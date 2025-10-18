читать дальше

Ессентуков. Машина Хёнде СантаФе с кондиционером, ухоженная, чистая, вполне комфортная. Ехать довольно долго от Ессентуков, но время пролетело незаметно, т. к. гид - отличный рассказчик, все время что-то показывал/рассказывал/развлекал, но при этом эти 3 часа монолога вообще не напрягали, было интересно, большой талант. Даже дети в основном внимали историям, а не залипали в телефоне. Честно скажу, что немалую часть удовольствия от поездки составило общество гида. Спасибо.

По самой поездке добавить к описаниям в интернете особо нечего. По дороге на Эльбрус заезжали на озеро Гижгит, как отдельная точка не особо интересно, но по пути почему бы не заглянуть. Тырныауз и Нейтрино просто проезжаем мимо под рассказ гида. Но там и смотреть/останавливаться нечего. Эльбрус может неприятно удивить внезапным изменением погоды, но нам повезло - видимость была хорошая, без дождика. По температуре из одежды обошлись спорткостюмом и вязаной шапкой. Обязательно с собой возьмите солнечные очки (и на всякий случай дождевик), снег так отражает солнце, что как будто прожектором в глаза светит. Очень интересные ощущения от нахождения на высоте (учтите, что могут показаться дискомфортными!). Виды здоровские и вообще вся эта альпинистская движуха вокруг тебя прям завораживает. Подъем на канатке в современных закрытых кабинках, детей пропустили свободно. На обратном пути бонусом нас завезли в ущелье Адыр-Су, где находится уникальный автомобильный лифт на гору и очень красивая горная река (для фото). Отличная поездка, очень понравилась.