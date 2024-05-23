Перевал Актопрак – экскурсии в Ессентуках

Найдено 11 экскурсий в категории «Перевал Актопрак» в Ессентуках, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таинственная Кабардино-Балкария
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
18 отзывов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Перевал Актопрак — древний торговый путь и военная дорога»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
28 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит, перевалу Актопрак и Чегемским водопадам
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Ессентуки, Привокзальная пл., 1
«Конечно же, мы посетим Актопрак, известный с древнейших времен перевал, который позволял жителям Чегемского и Баксанского ущелий общаться, через него же проходил старинный торговый путь»
Расписание: Каждый день в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
3 700 за человека
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
27 отзывов
Чегемские водопады и перевал Актопрак: путешествие в мини-группе
Завораживающее путешествие к самым живописным уголкам Кавказа. Вас ждут Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Ваш отель
«В ходе программы мы также сможем полетать на параплане, посетим аул Эль-Тюбю, увидим легендарный некрополь Фардык Кешене, минуем перевал Актопрак и доберемся до озера Гижгит»
Расписание: Ежедневно: 07:15, 07:30, 07:45
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
3 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады в мини-группе
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия: Озеро Гижгит, Актопрак, Чегемские водопады
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с посещением озера Гижгит и водопадов Чегем
Начало: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 1
«Актопрак — это известнейший с древнейших времен перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий»
Расписание: Каждый день в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Мини-группа
11 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемское ущелье за один день
Начало: Ессентуки, ул. Первомайская,144
«Наша программа • 7:00 Выезд из Кисловодска (Кавказские Минеральные Воды) • Баксанское ущелье • Завтрак в кафе по пути • Озеро Гижгит • Обзор перевала Актопрак высотой 2100 м»
Расписание: Ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
4 000 за человека
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Индивидуальная
8 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады
Начало: Ессентуки
«Увлекательные, интереснейшие экскурсии по живописным местам Кавказа: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады»
Расписание: Каждый день с 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 800 за всё до 5 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак, озеро Гижгит
Начало: Ессентуки
«Ессентуки и городов КМВ к Чегемским водопадам Мы проедем по двум ущельям КБР — Баксанскому и Чегемскому через перевал Актопрак, с посещением озера необыкновенного цвета — Гижгит»
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Ессентуки
«Следующий знаковый пункт нашего путешествия — перевал Актопрак (в переводе «белая глина»)»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
42003 864 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Ессентуках
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Отличный гид Расул. Очень наполненный маршрут. Красота Кавказа. Покормили вкусно. Даже для опытного туриста очень много впечатлений.
  • Я
    Яна
    6 мая 2024
    Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
    1. Погода наконец-то нам улыбнулась и не было тумана. Да, пасмурно, но виды все равно невероятные! 2. Перевал Актопрак! Лучше один
    читать дальше

    раз увидеть, как говорится. 3. Озеро Гиджит! Тишина, красота и лягушки! 4. Аул и некрополь отдельная история, место где можно соприкоснуться с историей 5. Отдельное спасибо Давиду, нашему гиду. Рассказал и о фактах и о легендах, очень интересно и заботливо! Красавчик!

  • В
    Валерия
    26 апреля 2024
    Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
    Выражаю огромнейшую искреннюю благодарность гиду Михаилу! Такому гиду надо памятник ставить! Человек невероятной энергии! Экскурсия прошла на одном дыхании: очень
    читать дальше

    позитивно, интересно, познавательно, информации масса! Человек знает огромное, просто грандиознейшее количество информации об этом регионе, расскажет о каждом камне, о каждой горе! Запомнить всё просто нереально, а он помнит и рассказывает, будучи за рулем! Водит как Бог, как говорится едет туда «где волки ходить бояться». Завозит в потрясные места, покажет самые красивые локации, расскажет и порекомендует куда сходить, что посмотреть, где покушать и не только! Забирают, как правило, прямо из места вашей локации. Заранее всё расскажут и напишут, везде на связи, не переживайте, про Вас не забудут. По ближайшим городам знает всё и вся. Когда вы забронируете эту экскурсию и увидите, что у вас гид Михаил, знайте! Вы не пожалеете ни о чем! Вы потратите этот день на горы и историю! Самое главное - будьте позитивны и открыты всему новому!

  • И
    Ирина
    26 апреля 2024
    Таинственная Кабардино-Балкария
    Всё было супер…. экскурсия оооочень впечатляющая. Два ущелья и таких великолепных за один день- это интересно. В чём вся прелесть?
    читать дальше

    В чём разница экскурсии индивидуальной и общей… да в том что на каждый наш "Ох" была остановка и фотосессия, интересные легенды республик, очень вкусная кухня по рекомендации гида и конечно же сама атмосфера общения во время поездки. Всё супер. рекомендую 🙂

  • Ю
    Юнона
    22 апреля 2024
    Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
    Хорошая экскурсия, отличный экскурсовод, он же водитель, ехали быстро и аккуратно, все рассказал и показал. Особенно здорово, что экскурсия была в небольшом формате - 6 человек на внедорожнике, очень удобно.
  • Я
    Ярослав
    21 марта 2024
    Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
    Все понравилось: живописные виды, общение с гидом, дорога. Природа завораживает, рекомендую посетить
  • А
    Алена
    14 февраля 2024
    Таинственная Кабардино-Балкария
    По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе, заранее предупредив обо всех
    читать дальше

    деталях. Экскурсию проводил Александр. Просто потрясающий маршрут, насыщенный живописными местами, интересными локациями! Организация экскурсии на высшем уровне! Нам очень понравилось! Однозначно рекомендуем к посещению. В следующую поездку с Иваном обязательно поедем ☺️

    По стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себеПо стечению обстоятельств экскурсию Иван провести не смог, но предоставил нам отличного гида на замену себе
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
    Очень понравилась организация тура. Организаторы сработали быстро,чётко. . на отлично. Только сделала заказ-сразу же получила ответ и в назначенный день
    читать дальше

    и час нас ждал Дмитрий у отеля. Экскурсия замечательная! От природы в полном восторге. Огромное спасибо нашему водителю-гиду Дмитрию. Учёл все наши пожелания. Показал нам Максимум. Какая красивая природа в КБР. Дмитрий - это не только хороший водитель, это - прежде всего профессиональный гид. Очень много интересного нам рассказывал. Вот этот человек точно владеет массой информации.

  • М
    Марина
    12 сентября 2023
    Таинственная Кабардино-Балкария
    Огромная благодарность Ивану за замечательную поездку! Сказочные виды, интересные рассказы, экскурс в непростую историю этого края очень впечатлили! Высокий профессионализм
    читать дальше

    рассказчика и водителя! Не могу не отметить музыкальное сопровождение, подобранное со вкусом и в полной гармонии с окружающими пейзажами. Оно усиливает восприятие потрясающих красот Кавказа!

  • К
    Кузнецова
    27 августа 2023
    Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады
    Ездили на данную экскурсию с водителе, имя которого я так и не поняла, места очень красивые, посмотреть стоит, но было
    читать дальше

    два огромных НО. Заплатив 9 тыс. за 2 взрослых и ребенки, мы получили не экскурсию с экскурсоводом, а водителя, который по истории мест практически ничего не знает, на уровне вот посмотрите вот здесь проходил шёлковый путь. И второе НО, у автомобиля отсутствовала подвеска, поэтому даже на прямых участ грунтовых дорог мы ехали крайне медленно, в связи с чем экскурсия длилась 15 ч

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Перевал Актопрак»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ессентуках
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Таинственная Кабардино-Балкария
  2. Джип-тур из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эль-тюбю и озеро Гижгит
  3. Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
  4. Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
  5. Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Джилы-су
  4. Самое главное
  5. Чегемские водопады
  6. Плато Бермамыт
  7. Долина Нарзанов
  8. Медовые водопады
  9. Перевал Актопрак
  10. Голубые озёра
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Перевал Актопрак" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 3 700 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Ессентуках на 2024 год по теме «Перевал Актопрак», 83 ⭐ отзыва, цены от 3700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам