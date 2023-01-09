Готовьтесь к захватывающему путешествию, начиная с ранних утренних часов! Эта однодневная экскурсия позволит вам в полной мере насладиться природной красотой, узнать интересные факты о посещаемых местах и получить незабываемые впечатления.
Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и поднимемся на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3500 м над уровнем моря.
Мы проедем по живописному Баксанскому ущелью, посетим поляну Нарзанов, поляну Чегет, поляну Азау и поднимемся на Эльбрус по канатной дороге на высоту 3500 м над уровнем моря.
Описание экскурсии
Что вы увидите:
- Былымские озера в Гижгите. Здесь вы окунетесь в прекрасную природу, снимите удивительные фотографии и насладитесь спокойствием окружающей среды.
- Поляна Нарзанов. Проезжая по Баксанскому ущелью, мы остановимся в месте, где вы сможете попробовать свежий горный Нарзан из источников. Насытитесь природной энергией и приятным освежающим вкусом этой минеральной воды.
- Поляна Чегет. Прибыв на место, вы сможете воспользоваться канатной дорогой и подняться на гору Чегет. С высоты вы сможете полюбоваться захватывающими видами Баксанского ущелья и ледника «Семерку». Вас ожидает неповторимое зрелище, которое запомнится надолго!
Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.
Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.
Нужно обуть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).
Ежедневно с 8.00 до 9.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Поляна Нарзанов
- Чегет
- Поляна Азау
- Эльбрус
- Канатная дорога на высоту 3500м
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги гида
Что не входит в цену
- По желанию:
- Входные билеты
- Билеты на канатную дорогу: взрослый - 2900 руб. /чел., детский (6-13 лет включительно) - 1600 руб. /чел. (в зависимости от сезона)
- Еда и напитки, обед в кафе
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Выезжали из Ессентуков в жуткий туман, но с половины дороги небо очистилось и Эльбрус увидели во всём великолепии. Конечно, большую часть времени простояли в очередях на подъемники. Но наш гид Виктор заранее нас об этом предупредил, скоординировал наш тайминг и мы везде успели. Спасибо за безопасное вождение и тёплое отношение.
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Л
Выезжали из Ессентуков в жуткий туман, но с половины дороги небо очистилось и Эльбрус увидели во всём великолепии. Конечно, большую часть времени простояли в очередях на подъемники. Но наш гид Виктор заранее нас об этом предупредил, скоординировал наш тайминг и мы везде успели. Спасибо за безопасное вождение и тёплое отношение.
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Л
Выезжали из Ессентуков в жуткий туман, но с половины дороги небо очистилось и Эльбрус увидели во всём великолепии. Конечно, большую часть времени простояли в очередях на подъемники. Но наш гид Виктор заранее нас об этом предупредил, скоординировал наш тайминг и мы везде успели. Спасибо за безопасное вождение и тёплое отношение.
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Е
Спасибо за шикарную поездку! Виктор большой молодец! Самые хорошие впечатления!
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