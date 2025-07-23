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Экскурсии в Приэльбрусье из Ессентуков

Найдено 18 экскурсий в категории «Приэльбрусье» в Ессентуках, цены от 3848 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
10 часов
-
20%
48 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и Эльбрус
Путешествие в Джилы-Су: минеральные источники, водопады и вулканические скульптуры на высоте 2380 м
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4200 ₽5250 ₽ за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
На машине
12 часов
-
20%
67 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4000 ₽5000 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
На машине
9 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
«Таинственный мир Северного Приэльбрусья»
5 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Джиппинг
На машине
12 часов
-
10%
16 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит из Ессентуков
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3848 ₽4275 ₽ за человека
Манящий Эльбрус из Ессентуков
На машине
8 часов
-
5%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
«Далее мы отправимся в Приэльбрусье к поляне Азау»
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Ессентуков. Горы в сердце, а сердце - в горах
Джиппинг
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье
Уникальная экскурсия, которая охватывает самые живописные уголки Приэльбрусья. От водопадов до плато Бермамыт - ваше путешествие будет незабываемым
Начало: От вашего адреса проживания
1 авг в 06:00
2 авг в 06:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
По дороге с облаками из Ессентуков: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками: Ессентуки - Джилы-Су
Откройте для себя Северное Приэльбрусье: от плато Бермамыт до целебных вод Джилы-Су. Погрузитесь в атмосферу горного спокойствия и красоты
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 авг в 07:30
6000 ₽ за человека
Нетипичный Эльбрус из Ессентуков: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Ессентуков
Путешествие к Эльбрусу: дикие ущелья, величественные водопады и горные хребты. Без суеты и толп туристов, только вы и природа
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
На машине
10 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия: Панорамы Кавказа и нарзаны
Откройте для себя величие Кавказа на экскурсии в мини-группе. Водопады, нарзаны и альпийские луга ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
11 авг в 08:00
7000 ₽ за человека
Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
12 часов
410 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель. Накануне поездки уточним ваш адрес в во...
«Что вас ждет: Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье»
Расписание: Ежедневно! Время выезда уточнит водитель-гид, оно может меняться.
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
9 часов
74 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су с его источниками и водопадами, а также плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус
Начало: Ессентуки
«Нас ждет увлекательное приключение по Северному Приэльбрусью»
Расписание: каждый день в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
На микроавтобусе
11 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
1 авг в 07:30
2 авг в 07:30
4625 ₽ за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Откройте для себя величие Эльбруса и небесные воды озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
4500 ₽ за человека
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Ессентуков
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Ессентуков
Начало: Г. Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Ежедневно
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
4000 ₽ за человека
Джип-тур в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
На автобусе
Джиппинг
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
«Приэльбрусье — знаменитый на весь мир центр туризма, альпинизма и горнолыжного отдыха у подножия самой высокой горы Европы»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Начало: Пятигорск
Расписание: согласно календарю
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
25 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Все понравилось,гид водитель очень интересно рассказывал,посетили все места по плану экскурсии.
  • С
    Светлана
    23 июля 2025
    Волшебное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Отличная экскурсия, гид Максим всё классно рассказывал. Поездкой и всеми красотами очень довольны!!!! Начиная с необычного завтрака, посетив озеро Гижгит,
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    взобравшись на Эльбрус, заканчивая поляной Нарзанов - это были незабываемые впечатления!!!! Рекомендую всём!!!! P. S. Группа из 6 человек самая оптимальная, на мой взгляд)

  • Н
    Надежда
    21 июля 2025
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Экскурсия в Джилы-Су очень понравилась. Природа в этих местах фантастическая, описывать бесполезно, надо видеть самому. Видели Эльбрус, бандитские скалы, купались
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    в нарзане,проехали по самому крутому серпантину РФ, обед в кафе был безупречен. Спасибо водителю и гиду Сергею! Он прекрасный расказчик и водитель! Сергей, спасибо за прекрасный день!!!

  • Р
    Рушания
    21 июля 2025
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Нашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третий ряд - не укачивает,
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    не растрясло, не тесно. Мне было комфортно! На протяжении всей экскурсии предоставил много интересной информации не только о достопримечательностях, но и о жизни. Сама экскурсия интересная, места безумно красивые. Описывать локации бессмысленно, это нужно увидеть. Обед- выше всех похвал. Однозначно рекомендую! Огромное Спасибо организаторам и Георгию за прекрасный день и незабываемые впечатления!

    Нашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третийНашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третий
  • А
    Александр
    20 июля 2025
    Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
    Всё было организовано отлично. С самого утра,вплоть до приезда домой. Огромное спасибо моему гиду Мурату. Отличный гид в своём деле. Всё рассказывал и показывал все запланированные локации. Ему большой респект👍👍👍. Мне всё понравилось и я был в восторге😇😇😇
  • О
    Ольга
    19 июля 2025
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
    Великолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением даже дочь(подросток,16 лет), а их сейчас сложно удивить.
    Великолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением дажеВеликолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением дажеВеликолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением дажеВеликолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением дажеВеликолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением дажеВеликолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением дажеВеликолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением даже
  • С
    Сергей
    19 июля 2025
    Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
    Поездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВ. Что можно
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    улучшить: 1) самое главное - времени на Эльбрусе в 3 часа категорически не хватает!!! Когда много народа - все это время уйдёт на стояние в очередях на разных станциях канатки. Очереди огромные. Если вас несколько, то один стоит в очереди, другой может минут 5-10 пофотаться, не больше. Пить кофе точно не получиться. 2) я бы исключил из программы озеро Гижгид, дорога до него ужасная, а этот час лучше побыть на Эльбрусе. Опять же, пообедать можно было бы. А то мы в итоге только позавтракали, а все остальное бегом и без обеда.

    Поездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВПоездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВПоездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВПоездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВПоездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВ
  • Р
    Рушания
    17 июля 2025
    Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
    Экскурсия состоялась 15 июля 2025г. Нашим гидом был Андрей. Предварительно позвонил, проинструктировал, и мы согласовали время и место встречи. Чистый,
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    удобный микроавтобус. Забрал вовремя. Экскурсия прошла в легкой непринуждённой форме. Всю дорогу рассказывал о достопримечательностях и известных людях, легенды и факты, цитировал русских классиков, а настроение поддерживал шутками. Хороший гид, нужно премию выдать)! Эльбрус покоряет.. Гижгит умиротворяет.. Адыр-су наполняет мощью. . Нарзан утоляет жажду.. Нет слов описать все эмоций в этот день! Однозначно рекомендую экскурсию, это был потрясающе!

  • Т
    Турист
    25 июня 2025
    Манящий Эльбрус из Ессентуков
    Большое спасибо Николаю за наши положительные эмоции и отлично проведённое нами время. Очень хорошо всё организовано, рассказано, показано. Спасибо!
  • Д
    Дьячкова
    25 июня 2025
    Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
    Всё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были в кофтах, не замерзли. Спасибо гиду и проводнику от балерино-каручино)))
    Всё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были вВсё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были вВсё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были вВсё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были вВсё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были в

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Приэльбрусье»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Ессентуков)
  2. Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Ессентуков в мини-группе
  3. Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Ессентуков
  4. Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
  5. Манящий Эльбрус из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Медовые водопады
  9. Долина Нарзанов
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июле 2025
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