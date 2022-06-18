Однодневная экскурсия из г. Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам

Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит. Насладимся завораживающими видами и пропитаемся мощной энергией гор.

За время нашего путешествия вы сделаете массу красивых фотографий, узнаете много интересного об этих местах и получите яркие впечатления!

Программа: