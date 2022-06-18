Мы проедем по двум ущельям КБР - Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного
Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит.
Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Что вас ожидает 🤩
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Однодневная экскурсия из г. Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам
Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Программа:
- Выезд из г. Ессентуки или городов КМВ с 8:00 до 9:00 утра.
- Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета.
- Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды.
- Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады.
- По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «мёртвых» в селе Эльтюбю.
Ежедневно с 8.00 до 9.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Еда и напитки, обед в кафе
- Место начала и завершения?
- Ессентуки
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8.00 до 9.00Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Нужно надеть удобную обувь
- Взять теплую одежду (в горах прохладно)
- Наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Ессентуках
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