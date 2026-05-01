По древней земле галгаев. Групповая поездка из Ессентуков в Ингушетию

Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Ингушетия — регион, стремительно набирающий популярность среди путешественников.

Горные вершины, каменные крепости и народные легенды зовут! В группе до 50 человек вы отправитесь по местам расселения ингушей-галгаев, «строителей башен». Изучите древние комплексы, символизирующие связь с семьёй и родом. И увидите постройки, не имеющие аналогов на Кавказе.
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Ессентуков в Ингушетию

Описание экскурсии

Знакомство с Владикавказом

Наша экскурсия начнется во Владикавказе, или как его называют по-осетински — Дзауджикау. Город раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор. Вы прогуляетесь по старинному проспекту Мира, который раньше назывался Александровским, увидите памятник генералу Плиеву, площадь Штыба, дом Вахтангова и набережную реки Терек. И узнаете историю разных по архитектурному стилю зданий. Единственное здание в городе, построенное в готическом стиле — Лютеранская кирха — имеет даже свой секрет!

То, что сближает

Затем мы отправимся в Ингушетию. Вся республика — это, по сути, один большой памятник старины. Древность здесь буквально на каждом шагу: христианские храмы, возведённые на месте языческих капищ. Боевые башни с каменной кладкой, местами вросшей в землю. Горные ущелья и источники, которые помнят времена великих потрясений и перемен. Чтобы увидеть всё это, мы отправимся в самое сердце Ингушетии, откуда есть пошла земля галгаев.

Джейрахское ущелье

Миновав Пятигорск и Владикавказ, здесь мы сделаем первую остановку. Рассматривая и сравнивая между собой древние родовые башни, вы словно попадёте в другой мир, где высшую ценность имеют родственные узы и законы гор.

Заповедник Эрзи

Это обязательное место для посещения во время путешествия по Ингушетии. Здесь вы познакомитесь с древними ингушскими постройками — родовыми башнями. Разберётесь в их внутреннем устройстве и назначении.

Храм Тхаба-Ерды

Самый загадочный и малоизученный храм Ингушетии. В постройке присутствуют следы византийской, грузинской, армянской и других культур. Главная изюминка — резьба, лепнина и скульптурные композиции, которые вы попробуете расшифровать.

Башенный комплекс «Вовнушки»

По желанию группы можно заехать в ущелье реки Гулой-хи, к оборонно-сторожевым башням. Две находятся на одной скале, одна — на противоположной. И если не присматриваться, то они кажутся естественным продолжением скал.

Организационные детали

  • Поездка проходит в приграничной зоне, обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении, если с вами путешествуют дети
  • Продолжительность программы до 16 часов

Как происходит бронирование экскурсии

  • На сайте вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии
  • Остаток необходимо оплатить не позднее, чем за 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами, запросит паспортные данные для оформления поездки и предложит возможные варианты оплаты. В противном случае бронь может быть аннулирована, и посадка будет возможна только при наличии свободных мест

Оплачивается дополнительно

  • Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
  • Посещение комплекса «Вовнушки» по желанию группы — 400 ₽ за чел.

в воскресенье в 06:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4500 ₽
Дети до 12 лет4400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Курортный парк
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — Организатор в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Наша компания давно на рынке туристических услуг на Северном Кавказе. Мы разработали много интересных экскурсий, чтобы вы открыли для себя регион и ощутили его красоту. В нашем штате работают профессиональные гиды. Также у нас собственный автопарк современных и комфортабельных автобусов. Если вы собрались на отдых на КавМинВоды, то с нами ваша поездка запомнится на всю жизнь!

