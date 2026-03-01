Мои заказы

В Кабардино-Балкарию – экскурсии в Ессентуках

Найдено 5 экскурсий в категории «В Кабардино-Балкарию» в Ессентуках, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Путешествие на джипе на необыкновенное урочище Джилы-Су
На машине
Джиппинг
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Начало: По договоренности
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
16 500 ₽ за всё до 4 чел.
Величавый Эльбрус и Кавказский хребет: поездка из Ессентуков
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вы встретите величие гор и чистоту горных озер
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
18 500 ₽ за всё до 4 чел.
К вершинам Кавказа: из Ессентуков на Эльбрус
На машине
Канатная дорога
12 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Увидеть Баксанское ущелье, озеро Гижгит и Поляну нарзанов и подняться к облакам по канатной дороге
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Ессентуков
Джиппинг
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Баксанское ущелье, озеро Гижгит и Эльбрус
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
12 часов
Водная прогулка
Вдохновиться природой Кабардино-Балкарии и подняться по канатной дороге на высоту 3800 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
25 200 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «В Кабардино-Балкарию»

Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Гижгит;
  4. Чегемские водопады;
  5. Грязелечебница им. Семашко;
  6. Самое главное;
  7. Курортный парк;
  8. Гора Кольцо;
  9. Галерея источника № 17;
  10. Джилы-су.
Сколько стоит экскурсия по Ессентукам в марте 2026
Сейчас в Ессентуках в категории "В Кабардино-Балкарию" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 16 000 до 25 200. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
