Живописная дорога приведёт вас к колыбели балкарского народа — Горной Балкарии. По пути вы увидите солёное озеро Тамбукан. Погуляете по территории замка Шато Эркен с лучшей винодельней в регионе.Оцените красоту

Малых Гималаев в районе Безенги и дойдёте до Языка Тролля, с которого открываются невероятные панорамы. В ущелье остановимся у водопада Тыжынты и ознакомимся с древней крепостью Жабо-Кала. А на обратном пути увидим самое глубокое карстовое озеро Европы.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мёртвое озеро Тамбукан

Вы увидите солёный водоём, известный лечебными свойствами, услышите историю его происхождения и интересную легенду, связанную с ним.

Шато Эркен

На просторах Кавказа вы обнаружите комплекс, стилизованный под средневековый европейский замок. Погуляем по красивой территории с прудом и виноградниками, поговорим о возникновении сооружения и его впечатляющей коллекции изысканных вин.

Безенги

«Жемчужина Кавказа», «Президиум Кавказских гор», «Малые Гималаи» — всё это о самом суровом и величественном районе Кабардино-Балкарии. Здесь вы полюбуетесь горными пейзажами, от которых по-настоящему захватывает дух.

Голубое озеро, обед и Язык Дракона

Вы оцените Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро Европы, которое исследовал сам Жак-Ив Кусто. Пообедаете блюдами национальной кухни. И побываете на Языке Тролля, или Дракона, как предпочитают называть его местные. В ясную погоду отсюда вам откроется фантастическая панорама Безенгийской стены.

Водопад Тыжынты

Мы сделаем остановку в Безенгийской теснине, у подножия отвесных скал. Здесь со склонов стекает удивительный водопад: множество тонких струй сливаются в единый поток. У вас будет возможность испить его чистую родниковую воду.

Организационные детали