Индивидуальная
до 5 чел.
Бёрдвотчинг в Ессентуках
Погрузитесь в мир птиц и древних окаменелостей в Ессентуках. Узнайте о пернатых обитателях и найдите уникальные следы прошлого
Начало: У городского озера
«Гуляя вокруг городского озера и вдоль горной реки, мы будем постепенно погружаться в мир пернатых»
Завтра в 09:00
22 янв в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
«Озеро Тамбукан — соленое бессточное озеро овальной формы»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Таинственная Кабардино-Балкария
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
«Озеро Гижгит — вы увидите высокогорное озеро удивительного бирюзового цвета, полюбуетесь окружающей его подковой каменистых скал и попробуете горный чай на травах»
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Ессентуков
Вас ждет путешествие по живописным местам Кабардино-Балкарии с комфортом и уникальными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
«Голубое озеро — вы увидите самое глубокое карстовое озеро в мире»
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
21 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величественный Эльбрус и сказочные озера Гижгит, погрузитесь в мир кавказской природы и культуры
Начало: От вашего места проживания в пределах города Ессен...
«Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков»
Расписание: в будние дни в 07:00, в субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Погружение в мир фантастической горной природы. Чегемские водопады, парапланеристы, древние башни и средневековый некрополь ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Ессентуках
«Красота водопадов, парапланеристы над ущельем, древние сторожевые башни, средневековый некрополь, живописный перевал, изумрудное озеро — зрелище незабываемое»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
К вершинам Кавказа: из Ессентуков на Эльбрус
Увидеть Баксанское ущелье, озеро Гижгит и Поляну нарзанов и подняться к облакам по канатной дороге
«Озеро Гижгит — его изюминка в притягательной красоте бирюзовых вод и… отталкивающей истории происхождения»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе из Ессентуков к Эльбрусу и озеру Гижгит
Полюбоваться легендарной горой с разных ракурсов и посетить бирюзовое озеро
«Спустившись по канатной дороге, вы проедете по величественному Баксанскому ущелью к живописному озеру Гижгит»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелья Кабардино-Балкарии (из Ессентуков)
Проведите день среди каньонов и рек, узнайте легенды о горянках и посетите исторические места. Откройте для себя самобытность региона
Начало: У вашего места проживания
«Я покажу лучшую смотровую площадку, с которой озеро видно как на ладони, а попутно расскажу, как оно появилось и в чем его уникальность»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На джипе из Ессентуков: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Вы рассмотрите старинные сторожевые башни, проедете по перевалу Актопрак и увидите высокогорное озеро, окружённое холмами и каменистыми утесами»
Завтра в 06:00
22 янв в 06:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Ессентуков
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
«Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Ессентуков)
Увидеть всё в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
от 21 900 ₽ за всё до 6 чел.
-
26%
Водная прогулка
Легенды Кавказа: Эльбрус, озеро Гижгит, ущелье Адыр Су и Поляна Нарзанов
Начало: Заберем вас по вашему адресу в Ессентуках
«Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами»
Расписание: Ежедневно в 07: 00
3700 ₽
5000 ₽ за человека
-
26%
Мини-группа
до 8 чел.
Приэльбрусье в мини-группе: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Начало: Ваш отель. Накануне поездки уточним ваш адрес в во...
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно! Время выезда уточнит водитель-гид, оно может меняться.
3700 ₽
5000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: Заберем с вашего местопроживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
22 янв в 07:30
3780 ₽
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Горное царство: Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озера
Путешествие в сердце Кабардино-Балкарии: величественные горы, древние озера и захватывающие дух виды ждут вас на этой незабываемой экскурсии
Начало: Ессентуки. Мы заберем вас от места проживания
«Древние озера и дорога над пропастью Голубые озера — одна из самых посещаемых локаций, которая привлекает туристов не только красотой, но и неуловим шлейфом тайны»
Расписание: Ежедневно в 7:00
4700 ₽ за человека
-
16%
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, Актопрак. Чегемское ущелье с водопадами, Эльтюбю
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии и насладитесь красотой озера Гижгит, Актопрака и Чегемских водопадов
Начало: Мы заберём вас от места проживания в Ессентуках
«Вас ждут обрывистые горные склоны, бурные водопады, изумрудное озеро и головокружительные виды на протяжении всего пути»
Расписание: Каждый день в 7:30
3790.10 ₽
4512 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из Ессентуков - через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляну нарзанов - на Эльбрус
Путешествие к Эльбрусу через Баксанское ущелье и озеро Гижгит. Впечатляющие виды, исторические факты и дегустация минеральной воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
22 янв в 07:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Начало: Ваш адрес в Ессентуках
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Завораживающая красота Домбая: перевал Гум-Баши, озеро Кара-Кёль и храм
Начало: Ваше место проживания
«После, проезжая Тебердинский заповедник, сделаем остановку на ледниковом озере Кара-Кёль, окруженном сосновыми и пихтовыми породами леса — гуляем, делаем красивые фото, дышим чистейшим воздухом с нотками эфирных масел пихты»
Расписание: Ежедневно в 7:00
3780 ₽
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе из Ессентуков
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ессентуков на Домбай. Вас ждут горы, реки и альпийские поляны в компании до 8 человек
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
«Пейзажи здесь напоминают Швейцарские Альпы — вы оцените отражение гор в тёмных (название озера переводится как «чёрное») водах»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
22 янв в 06:30
3999 ₽ за человека
-
15%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Кисловодск, Пятигорск, Желе...
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
3825 ₽
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Высокогорное озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«После поднимемся к высокогорному озеру, которое имеет завораживающий лазурный цвет, проедем перевал Актопрак, спустимся в Чегемское ущелье, обязательно по пути заглянем в древний аул имеющий богатую историю»
Расписание: Ежедневно в 7:00
4000 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (Ессентуки, Кисловодск, Пяти...
«И в завершении программы посетим Озеро Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:00,06:30,07:00
3999.60 ₽
4444 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ессентуки с экскурсией по Пятигорску
Комфортный трансфер из аэропорта в Ессентуки с увлекательной экскурсией по Пятигорску. Откройте для себя историю и красоту Кавказа
Начало: В аэропорту Минеральные воды
«Посетим озеро Провал, Бесстыжие ванны, посмотрим на Старый город и Елизаветинскую галерею с лучшей смотровой — Эоловой арфы»
Завтра в 05:00
22 янв в 05:00
10 320 ₽
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Чегемские водопады, перевал Актопрак, озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
«Начнём с рукотворного озера Гижгит, а потом через Чегемское ущелье и аул Эль-Тюбю с таинственным «Городом мертвых» отправимся к завораживающим водопадам»
3700 ₽
4625 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие на Домбай в мини-группе: канатная дорога, озеро Кара-Кёль
Начало: Ваш отель
«Древнее озеро Кара-Кёль Минуя перевал и проехав через город Карачаевск, мы остановимся полюбоваться озером Кара-Кёль»
3700 ₽
4625 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Панорамы Эльбруса и волшебное озеро Гижгит
Начало: Ваш адрес проживания
«Посмотрите панорамы Эльбруса и увидите волшебное озеро Гижгит»
Расписание: в 7:00 ежедневно
3700 ₽ за человека
-
11%
Индивидуальная
до 8 чел.
К седому Эльбрусу через озеро Гижгит, поселок Азау и Поляну Нарзанов
Начало: Ваш адрес
«Озеро Гижгит Недалеко от поселка Былым, среди скалистых гор и зеленых холмов, спрятано от чужих глаз необыкновенно красивое озеро Гижгит с бирюзовой водой, это озеро нужно обязательно увидеть воочию и конечно сделать потрясающие фото»
16 000 ₽
18 000 ₽ за всё до 8 чел.
