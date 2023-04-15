Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Ессентуков в горы (2 часа)
Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус. Если захотите, сделаем остановки (санитарные или видовые). Я как коренной житель Кисловодска расскажу много интересного про здешние края: как образовались горы и откуда взялась лечебная грязь в озере, чем ущелье отличается от теснины, почему балкарцы покинули перевал Актопрак, а в озере Гижгит нельзя купаться.
Чегемское ущелье
Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад. Cловно струя из горлышка бутылки, он «падает» с высоты 30 м. Затем проследуем в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья. Солнце попадает сюда всего на несколько часов — мы застанем этот момент. Пройдя изгибы ущелья, вы увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями. Зимой они превращаются в голубую ледяную стену.
Перевал Актопрак
По серпантину вдоль горной реки мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское. Справа от нас — отвесные гранитные скалы медного цвета, слева на горизонте — снежные пики Главного Кавказского хребта, кругом — бескрайние просторы и альпийские луга. Мы сделаем остановку на пиковой высоте 2200 м: вы насладитесь видами и сделаете эффектные фото.
Баксанское ущелье и Гижгит
Снова едем по серпантину — на этот раз вниз, в Баксанское ущелье. Оно считается самым живописным в Кабардино-Балкарии. При желании остановимся у места «Горные ворота»: здесь любят располагаться пасечники, чьи пчёлы собирают в горах мёд — вы сможете купить его по лучшим ценам. Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к прекрасному озеру Гижгит. Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и горы.
💦 При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 2 часа.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании привезу обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7. С радостью возьму на борт юных путешественников (есть все детские кресла).
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в кафе
- При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 руб. Вход в комплекс: 350-450 руб. /чел. за час.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.