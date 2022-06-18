Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит

Мы проедем по двум ущельям КБР - Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного

Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит.

Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор. За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Гижгит
  • Баксанское ущелье
  • Перевал Актопрак
  • Чегемские водопады
  • По согласованию парадром «Чегем» и город мёртвых в Эль-Тюбю
Однодневная экскурсия из г. Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам
Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.
За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!

Программа:

  • Выезд из г. Ессентуки или городов КМВ с 8:00 до 9:00 утра.
  • Посещение в Былыме красивейшего озера — Гижгит. Мы увидим невероятно красивые панорамы со смотровой площадки на озеро необыкновенного цвета.
  • Далее мы поднимемся на автомобиле на перевал Актопрак (замки белый глины), откуда открываются впечатляющие виды.
  • Затем спустимся в Чегемское ущелье к бурной реке Чегем и посетим Чегемские водопады.
  • По согласованию с туристом можно добавить в маршрут посещение парадрома «Чегем», где можно полетать на пароплане и посещение города «мёртвых» в селе Эльтюбю.

Ежедневно с 8.00 до 9.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ессентуки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Нужно надеть удобную обувь
  • Взять теплую одежду (в горах прохладно)
  • Наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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