Описание экскурсии
Дорога из Ессентуков в горы (2 часа)
Вы увидите горы-локалиты во главе с Бештау, озеро Тамбукан, где добывают лечебную грязь, в ясную погоду — Эльбрус. Мы расскажем много интересного про здешние края: как образовались горы и откуда взялась лечебная грязь в озере, чем ущелье отличается от теснины, почему балкарцы покинули перевал Актопрак, а в озере Гижгит нельзя купаться.
Чегемское ущелье
Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад. Cловно струя из горлышка бутылки, он «падает» с высоты 30 м. Затем проследуем в теснину. Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья. Солнце попадает сюда всего на несколько часов — мы застанем этот момент. Пройдя изгибы ущелья, вы увидите Главные Чегемские водопады, ниспадающие тонкими нитями. Зимой они превращаются в голубую ледяную стену.
Город мёртвых
Мы проедем вдоль горной реки вверх по ущелью и попадём в селение Эль-Тюбю. Прогуляемся к средневековым склепам и прекрасным видам скалистого хребта. Посмотрим на оборонительную башню местного князя Балкарукова и вы услышите его романтическую историю. Сходим к дому местного поэта Кайсына Кулиева и увидим, как жили горцы более ста лет назад. Здесь же находится небольшой музей и проект «Книга в камне».
При желании за отдельную плату вы сможете полетать на параплане с эффектными видами на Чегемское ущелье и снежные пики Кавказа. В этом случае поездка увеличится на 1,5 часа.
Перевал Актопрак
По серпантину мы поднимаемся наверх, на Актопрак, чтобы пересечь горную цепь, разделяющую два ущелья — Чегемское и Баксанское. Справа от нас — отвесные гранитные скалы медного цвета, слева на горизонте — снежные пики Главного Кавказского хребта, кругом — бескрайние просторы и альпийские луга. Мы сделаем несколько остановок, в том числе на пиковой высоте 2000 метров: вы насладитесь видами и сделаете эффектные фото. Отдельного внимания заслуживают удивительное образование в скале «Горные ворота».
Баксанское ущелье и Гижгит
Спускаемся в Баксанское ущелье мимо пасек местных пчеловодов, чьи пчёлы собирают в горах мёд — вы сможете купить его по лучшим ценам. Пересечём Баксанское ущелье, чтобы попасть к озеру Гижгит. Доберёмся до верхней смотровой площадки с лучшим видом на озеро и окружающие горы.
При желании и за дополнительную плату включим в маршрут термальный комплекс Гедуко, в бассейнах которого вы отдохнёте после насыщенного дня. В этом случае поездка увеличится на 1,5 часа.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Ессентуках и по окончании привезём обратно
- Поедем на комфортабельных внедорожниках. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед в кафе
- При включении термальных источников Гедуко в маршрут стоимость экскурсии увеличится на 1500 ₽. Вход в комплекс: 500 ₽ за чел. /час.
- Полёт на параплане: 9000 ₽ с чел.