Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит.
Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Описание экскурсииОднодневная экскурсия из г. Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления! Программа:
- Выезд из г. Ессентуки или городов КМВ с 8:00 до 9:00 утра.
- Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета.
- Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды.
- Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады.
- По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «мёртвых» в селе Эльтюбю.
Ежедневно с 8.00 до 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Перевал Актопрак
- Чегемские водопады
- По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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