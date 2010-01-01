Экскурсионная программа:06:20 — Выезд из Ессентуков

В Кабардино-Балкарию попадаем через Пятигорск по объездной трассе. До поста дорожной полиции г. Баскан по дороге Р217 проезжаем 90 км. И заезжаем в Басканское ущелье, красота природы которого просто завораживает. В с. Заюково 20-минутная остановка. А дальше предстоит преодолеть 100 км по ущелью под увлекательные истории 📖 экскурсовода.

09:20 — Поляна Чегет (2100 м над уровнем моря)

Самый старый открытый канатно-кресельный подъёмник с этой поляны поднимет нас на 1000 м выше! Предстоит отстоять 2 очереди на подъёмник (примерно 25-30 минут). Прибыв на «Кьюн» (высота 3100 м), осматриваем красоты ГКХ и вершины Эльбруса. Можно сделать фотоснимки на фоне «Семёрки», ледника-легенды. А также отличной памятью об этой экскурсии 🧭 будут фотографии 📸 на фоне стратовулкана Эльбруса и водоёма Донгузорункёль. Спуск обратно проходит по канатно-крессельному пути по склону Чегета. Останавливаемся на полчаса по ходу спуска на станции «Ай». За это время мы должны пройти акклиматизацию и узнать о творчестве Юрия Визбора и Владимира Высоцкого.

11:40 — Поляна Азау (2350 м)

На Азау будет следующая остановка. С этой поляны мы отправляемся уже на подъемнике гондольного типа до высоты 3500 м. Также ждём очереди для подъёма (примерно 20 минут). При поднятии на высоту 3500 м у нас запланировано на станции «Мир» посещение обзорных площадок. А ещё побываем в музее обороны Приэльбрусья, где проведут нам бесплатную экскурсию ⛳. Тем, кто пожелает подняться ещё выше, до 3800 м над уровнем моря 🌊, к станции «Гарабаши», сделают это за отдельную оплату.

13:30 — спускаемся обратно на поляну

Там расположены кафе, где можно подкрепиться. Время на это — 1 час.

14:40 — Поляна Нарзанов (1900 м)

В маршруте этой экскурсии запланировано посещение долины Нарзанов. По прибытию отправляемся дегустировать минеральные воды. Поляна Нарзанов окружена лесами из берёз и сосен, и среди них бьют источники. Русла источников, благодаря содержащимся в воде окисям минералов, окрашены в красно-оранжевый цвет. Дегустируем воду из двух скважин, которые пробурили ещё в советское время (их глубина 50 и 65 м). Потом идём на местный рынок.

15:15 — Дорога в Ессентуки

Отправляемся в обратную дорогу, которая займёт примерно три часа. Санитарная остановка в с. Заюково. Чтобы не было скучно в дороге, будет предоставлен выбор музыки и художественных кинофильмов.

18:30 — Прибываем в Ессентуки

Организационные детали: