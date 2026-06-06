Мои заказы

Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Ессентуков

Отправиться по одному из самых захватывающих маршрутов в республике - и ощутить дух горного края
Живописная дорога приведёт вас к колыбели балкарского народа — Горной Балкарии. По пути вы увидите солёное озеро Тамбукан. Погуляете по территории замка Шато Эркен с лучшей винодельней в регионе.

Оцените красоту
читать дальшеуменьшить

Малых Гималаев в районе Безенги и дойдёте до Языка Тролля, с которого открываются невероятные панорамы. В ущелье остановимся у водопада Тыжынты и ознакомимся с древней крепостью Жабо-Кала. А на обратном пути увидим самое глубокое карстовое озеро Европы.

Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Ессентуков
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Ессентуков
Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Ессентуков

Описание экскурсии

Мёртвое озеро Тамбукан

Вы увидите солёный водоём, известный лечебными свойствами, услышите историю его происхождения и интересную легенду, связанную с ним.

Шато Эркен

На просторах Кавказа вы обнаружите комплекс, стилизованный под средневековый европейский замок. Погуляем по красивой территории с прудом и виноградниками, поговорим о возникновении сооружения и его впечатляющей коллекции изысканных вин.

Безенги

«Жемчужина Кавказа», «Президиум Кавказских гор», «Малые Гималаи» — всё это о самом суровом и величественном районе Кабардино-Балкарии. Здесь вы полюбуетесь горными пейзажами, от которых по-настоящему захватывает дух.

Голубое озеро, обед и Язык Дракона

Вы оцените Церик-Кёль — самое глубокое карстовое озеро Европы, которое исследовал сам Жак-Ив Кусто. Пообедаете блюдами национальной кухни. И побываете на Языке Тролля, или Дракона, как предпочитают называть его местные. В ясную погоду отсюда вам откроется фантастическая панорама Безенгийской стены.

Водопад Тыжынты

Мы сделаем остановку в Безенгийской теснине, у подножия отвесных скал. Здесь со склонов стекает удивительный водопад: множество тонких струй сливаются в единый поток. У вас будет возможность испить его чистую родниковую воду.

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике Jeep (возможна замена на авто аналогичного класса)
  • Экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ
  • Дополнительные расходы: вход на территорию Шато Эркен — 50 ₽ и обед (от 500 до 2500 ₽, в зависимости от ваших предпочтений и аппетита)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1220 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

Входит в следующие категории Ессентуков

Похожие экскурсии на «Путешествие в затерянный мир Горной Балкарии - из Ессентуков»

Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Джиппинг
На машине
13 часов
79 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Ессентуков
Погрузитесь в мир древних легенд и потрясающих пейзажей Верхней Балкарии. Этот джип-тур подарит вам незабываемые впечатления и открытия
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
8 июн в 06:30
5000 ₽ за человека
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
12 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
5200 ₽ за человека
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Джиппинг
На машине
12 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
В мини-группе из Ессентуков - к чудесам Кабардино-Балкарии
Погружение в мир фантастической горной природы. Чегемские водопады, парапланеристы, древние башни и средневековый некрополь ждут вас на этой экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
4500 ₽ за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
12 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Ессентуков
Путешествие в Верхнюю Балкарию из Ессентуков подарит вам незабываемые впечатления от величественных пейзажей и исторических памятников
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
8 июн в 08:00
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Ессентуках. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ессентуках
-10%
до 11 июня
от 19 350 ₽ за экскурсию