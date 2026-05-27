Открывая Чечню: из Ессентуков - в Грозный, Аргун и Шали

Увидеть главные символы республики - от классики до хай-тека
Это путешествие — не просто знакомство с достопримечательностями, а цельный взгляд на регион.

За один день вы посетите три ключевых города Чечни — Грозный, Аргун и Шали — и увидите, как здесь сочетаются традиции, религия и стремительное развитие.

Вы прогуляетесь по современным кварталам, зайдёте в храмы и мечети, попробуете местную кухню и услышите истории, которые помогают понять республику.
Описание экскурсии

Грозный: между историей и современностью

Вы посетите:

  • православный храм Михаила Архангела — один из старейших в городе
  • мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в России, с четырьмя минаретами высотой 63 метра
  • смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама города

Аргун: современная архитектура и вкус региона

Главная цель — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек. Это одна из самых необычных мечетей в России — лаконичная, светлая, почти футуристичная. Здесь же вы сделаете паузу на обед и попробуете блюда чеченской кухни.

Шали: масштаб и впечатление

Местная мечеть «Гордость мусульман» — одна из крупнейших в Европе:

  • высота купола — 43 метра
  • минареты — по 63 метра
  • центральная люстра весит более 2,5 тонн

О чём вы узнаете в дороге

  • Какие традиции и нормы важны в Чечне сегодня
  • Как регион восстанавливался и менялся
  • Какие легенды и истории связаны с этими местами

Тайминг поездки

7:00 — выезд из Ессентуков
9:30 — остановка у Чернореченского водохранилища
10:30 — прибытие в Грозный
13:30 — переезд в Аргун
14:00–15:00 — обед и посещение мечети «Сердце матери»
15:30 — переезд в Шали
16:00–17:00 — мечеть «Гордость мусульман»
17:00 — выезд обратно
19:00–19:30 — возвращение в Ессентуки

Организационные детали

  • Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером
  • Вход на смотровую площадку в Грозном (~200 ₽ за чел.) и обед (~700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6004 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
читать дальше

искреннее кавказское гостеприимство. Маршруты делаем насыщенными, но комфортными, познавательными и эмоционально яркими. Всех гидов нашей команды объединяет глубокая связь с регионом: большинство выросли здесь или живут много лет. Нас сплачивают любовь к Кавказу, уважение к его многонациональной культуре и желание делиться этим с гостями. Каждое путешествие строим как приключение — с импровизацией, сюрпризами и моментами «вау». Вместо заученных фактов — живые истории, вместо автобусных туров — внедорожники и пешие тропы. Наш фирменный стиль — сочетание драйва и уюта: после сложного подъёма — ужин с хычином и айраном, после экскурсии по древним башням — мастер-класс по лезгинке.

Входит в следующие категории Ессентуков

