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Отдых на Эльбрусе

5
3 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Ессентуков
Отдых в горах ⛰️ — это не обязательно изнуряющее покорение вершин, куда приятнее побаловать себя роскошными пейзажами и насладиться чистым воздухом.

Экскурсии 🧭 на Эльбрус из Ессентуков дарит именно такую возможность, ведь туристы открывают для себя все красоты кавказских гор, эти роскошные и величественные снежные вершины, которые причудливо сочетаются с пестрыми цветами и быстрыми реками.

На подъемнике вы с комфортом подниметесь на Эльбрус, увидите Кавказские горы с высоты 3500 метров!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • В горы
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Отдых на Эльбрусе
Отдых на Эльбрусе

Что вы увидите

  • Баксанское ущелье
  • Чегет
  • Азау
  • Поляна Нарзанов
  • Эльбрус
Экскурсионная программа:06:20 — Выезд из Ессентуков
В Кабардино-Балкарию попадаем через Пятигорск по объездной трассе. До поста дорожной полиции г. Баскан по дороге Р217 проезжаем 90 км. И заезжаем в Басканское ущелье, красота природы которого просто завораживает. В с. Заюково 20-минутная остановка. А дальше предстоит преодолеть 100 км по ущелью под увлекательные истории 📖 экскурсовода.
09:20 — Поляна Чегет (2100 м над уровнем моря)
Самый старый открытый канатно-кресельный подъёмник с этой поляны поднимет нас на 1000 м выше! Предстоит отстоять 2 очереди на подъёмник (примерно 25-30 минут). Прибыв на «Кьюн» (высота 3100 м), осматриваем красоты ГКХ и вершины Эльбруса. Можно сделать фотоснимки на фоне «Семёрки», ледника-легенды. А также отличной памятью об этой экскурсии 🧭 будут фотографии 📸 на фоне стратовулкана Эльбруса и водоёма Донгузорункёль. Спуск обратно проходит по канатно-крессельному пути по склону Чегета. Останавливаемся на полчаса по ходу спуска на станции «Ай». За это время мы должны пройти акклиматизацию и узнать о творчестве Юрия Визбора и Владимира Высоцкого.
11:40 — Поляна Азау (2350 м)
На Азау будет следующая остановка. С этой поляны мы отправляемся уже на подъемнике гондольного типа до высоты 3500 м. Также ждём очереди для подъёма (примерно 20 минут). При поднятии на высоту 3500 м у нас запланировано на станции «Мир» посещение обзорных площадок. А ещё побываем в музее обороны Приэльбрусья, где проведут нам бесплатную экскурсию ⛳. Тем, кто пожелает подняться ещё выше, до 3800 м над уровнем моря 🌊, к станции «Гарабаши», сделают это за отдельную оплату.
13:30 — спускаемся обратно на поляну
Там расположены кафе, где можно подкрепиться. Время на это — 1 час.
14:40 — Поляна Нарзанов (1900 м)
В маршруте этой экскурсии запланировано посещение долины Нарзанов. По прибытию отправляемся дегустировать минеральные воды. Поляна Нарзанов окружена лесами из берёз и сосен, и среди них бьют источники. Русла источников, благодаря содержащимся в воде окисям минералов, окрашены в красно-оранжевый цвет. Дегустируем воду из двух скважин, которые пробурили ещё в советское время (их глубина 50 и 65 м). Потом идём на местный рынок.
15:15 — Дорога в Ессентуки
Отправляемся в обратную дорогу, которая займёт примерно три часа. Санитарная остановка в с. Заюково. Чтобы не было скучно в дороге, будет предоставлен выбор музыки и художественных кинофильмов.
18:30 — Прибываем в Ессентуки

Организационные детали:

  • На Азау закрытая канатная дорога европейского типа, вагончики по 8 человек;
  • На Чегете открытая канатно-кресельная дорога советского типа;
  • Вам не обязательно подниматься на обе вершины (на ваше усмотрение).
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Канатка на Чегет: 950 руб
  • Канатка на Азау: 1200 руб
Начало
🚩 Привокзальная пл., 1, Ессентуки
Место завершения
🏁 По договорённости
Отдых на Эльбрусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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3 отзыва оставили туристы

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