Вы познакомитесь с тремя старейшими здравницами страны. Насладитесь красотой природы Железноводска, спокойствием Ессентуков, панорамными видами Пятигорска.
Узнаете, как отдыхали и лечились на водах в давние времена и почему курорты до сих пор пользуются огромной популярностью. Экскурсию можно начать в любом из трёх городов КМВ.
Узнаете, как отдыхали и лечились на водах в давние времена и почему курорты до сих пор пользуются огромной популярностью. Экскурсию можно начать в любом из трёх городов КМВ.
Описание экскурсии
Железноводск
- Лермонтовский источник — первый минеральный источник курорта.
- Лермонтовский сквер — уютное место для отдыха.
- Храм Пантелеймона Целителя — действующий храм и духовный центр.
- Здание Конторы группы — важный исторический объект.
- Курортный парк — один из самых зелёных на Кавминводах.
- Дворец эмира Бухарского — восточная жемчужина города.
- Пушкинская галерея — центр курортной жизни прошлого.
- Славяновский и Смирновский источники.
- Каскадная лестница — визитная карточка города.
Пятигорск
- Место дуэли Лермонтова — трагическая страница истории города.
- Эолова арфа — смотровая площадка с панорамой окрестностей.
- Эммануэлевский парк — один из старейших на курорте.
- Озеро Провал — природное чудо с бирюзовой водой.
- Парк «Цветник» — сердце Пятигорска.
- Лермонтовская галерея — памятник курортной архитектуры.
- Грот Дианы — романтичное место для прогулок.
- Кофейня Гукасова — атмосферная остановка с историей.
Ессентуки
- Курортный парк — пространство с аллеями и павильонами.
- Театральная площадь с исторической застройкой.
- Гостиница «Метрополь» — символ курортной роскоши начала 20 века.
- Музыкальная беседка — место концертов и встреч.
- Питьевая галерея источника №17 с легендарной минеральной водой.
- Цандеровский институт механотерапии — уникальный лечебный комплекс с историческими тренажёрами.
- Бювет источника №4 — один из самых популярных источников курорта.
- Верхние ванны — старинный бальнеологический комплекс.
- Грязелечебница имени Семашко — культовое место в Ессентуках.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan или Ford Focus.
- По желанию можно остановиться на обед в кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- В каждом городе мы проведём около 2 часов. Переезд между городами займёт около 30 минут.
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1377 туристов
Мы команда гидов, коренные жители Кавказских Минеральных Вод, любим свой город, его историю и хотим этим поделиться с вами! Мы очень внимательно относимся к пожеланиям и возможностям путешественников. Индивидуально подходим к
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