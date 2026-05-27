Это путешествие — не просто знакомство с достопримечательностями, а цельный взгляд на регион. За один день вы посетите три ключевых города Чечни — Грозный, Аргун и Шали — и увидите, как здесь сочетаются традиции, религия и стремительное развитие. Вы прогуляетесь по современным кварталам, зайдёте в храмы и мечети, попробуете местную кухню и услышите истории, которые помогают понять республику.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Грозный: между историей и современностью

Вы посетите:

православный храм Михаила Архангела — один из старейших в городе

мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в России, с четырьмя минаретами высотой 63 метра

смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама города

Аргун: современная архитектура и вкус региона

Главная цель — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек. Это одна из самых необычных мечетей в России — лаконичная, светлая, почти футуристичная. Здесь же вы сделаете паузу на обед и попробуете блюда чеченской кухни.

Шали: масштаб и впечатление

Местная мечеть «Гордость мусульман» — одна из крупнейших в Европе:

высота купола — 43 метра

минареты — по 63 метра

центральная люстра весит более 2,5 тонн

О чём вы узнаете в дороге

Какие традиции и нормы важны в Чечне сегодня

Как регион восстанавливался и менялся

Какие легенды и истории связаны с этими местами

Тайминг поездки

7:00 — выезд из Ессентуков

9:30 — остановка у Чернореченского водохранилища

10:30 — прибытие в Грозный

13:30 — переезд в Аргун

14:00–15:00 — обед и посещение мечети «Сердце матери»

15:30 — переезд в Шали

16:00–17:00 — мечеть «Гордость мусульман»

17:00 — выезд обратно

19:00–19:30 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали