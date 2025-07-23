-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и Эльбрус
Путешествие в Джилы-Су: минеральные источники, водопады и вулканические скульптуры на высоте 2380 м
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4200 ₽
5250 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
«Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье»»
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
4000 ₽
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
«Таинственный мир Северного Приэльбрусья»
5 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия к Эльбрусу и озеру Гижгит из Ессентуков
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
3848 ₽
4275 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
«Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья»
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
16 625 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
«Далее мы отправимся в Приэльбрусье к поляне Азау»
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нестандартная поездка в Приэльбрусье
Уникальная экскурсия, которая охватывает самые живописные уголки Приэльбрусья. От водопадов до плато Бермамыт - ваше путешествие будет незабываемым
Начало: От вашего адреса проживания
1 авг в 06:00
2 авг в 06:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками: Ессентуки - Джилы-Су
Откройте для себя Северное Приэльбрусье: от плато Бермамыт до целебных вод Джилы-Су. Погрузитесь в атмосферу горного спокойствия и красоты
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 авг в 07:30
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус из Ессентуков
Путешествие к Эльбрусу: дикие ущелья, величественные водопады и горные хребты. Без суеты и толп туристов, только вы и природа
«Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь»
4 авг в 06:00
12 авг в 06:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Групповая экскурсия: Панорамы Кавказа и нарзаны
Откройте для себя величие Кавказа на экскурсии в мини-группе. Водопады, нарзаны и альпийские луга ждут вас в этом захватывающем путешествии
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
7 авг в 08:00
11 авг в 08:00
7000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Волшебное Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит и многое другое
Захватывающая 12-часовая экскурсия в мини-группе по живописным уголкам Приэльбрусья. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: Ваш отель. Накануне поездки уточним ваш адрес в во...
«Что вас ждет: Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье»
Расписание: Ежедневно! Время выезда уточнит водитель-гид, оно может меняться.
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Очарование Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Увлекательное путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су с его источниками и водопадами, а также плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус
Начало: Ессентуки
«Нас ждет увлекательное приключение по Северному Приэльбрусью»
Расписание: каждый день в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
1 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье: живописный тур к Эльбрусу в мини-группе из Ессентуков
Вас ждет насыщенное путешествие к сердцу Кавказа - Эльбрусу. Неповторимые пейзажи, кавказская кухня и целебная вода - все в одном туре
Начало: Ваш отель
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
1 авг в 07:30
2 авг в 07:30
4625 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Откройте для себя величие Эльбруса и небесные воды озера Гижгит. Погрузитесь в атмосферу Кавказа и насладитесь природными чудесами
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья из Ессентуков
Начало: Г. Ессентуки, Привокзальная пл., 1
Расписание: Ежедневно
1 авг в 07:00
2 авг в 07:00
4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Джип-тур в Приэльбрусье и к озеру Гижгит
Начало: Адрес вашего проживания в городах КМВ
«Приэльбрусье — знаменитый на весь мир центр туризма, альпинизма и горнолыжного отдыха у подножия самой высокой горы Европы»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Начало: Пятигорск
Расписание: согласно календарю
Завтра в 07:00
1 авг в 07:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Ессентуков
Начало: По вашему адресу
Завтра в 06:00
1 авг в 06:00
25 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 июля 2025Все понравилось,гид водитель очень интересно рассказывал,посетили все места по плану экскурсии.
- ССветлана23 июля 2025Отличная экскурсия, гид Максим всё классно рассказывал. Поездкой и всеми красотами очень довольны!!!! Начиная с необычного завтрака, посетив озеро Гижгит,
- ННадежда21 июля 2025Экскурсия в Джилы-Су очень понравилась. Природа в этих местах фантастическая, описывать бесполезно, надо видеть самому. Видели Эльбрус, бандитские скалы, купались
- РРушания21 июля 2025Нашим гидом был Георгий. Доброжелательный и позитивный. Забрал на экскурсию вовремя. Прекрасный водитель. Автомобиль Патриот, третий ряд - не укачивает,
- ААлександр20 июля 2025Всё было организовано отлично. С самого утра,вплоть до приезда домой. Огромное спасибо моему гиду Мурату. Отличный гид в своём деле. Всё рассказывал и показывал все запланированные локации. Ему большой респект👍👍👍. Мне всё понравилось и я был в восторге😇😇😇
- ООльга19 июля 2025Великолепная экскурсия, невероятно красивые места, отдельное спасибо мастерству водителя Сергея. Рекомендую от души. Под впечатлением даже дочь(подросток,16 лет), а их сейчас сложно удивить.
- ССергей19 июля 2025Поездка понравилась. Не пожалели. Куда интереснее, чем разглядывать бесконечные минеральные источники, ванны, галереи и прочие места в городах КМВ. Что можно
- РРушания17 июля 2025Экскурсия состоялась 15 июля 2025г. Нашим гидом был Андрей. Предварительно позвонил, проинструктировал, и мы согласовали время и место встречи. Чистый,
- ТТурист25 июня 2025Большое спасибо Николаю за наши положительные эмоции и отлично проведённое нами время. Очень хорошо всё организовано, рассказано, показано. Спасибо!
- ДДьячкова25 июня 2025Всё супер! Большое спасибо!! Погода была ясная, дождевики не пригодились)) детям куртки одевали, взрослые были в кофтах, не замерзли. Спасибо гиду и проводнику от балерино-каручино)))
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Приэльбрусье»
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