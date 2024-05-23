1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Перевал Актопрак — древний торговый путь и военная дорога»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«В ходе программы мы также сможем полетать на параплане, посетим аул Эль-Тюбю, увидим легендарный некрополь Фардык Кешене, минуем перевал Актопрак и доберемся до озера Гижгит»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Наша программа • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды) • Баксанское ущелье • Завтрак в кафе по пути • Озеро Гижгит • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
«Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»)»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
- ЯЯна6 мая 20241. Погода наконец-то нам улыбнулась и не было тумана. Да, пасмурно, но виды все равно невероятные! 2. Перевал Актопрак! Лучше один
- ВВалерия26 апреля 2024Выражаю огромнейшую искреннюю благодарность гиду Михаилу! Такому гиду надо памятник ставить! Человек невероятной энергии! Экскурсия прошла на одном дыхании: очень
- ИИрина26 апреля 2024Всё было супер…. экскурсия оооочень впечатляющая. Два ущелья и таких великолепных за один день- это интересно. В чём вся прелесть?
- ЮЮнона22 апреля 2024Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод, он же водитель, ехали быстро и аккуратно, все рассказал и показал. Особенно здорово, что экскурсия была в небольшом формате - 6 человек на внедорожнике, очень удобно.
- ЯЯрослав21 марта 2024Все понравилось: живописные виды, общение с гидом, дорога. Природа завораживает, рекомендую посетить
- ААлена14 февраля 2024По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе, заранее предупредив обо всех
- ННаталья6 января 2024Очень понравилась организация тура. Организаторы сработали быстро,чётко. . на отлично. Только сделала заказ-сразу же получила ответ и в назначенный день
- ММарина12 сентября 2023Огромная благодарность Ивану за замечательную поездку! Сказочные виды, интересные рассказы, экскурс в непростую историю этого края очень впечатлили! Высокий профессионализм
- ККузнецова27 августа 2023Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопадыЕздили на данную экскурсию с водителе, имя которого я так и не поняла, места очень красивые, посмотреть стоит, но было
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Перевал Актопрак»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
- Таинственная Кабардино-Балкария
- Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
- Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
- Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
- Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Перевал Актопрак», 83 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август