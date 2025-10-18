Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборКавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит: индивидуальная экскурсия
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
от 14 800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Ессентуков
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
4600 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Ессентуков
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3555 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена18 октября 2025Ездили 17.10.2025, на Эльбрус, погода удалась было солнечно, Эльбрус был великолепен как все места которые мы проезжали. Нас сопровождал Сергей,
- ИИлья27 августа 2025Были семьей на экскурсии с Александром. Очень понравилось: удобный формат экскурсии. На внедорожнике. Ехали к локациям, выходили, посмотрели достопримечательности, пофотографировались! Купили сувениры, попили воду! Александр обладает обширной исторической информацией о регионе, о людях! Вся семья осталась очень довольна! Всем рекомендуем!
- ААлександр21 августа 2025Ездили на Эльбрус сегодня (21.08.25) с Сергеем. Эмоций очень много, и все исключительно положительные. Машина (Митц Аутлендер в прекрасном состоянии)
- ННаталья7 августа 2025Дорога на Эльбрус была закрыта, поэтому мы выбрали поездку на Бермамыт. Нас вез Сергей.
Далее по пунктам.
1) Сергей очень приятный собеседник.
- ТТатьяна9 июня 2025Это была наша первая экскурсия нашего пребывания в КМВ и она задала высокий уровень нашего отдыха. Советуем всем!!! Сергей, спасибо!!!
- ААлександра16 февраля 2025Отличная поездка. Нам все понравилось. Знает историю Кавказа, всесторонне развит, поддержит любую тему 👍🏼 передвижение на комфортном автомобиле 🏎️ подсказывал лучшие ракурсы для фото 🤩
- ООльга10 января 2025Тур назывался "Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит", на самом деле мы поехали сначала через Эльбрус. Более того, наш гид
- ЕЕлена18 сентября 2024Миллион положительных эмоций! Спасибо!
Погода нас пугала, но мы были намного впереди))
- ННаталья16 сентября 2024Мне кажется, побывать на Эльбрусе должен каждый хоть раз в своей жизни! Он просто потрясающий!
Ну а по поводу гида надо
- ЛЛюдмила27 августа 2024Очень хотелось побывать на самой высокой вершине Кавказских гор. Удобно, что экскурсию можно запланировать не выходя из дома. Всё очень понравилось и гид Алексей, умеющий интересно рассказывать, и красивые пейзажи, - оставили массу положительных эмоций.
- ММихаил19 августа 2024Ездили на Эльбрус с гидом Алексеем. Он просто кладезь знаний про достопримечательности, местное население и местные обычаи.
Само путешествие прошло в
- ААлександр18 августа 2024Гидом был Анзор.
Энциклопедические знания, спокойствие, в том числе к выходкам детей. Тонкое чувство юмора.
Для долины нарзанов взял для нас с
- ЕЕвгений8 августа 2024Нашу семью (я с женой и дети 6 и 8 лет) гид-водитель Алексей прокатил в июле 24 на Эльбрус из
- ЕЕлена31 июля 2024Отличная экскурсия, очень понравилась.
Экскурсовод всю дорогу рассказывал о достопримечательностях нашего маршрута. Показал красавца-Эльбруса сначала на фоне поля подсолнухов на рассвете,
- ООксана8 июля 2024Замечательная экскурсия! Александр - лучший! Масса впечатлений, положительных эмоций! Очень комфортная поездка, время пролетело незаметно! Спасибо большое!
- ККсения5 июля 2024Провели один день среди невероятно красивых гор!
В поездке нас сопровождал Сергей - хороший гид, очень приятный собеседник, заботливый, тактичный и
- ВВиталий27 июня 2024Отличный маршрут и изумительная природа. Всё сопровождается интересными рассказами гида о местах и их истории.
- ННаталья5 мая 2024Хочу сказать отдельное спасибо за прекрасные локации для фото на озере
- ДДинар19 апреля 2024Доброго дня всем. Отлично съездили на Эльбрус и Джылы суу. Советую всем посетить эти красоты вместе с Андреем. Гид очень понравился. Рашид! Веселый, профессиональный, как с другом едешь.
- ИИрина14 апреля 2024Большое спасибо нашему водителю и гиду Александру! За увлекательную поездку на Эльбрус. Рассказывает много интересной информации. Рекомендуем👍👍👍👍👍
