Начать знакомство с городом надо с той бутылочки воды № 4 или 17, которая стоит на вашем столе
Мы перенесемся в прошлое и пройдемся по осушенному болоту, ныне лечебному парку. Окунемся в особенную атмосферу курорта. Познакомимся с легендарным доктор Фридрихом Гаазом и другими исследователями вод. Разберемся в путанице с номерами источников, ознакомимся с архитектурой питьевых бюветов и заглянем в бальнеологические оздоровительные сооружения, где время будто остановилось.
Станьте проводником в будущее доктора Фридриха Гааза. И помогите отыскать тетрадь с записями измерений, сделанные доктором у Екатерининского источника в июле 1810 года.
Организационные моменты:
Для дегустации минеральной воды в питьевой галерее необходимо приобрести стакан или взять с собой свой.
Квест-экскурсия проходит с гидом, но при желании вы можете пройти такой квест сами, для этого нужен только телефон.
Задания средней сложности. Это значит, что вопросы не слишком лёгкие, задуматься всё же придётся. На маршруте могут быть головоломки различной сложности. Скорее всего, некоторые из них вам легко дадут, и где-то вам захочется получить подсказку.
Будние и выходные дни с 11:00 до 16:00
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Квест-игра
Что не входит
Для дегустации минеральной воды в питьевой галерее необходимо приобрести стакан или взять с собой свой
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный парк, ул. Разумовского, 7
Завершение: Курортный парк, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Будние и выходные дни с 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Квест- экскурсия проходит с гидом, но при желании вы можете пройти такой квест сами, для этого нужен только телефон.
Задания средней сложности. Это значит, что вопросы не слишком лёгкие, задуматься всё же придётся. На маршруте могут быть головоломки различной сложности. Скорее всего, некоторые из них вам легко дадут, и где-то вам захочется получить подсказку
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Ессентуках
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