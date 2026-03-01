Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе на необыкновенное урочище Джилы-Су
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
К вершинам Кавказа: из Ессентуков на Эльбрус
Увидеть Баксанское ущелье, озеро Гижгит и Поляну нарзанов и подняться к облакам по канатной дороге
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Баксанское ущелье, озеро Гижгит и Эльбрус
Вдохновиться природой Кабардино-Балкарии и подняться по канатной дороге на высоту 3800 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
25 200 ₽ за всё до 6 чел.
