Озеро Тамбукан – экскурсии в Ессентуках

Найдено 5 экскурсий в категории «Озеро Тамбукан» в Ессентуках, цены от 3555 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
И это все - Кавказские Минеральные Воды
На машине
9 часов
92 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
11 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит: индивидуальная экскурсия
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
На машине
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
4600 ₽ за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
На машине
9 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3555 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    18 октября 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили 17.10.2025, на Эльбрус, погода удалась было солнечно, Эльбрус был великолепен как все места которые мы проезжали. Нас сопровождал Сергей,
    читать дальше

    очень тактичный, граммотный сопровождающий, много всего рассказал о истории края. Да и в целом приятный собеседник. Большое сасибо за экскурсию, булем рекомендовать вамюс друзьям и знакомым.

  • И
    Илья
    27 августа 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Были семьей на экскурсии с Александром. Очень понравилось: удобный формат экскурсии. На внедорожнике. Ехали к локациям, выходили, посмотрели достопримечательности, пофотографировались! Купили сувениры, попили воду! Александр обладает обширной исторической информацией о регионе, о людях! Вся семья осталась очень довольна! Всем рекомендуем!
  • А
    Александр
    21 августа 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили на Эльбрус сегодня (21.08.25) с Сергеем. Эмоций очень много, и все исключительно положительные. Машина (Митц Аутлендер в прекрасном состоянии)
    читать дальше

    была подана точно в оговоренное время. Сергей оказался замечательным гидом-водителем - опытным, компетентным, компанейским, но одновременно не навязчивым и тактичным в общении. Неоднократно сегодня помогал советами относительно планирования нашего отдыха, на любую "хотелку" членов экипажа предлагал оптимальный выбор с учётом собственного опыта и знания особенностей путешествия по этому маршруту.
    На озеро посоветовал (с учётом актуальных погодных условий) заехать на обратном пути. Именно благодаря Сергею нам повезло увидеть Эльбрус вблизи как освещённым ярким солнцем, так и затянутым облачной дымкой, что тоже невероятно красиво. Спасибо огромное!

    Ездили на Эльбрус сегодня (21.08.25) с Сергеем. Эмоций очень много, и все исключительно положительные. Машина (Митц Аутлендер в прекрасном состоянии) была подана точно в оговоренное время. Сергей оказался замечательным гидом-водителем - опытным, компетентным, компанейским, но одновременно не навязчивым и тактичным в общении. Неоднократно сегодня помогал советами относительно планирования нашего отдыха, на любую "хотелку" членов экипажа предлагал оптимальный выбор с учётом собственного опыта и знания особенностей путешествия по этому маршруту.
    На озеро посоветовал (с учётом актуальных погодных условий) заехать на обратном пути. Именно благодаря Сергею нам повезло увидеть Эльбрус вблизи как освещённым ярким солнцем, так и затянутым облачной дымкой, что тоже невероятно красиво. Спасибо огромное!
  • Н
    Наталья
    7 августа 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Дорога на Эльбрус была закрыта, поэтому мы выбрали поездку на Бермамыт. Нас вез Сергей.
    Далее по пунктам.
    1) Сергей очень приятный собеседник.
    читать дальше

    Легко и просто рассказывает
    2) Он первоклассный водитель и в совершенстве знает маршрут
    3) Гид был максимально заинтересован в наших положительных впечатлениях. Когда мы приехали на плато, вместе с нами прибыла туча. Видимость нулевая. Ждали, когда туча уйдет, потом Сергей предложил место чуть в стороне. Удивительно, но несколько сотен метров принципиально изменили вид.
    4) Дополнительно нам удалось познакомиться с чабаном и прокатиться на лошади благодаря обширным знакомствам нашего гида
    5) Если Сергей вам предложит обед местной кухни, обязательно соглашайтесь и берите шашлык! Такой мягкой и сочной баранины ни в одном ресторане еще не ела!!))

  • Т
    Татьяна
    9 июня 2025
    Чегемский день: фантастическая природа и SPA
    Это была наша первая экскурсия нашего пребывания в КМВ и она задала высокий уровень нашего отдыха. Советуем всем!!! Сергей, спасибо!!!
  • А
    Александра
    16 февраля 2025
    Чегемский день: фантастическая природа и SPA
    Отличная поездка. Нам все понравилось. Знает историю Кавказа, всесторонне развит, поддержит любую тему 👍🏼 передвижение на комфортном автомобиле 🏎️ подсказывал лучшие ракурсы для фото 🤩
  • О
    Ольга
    10 января 2025
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Тур назывался "Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит", на самом деле мы поехали сначала через Эльбрус. Более того, наш гид
    читать дальше

    Сергей пытался нас вообще отговорить от посещения данного озера, якобы оно замерзло. Но из всего путешествия стоящим оказалось именно это озеро, красота неописуемая. Эльбрус был переполнен, очереди длинные, стоять часами. Долина Нарзанов- грязно, отсутствие инфраструктуры. Печально все, местным жителям нужно больше вкладываться в инфраструктуру.

  • Е
    Елена
    18 сентября 2024
    Чегемский день: фантастическая природа и SPA
    Миллион положительных эмоций! Спасибо!
    Погода нас пугала, но мы были намного впереди))
    Миллион положительных эмоций! Спасибо!
    Погода нас пугала, но мы были намного впереди))
  • Н
    Наталья
    16 сентября 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Мне кажется, побывать на Эльбрусе должен каждый хоть раз в своей жизни! Он просто потрясающий!
    Ну а по поводу гида надо
    читать дальше

    просто понимать, что вы едете не с гидом-экскурсоводом с историческим образованием, а с водителем, который обладает знаниями о своем регионе и, конечно, ими поделится с вами, но главное он прекрасно водит машину))

  • Л
    Людмила
    27 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень хотелось побывать на самой высокой вершине Кавказских гор. Удобно, что экскурсию можно запланировать не выходя из дома. Всё очень понравилось и гид Алексей, умеющий интересно рассказывать, и красивые пейзажи, - оставили массу положительных эмоций.
  • М
    Михаил
    19 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Ездили на Эльбрус с гидом Алексеем. Он просто кладезь знаний про достопримечательности, местное население и местные обычаи.
    Само путешествие прошло в
    читать дальше

    комфорте. Всё очень понравилось.
    Мы поднимались на ратраке до 4600. Тут белый снег и почти нет ручьев.
    Эльбрус показал силу и в течении 10-15 минут солнечный летний день превратился в февральский вечер с минимальной видимостью, сильным ветром и пургой.
    А спустившись до 3800 получили дождь с градом.
    Мы были подготовлены и пережили "катаклизм" нормально. Видели ребят в шортах и футболках полностью вымокших и замёрзших так, что зуб на зуб не попадал.
    Мой совет: ехать обязательно нужно, только берите куртки и дождевики)

  • А
    Александр
    18 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Гидом был Анзор.
    Энциклопедические знания, спокойствие, в том числе к выходкам детей. Тонкое чувство юмора.
    Для долины нарзанов взял для нас с
    читать дальше

    собой одноразовые стаканчики.

    О маршруте: лучше ездить на Эльбрус до Домбая, сами поймёте, почему. Горной болезни не было, в том числе у мальчика 6 лет. Перепроверьте погоду, почти всегда наверху облачно, ничего не видно. Берите солнечные очки. Нам очень повезло, было тепло и безоблачно. Платить за подъём можно картой, даже прикладывать Мир можно к турникету, но мы купили ски-пассы. Некоторые кассиры смотрят свидетельство о рождении.

    Рекомендуем.

  • Е
    Евгений
    8 августа 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Нашу семью (я с женой и дети 6 и 8 лет) гид-водитель Алексей прокатил в июле 24 на Эльбрус из
    читать дальше

    Ессентуков. Машина Хёнде СантаФе с кондиционером, ухоженная, чистая, вполне комфортная. Ехать довольно долго от Ессентуков, но время пролетело незаметно, т. к. гид - отличный рассказчик, все время что-то показывал/рассказывал/развлекал, но при этом эти 3 часа монолога вообще не напрягали, было интересно, большой талант. Даже дети в основном внимали историям, а не залипали в телефоне. Честно скажу, что немалую часть удовольствия от поездки составило общество гида. Спасибо.
    По самой поездке добавить к описаниям в интернете особо нечего. По дороге на Эльбрус заезжали на озеро Гижгит, как отдельная точка не особо интересно, но по пути почему бы не заглянуть. Тырныауз и Нейтрино просто проезжаем мимо под рассказ гида. Но там и смотреть/останавливаться нечего. Эльбрус может неприятно удивить внезапным изменением погоды, но нам повезло - видимость была хорошая, без дождика. По температуре из одежды обошлись спорткостюмом и вязаной шапкой. Обязательно с собой возьмите солнечные очки (и на всякий случай дождевик), снег так отражает солнце, что как будто прожектором в глаза светит. Очень интересные ощущения от нахождения на высоте (учтите, что могут показаться дискомфортными!). Виды здоровские и вообще вся эта альпинистская движуха вокруг тебя прям завораживает. Подъем на канатке в современных закрытых кабинках, детей пропустили свободно. На обратном пути бонусом нас завезли в ущелье Адыр-Су, где находится уникальный автомобильный лифт на гору и очень красивая горная река (для фото). Отличная поездка, очень понравилась.

  • Е
    Елена
    31 июля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Отличная экскурсия, очень понравилась.
    Экскурсовод всю дорогу рассказывал о достопримечательностях нашего маршрута. Показал красавца-Эльбруса сначала на фоне поля подсолнухов на рассвете,
    читать дальше

    а потом мы с помощью канатной дороги поднялись к Эльбрусу на высоту 3800 м и увидели его совсем близко… Мы посетили и источники Нарзана, пообедали в кафе "Маяк" (о-о-о-о-очень вкусно готовят и шашлык и хычины), увидели водопад, необычный подъемник для автомобилей на берегу горной реки, полюбовались озером Гижгит!!!
    Путешествие великолепное, очень рекомендуем и советуем

    Отличная экскурсия, очень понравилась
  • О
    Оксана
    8 июля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Замечательная экскурсия! Александр - лучший! Масса впечатлений, положительных эмоций! Очень комфортная поездка, время пролетело незаметно! Спасибо большое!
  • К
    Ксения
    5 июля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Провели один день среди невероятно красивых гор!
    В поездке нас сопровождал Сергей - хороший гид, очень приятный собеседник, заботливый, тактичный и
    читать дальше

    терпеливый. Быстро нашёл общий язык и расположил к себе мою дочь-подростка. Спокойно относился к тому, что её укачивает, не раздражался, делал остановки, чтобы она подышала свежим воздухом.
    Мне понравилось, что Сергей на каждой остановке инструктировал, с какой точки открывается лучший вид, где сделать фото, определял тайминг. Его рассказы о своём крае интересно слушать.
    Поездка оставила замечательные впечатления! Вся дорога в Приэльбрусье очень красива! Я только успевала вертеть головой по сторонам) Ну и, конечно, была счастлива, увидев Эльбрус и поднявшись на высоту 3847 м, походив по снегу, увидев вершину самой высокой горы России и Европы - осуществила мечту)
    Для меня очень многое значит комфорт в поездках и особенно попутчики. Спасибо Сергею, он оказался «моим» человеком, будто ехали с близким другом. Ну и благодарность Вселенной за прекрасную ясную погоду)

    Провели один день среди невероятно красивых гор!
  • В
    Виталий
    27 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Отличный маршрут и изумительная природа. Всё сопровождается интересными рассказами гида о местах и их истории.
    Отличный маршрут и изумительная природа. Всё сопровождается интересными рассказами гида о местах и их истории.
  • Н
    Наталья
    5 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
    Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
  • Д
    Динар
    19 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Доброго дня всем. Отлично съездили на Эльбрус и Джылы суу. Советую всем посетить эти красоты вместе с Андреем. Гид очень понравился. Рашид! Веселый, профессиональный, как с другом едешь.
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍
    Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍

