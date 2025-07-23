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улучшить: 1) самое главное - времени на Эльбрусе в 3 часа категорически не хватает!!! Когда много народа - все это время уйдёт на стояние в очередях на разных станциях канатки. Очереди огромные. Если вас несколько, то один стоит в очереди, другой может минут 5-10 пофотаться, не больше. Пить кофе точно не получиться. 2) я бы исключил из программы озеро Гижгид, дорога до него ужасная, а этот час лучше побыть на Эльбрусе. Опять же, пообедать можно было бы. А то мы в итоге только позавтракали, а все остальное бегом и без обеда.