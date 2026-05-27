Это путешествие — не просто знакомство с достопримечательностями, а цельный взгляд на регион.
За один день вы посетите три ключевых города Чечни — Грозный, Аргун и Шали — и увидите, как здесь сочетаются традиции, религия и стремительное развитие.
Вы прогуляетесь по современным кварталам, зайдёте в храмы и мечети, попробуете местную кухню и услышите истории, которые помогают понять республику.
Описание экскурсии
Грозный: между историей и современностью
Вы посетите:
- православный храм Михаила Архангела — один из старейших в городе
- мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в России, с четырьмя минаретами высотой 63 метра
- смотровую площадку комплекса «Грозный-Сити», откуда открывается панорама города
Аргун: современная архитектура и вкус региона
Главная цель — мечеть «Сердце матери» в стиле хай-тек. Это одна из самых необычных мечетей в России — лаконичная, светлая, почти футуристичная. Здесь же вы сделаете паузу на обед и попробуете блюда чеченской кухни.
Шали: масштаб и впечатление
Местная мечеть «Гордость мусульман» — одна из крупнейших в Европе:
- высота купола — 43 метра
- минареты — по 63 метра
- центральная люстра весит более 2,5 тонн
О чём вы узнаете в дороге
- Какие традиции и нормы важны в Чечне сегодня
- Как регион восстанавливался и менялся
- Какие легенды и истории связаны с этими местами
Тайминг поездки
7:00 — выезд из Ессентуков
9:30 — остановка у Чернореченского водохранилища
10:30 — прибытие в Грозный
13:30 — переезд в Аргун
14:00–15:00 — обед и посещение мечети «Сердце матери»
15:30 — переезд в Шали
16:00–17:00 — мечеть «Гордость мусульман»
17:00 — выезд обратно
19:00–19:30 — возвращение в Ессентуки
Организационные детали
- Поедем на внедорожнике Toyota с кондиционером
- Вход на смотровую площадку в Грозном (~200 ₽ за чел.) и обед (~700 ₽ за чел.) оплачиваются дополнительно
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6004 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 46% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмаил — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 24 туристов
Открываем гостям многогранный мир Северного Кавказа — от заснеженных вершин Эльбруса до древних аулов и целебных источников. Наши экскурсии помогают увидеть регион во всей полноте: через природу, историю, традиции и
