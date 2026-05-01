Ингушетия — регион, стремительно набирающий популярность среди путешественников. Горные вершины, каменные крепости и народные легенды зовут! В группе до 50 человек вы отправитесь по местам расселения ингушей-галгаев, «строителей башен». Изучите древние комплексы, символизирующие связь с семьёй и родом. И увидите постройки, не имеющие аналогов на Кавказе.

Описание экскурсии

Знакомство с Владикавказом

Наша экскурсия начнется во Владикавказе, или как его называют по-осетински — Дзауджикау. Город раскинулся прямо у самого подножия Кавказских гор. Вы прогуляетесь по старинному проспекту Мира, который раньше назывался Александровским, увидите памятник генералу Плиеву, площадь Штыба, дом Вахтангова и набережную реки Терек. И узнаете историю разных по архитектурному стилю зданий. Единственное здание в городе, построенное в готическом стиле — Лютеранская кирха — имеет даже свой секрет!

Затем мы отправимся в Ингушетию. Вся республика — это, по сути, один большой памятник старины. Древность здесь буквально на каждом шагу: христианские храмы, возведённые на месте языческих капищ. Боевые башни с каменной кладкой, местами вросшей в землю. Горные ущелья и источники, которые помнят времена великих потрясений и перемен. Чтобы увидеть всё это, мы отправимся в самое сердце Ингушетии, откуда есть пошла земля галгаев.

Джейрахское ущелье

Миновав Пятигорск и Владикавказ, здесь мы сделаем первую остановку. Рассматривая и сравнивая между собой древние родовые башни, вы словно попадёте в другой мир, где высшую ценность имеют родственные узы и законы гор.

Заповедник Эрзи

Это обязательное место для посещения во время путешествия по Ингушетии. Здесь вы познакомитесь с древними ингушскими постройками — родовыми башнями. Разберётесь в их внутреннем устройстве и назначении.

Храм Тхаба-Ерды

Самый загадочный и малоизученный храм Ингушетии. В постройке присутствуют следы византийской, грузинской, армянской и других культур. Главная изюминка — резьба, лепнина и скульптурные композиции, которые вы попробуете расшифровать.

Башенный комплекс «Вовнушки»

По желанию группы можно заехать в ущелье реки Гулой-хи, к оборонно-сторожевым башням. Две находятся на одной скале, одна — на противоположной. И если не присматриваться, то они кажутся естественным продолжением скал.

Поездка проходит в приграничной зоне, обязательно возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении, если с вами путешествуют дети

Продолжительность программы до 16 часов

