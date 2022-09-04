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Описание
Это джиппинг — экскурсия проводится на автомобилях повышенной проходимости. Цель нашего небольшого путешествия — плато Бермамыт. Оно имеет высоту 2600 метров над уровнем моря и красивыми отвесными скалами обрывается в сторону Эльбруса – высочайшей точки Европы с высотой 5642 метра над уровнем моря. Мы приедем на вершину Бермамыта, она является замечательным панорамным пунктом, откуда открывается редкий и фантастически красивый вид на гигантский массив спящего вулкана Эльбруса. Этот седоглавый красавец будет находиться от нас на расстоянии около 25 километров.
Самое интересное и захватывающее зрелище на Бермамыте – рассвет, поэтому надо ехать пораньше. Как только из-за горизонта появляются первые лучи солнца, Эльбрус начинает заволакиваться легким туманом, точно натягивает на себя покрывало из облаков. Солнце поднимается выше и выше, туман на нашем красавце Эльбрусе сгущается все больше и совсем закрывает прекрасные белоснежные вершины. Но примерно через час туман рассеивается, и весь Кавказский хребет контурно выделяется на ярко синем южном небе во главе с гордым Эльбрусом.
Нередко рано утром, на Бермамыте можно наблюдать знаменитый Броккенский призрак (глория, свет Будды). В облаках появляется сияющая круглая радуга и как будто через лупу, в увеличенном виде, в ней отчётливо видны фигурки нескольких людей – нас самих. Каждое наше движение, каждый жест очень точно проецируется, как будто кто-то снимает это видео со стороны. Эти радужные круги, которые многие принимают за «летающие тарелки», могут долго нас изумлять и приводить в восторг, а могут и очень быстро пропасть — нужно не зевать.
Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Услуги гида
Что не входит
Питание (Обед от 200 до 500 р)
Дополнительные расходы на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Жд вокзал возле входа в центральный парк
Завершение: Жд вокзал возле входа в Центральный парк Ессентуков
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 02:00 (рассвет), 07:00 (дневная), 14:00 (закат)
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Стоимость:
Кисловодск 2000
Ессентуки 2500
Пятигорск 2500
Время начала экскурсии с Кисловодска
Ежедневно:
Рассвет -2.30
Дневная - 7.00
Закат -14.30
Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости Уаз Патриот, Тойота, Митсубиси, Соболь 4×4
Время в пути 2 часа в одну сторону, дорожное покрытие неровное, опасных участков нет
Дополнительных расходов по пути, кроме обеда в кафе, не предвидится
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
1
2
–
1
–
У
Убушаева Тамара
4 сен 2022
Прекрасный Гид/Водитель Борис, очень понравился вид, горы и воздух
Ю
Юлия Васильева
24 авг 2022
От экскурсии впечатления отличные, водитель Марат профессионал, при этом вежливый и терпеливый. Бездорожье настоящее, как и пейзажи, от которых захватывает дух. Я живу на Кавказе, но доехать до Бермамыта самим не решались - и правильно, прекрасно просто наслаждаться тем, что вокруг, когда маршрут и лучшие локации вам просто подают на блюдечке. Плюс - хорошая цена. Ребята, развивайтесь!!!
Ш
Шмелева Елена
6 авг 2022
Экскурсия на Бермамыт. Всё, всё очень понравилось. И гид Марат,и группа,и сама поездка.
Y
Yanaruss
12 июня 2022
Ехать однозначно стоит. Буду помнить это приключение всегда. (Только выбирайте солнечный день)
Л
Лейсан
6 июня 2022
Очень понравилась экскурсия, особенно гид Артём - доброжелательный, заботливый, прислушивался к интересам и пожеланиям группы, мы предложили после бермамыта сделать ещё тур на водопады джылы су, Артём согласился, но к сожалению по погодным условиям не получилось. Весь день было затянутое небо и после того как мы стали спускаться с плато ливануло и пошёл дождь, стало размывать дорогу, возвращение получилось с приключениям. внедорожье 15 км туда и 15 обратно не для каждого так как сильно трясёт, машина периодически подпрыгивает, между тем поездка точно запомнится как весёлая.
В
Валентина Агеева
31 мая 2022
С первой минуты и до самого конца экскурсия была интересная. Экскурсовод рассказывал о городах и поселках встречающихся на пути, много восхитительных пейзажей, отличная музыка в машине, а самое интересное это сам путь по бездорожью. Экскурсовод, он же водитель, виртуозно преодолевал все препятствия на пути, где даже казалось, что совсем нельзя проехать. Отдельное удовольствие было прокатиться на машине УАЗ. И хочу отдельно сказать про то как экскурсия подается действительно с душой, чтобы туристы действительно влюбились в эти пейзажи и захотели вернуться. Такие экскурсии стоит посетить каждому - вы не пожалеете ни об секунде проведенного времени!
J
Juorlova
15 мая 2022
Это место надо посетить. Потрясающие виды, хоть и добираться надо по бездорожью.
О
Ольга Сафонкина
3 мая 2022
экскурсия очень понравилась. нас было 5 человек, на УАЗе было комфортно.
Е
Елена Никитина
12 янв 2022
Не получилось поехать на Бермамыт по причине метели. Организаторы предложили поездку на Эльбрус через озеро Гижгит вместо этого. На Эльбрус стоит съездить, это мощное место. На Гижгит не попали, из-за этого снижена оценка, поскольку очень хотелось посетить это место. В итоге посетили Эльбрус и Чегет, заехали в парк нарзанов. Чегет потрясающее место, очень красиво!
Щ
Щербакова Наталья Алексеевна
28 ноя 2021
Экскурсия очень понравилась! Гид супер, все рассказал, помогал делать всем фото, причем очень классно! Спасибо
Е
Елена Зимина
6 ноя 2021
Место очень красивое. Виды завораживают.
E
Ekaterina
5 ноя 2021
10
Л
Лымак Юлия
5 ноя 2021
Экскурсия просто огонь! Мы и в облаке побывали и на природу посмотрели уже в солнечную погоду. Было очень круто! Фотки отличные, впечатления тоже на уровне! Экскурсия эта не для нежных, потому что дорога достаточно трясучная, но это того стоит. Гиб Расул был очень внимателен ко всем, даже напоил нас чаем на высоте и был фотографом:)
К
Крестина Лидия
17 окт 2021
Все было очень замечательно.
С
Сенина Жанна Александровна
20 сен 2021
Очень понравился гид Марат) отзывчивый очень, может пошутить и рассказать историю) все отлично) спасибо большое
Ещё 1 отзыв
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