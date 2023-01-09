Что вы увидите:

Былымские озера в Гижгите. Здесь вы окунетесь в прекрасную природу, снимите удивительные фотографии и насладитесь спокойствием окружающей среды.

Поляна Нарзанов. Проезжая по Баксанскому ущелью, мы остановимся в месте, где вы сможете попробовать свежий горный Нарзан из источников. Насытитесь природной энергией и приятным освежающим вкусом этой минеральной воды.

Поляна Чегет. Прибыв на место, вы сможете воспользоваться канатной дорогой и подняться на гору Чегет. С высоты вы сможете полюбоваться захватывающими видами Баксанского ущелья и ледника «Семерку». Вас ожидает неповторимое зрелище, которое запомнится надолго!

Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.

Поляна Азау. Здесь вы сможете воспользоваться канаткой, которая поднимет вас на высоту 3500 метров над уровнем моря — до станции «МИР» на Эльбрусе. Вы окунетесь в мир горных вершин, насладитесь завораживающими видами и почувствуете величие этого места. Для желающих, есть возможность продолжить подъем на станцию «Гара-Баши» на высоту 3800 метров. Важная информация:.

Нужно обуть удобную обувь, взять теплую одежду (в горах прохладно), наличные деньги (в местных кафе не всегда есть возможность расплатиться картой).