Начать знакомство с городом надо с той бутылочки воды № 4 или 17, которая стоит на вашем столе

Мы перенесемся в прошлое и пройдемся по осушенному болоту, ныне лечебному парку. Окунемся в особенную атмосферу курорта. Познакомимся с легендарным доктор Фридрихом Гаазом и другими исследователями вод. Разберемся в путанице с номерами источников, ознакомимся с архитектурой питьевых бюветов и заглянем в бальнеологические оздоровительные сооружения, где время будто остановилось.

Станьте проводником в будущее доктора Фридриха Гааза. И помогите отыскать тетрадь с записями измерений, сделанные доктором у Екатерининского источника в июле 1810 года.

Организационные моменты: