные моменты:

  • Для дегустации минеральной воды в питьевой галерее необходимо приобрести стакан или взять с собой свой.
  • Квест-экскурсия проходит с гидом, но при желании вы можете пройти такой квест сами, для этого нужен только телефон.
  • Задания средней сложности. Это значит, что вопросы не слишком лёгкие, задуматься всё же придётся. На маршруте могут быть головоломки различной сложности. Скорее всего, некоторые из них вам легко дадут, и где-то вам захочется получить подсказку.

Будние и выходные дни с 11:00 до 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Квест-игра
Что не входит
  • Для дегустации минеральной воды в питьевой галерее необходимо приобрести стакан или взять с собой свой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный парк, ул. Разумовского, 7
Завершение: Курортный парк, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Будние и выходные дни с 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Квест- экскурсия проходит с гидом, но при желании вы можете пройти такой квест сами, для этого нужен только телефон.
  • Задания средней сложности. Это значит, что вопросы не слишком лёгкие, задуматься всё же придётся. На маршруте могут быть головоломки различной сложности. Скорее всего, некоторые из них вам легко дадут, и где-то вам захочется получить подсказку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные🏆Активный отдых🔭Обзорные🐴Конные прогулки🕵️Квесты

Еще несколько похожих предложений в Ессентуках

Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
2 часа
🚶 Пешая
Квест
Виктория
Нет отзывов
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Познакомиться с историей минерального источника в интерактивном путешествии с играми и загадками
Сегодня
Завтра
19 июня
20 июня
от 2 600 за 1-6 чел.
Ессентуки - обзорная экскурсия по городу-курорту
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
4.3
3 отзыва
Ессентуки - обзорная экскурсия по городу-курорту
Туристы узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников
21 июня
28 июня
5 июля
12 июля
500 за 1 человека
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Эта экскурсия является неким вызовом
11 500 за 1-6 чел.
Термальный источник «Жемчужина Кавказа»
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.8
13 отзывов
Термальный источник «Жемчужина Кавказа»
Когда бы вы ни приехали на курорты Кавминвод, поездка в термальный комплекс - отличный способ расслабиться
21 июня
28 июня
5 июля
12 июля
900 за 1 человека
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
5
1 отзыв
Зеленая жемчужина - обзорная экскурсия по Железноводску
Экскурсия пройдет по центру города, вы поднимитесь в курортный парк, прогуляетесь по аллеям парка, полюбуетесь
22 июня
24 июня
29 июня
1 июля
1 000 за 1 человека
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
Алий
4.8
18 отзывов
Очень популярно сейчас
Джилы-Су из Ессентуков: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России. Многие стремятся добраться до горы
Завтра
19 июня
20 июня
21 июня
2 800 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Ладья
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Пятигорск - крупнейший бальнеологический курорт страны, культурный центр Кавказских Минеральных Вод, исторический город
19 июня
21 июня
24 июня
26 июня
1 000 за 1 человека
Экскурсия в Приэльбрусье
12 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Юлия
4.5
53 отзыва
Экскурсия в Приэльбрусье
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы. Многие альпинисты записывают ее
Завтра
19 июня
20 июня
21 июня
2 000 за 1 человека
Экскурсия по Ессентукам на транспорте
4 часа
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по Ессентукам на транспорте
Поездка по улочкам Ессентуков - это возможность познакомиться с его интересной историей
6 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Ессентукам
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Ессентуки считаются самым молодым курортом в регионе Кавказские минеральные воды
4 500 за 1-10 чел.
И это все - Кавказские Минеральные Воды
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
20 отзывов
И это все - Кавказские Минеральные Воды
Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск за один день
23 июня
26 июня
29 июня
30 июня
11 000 за 1-4 чел.
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
11 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Захар
Нет отзывов
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Открыть традиции Карачаево-Черкесии, побывать на горном курорте Романтик и посетить древнее городище
Завтра
19 июня
20 июня
21 июня
14 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ессентуках
ХОРОШО
🧭
ТАМ