Экскурсионная программа:06:00 — выезжаем из Ессентуков

Через 40 минут на границе с Кабардино-Балкарией нас ждёт завтрак в местном придорожном кафе. А первая остановка будет у водопада «Каскадный». Его исток под ледником Тана, который завис в Харезском ущелье. Потоки воды с шумом по громадным ступеням падают вниз и разбиваются на мириады водяных пылинок. В месте падения водопада образован водоём. А водяная пыль на солнце ☀️ переливается алмазной россыпью. Куртатинское ущелье Протянулось на 50 км и относится к одному из живописных мест Северной Осетии-Алании. На территории ущелья расположено много архитектурных и исторических памятников, об истории 📖 возникновения некоторых вы узнаете от нашего экскурсовода. Мы будем проезжать вдоль Фиагдон. Бурные потоки реки в окружении девственного леса и острогов хребта, укрытого лесом, мелькают за окнами автобуса. У нас подъём к наиболее узкому участку ущелья. Над нами будет возвышаться массив известковой горы ⛰️ Кадаргаван. И это Каваргаван своей мощью «пропилила» река, образовав Фиагдонскую расщелину. Редкая картина, когда у ваших ног проносится с рёвом река, а вы смотрите на это с большой высоты. «Чёртов мост»Над бурно протекающей и непокорной рекой Фиагдон мы посетим природный мост. Это огромный валун, который застрял в расщелине. Местные осетины называют его «Чёртов мост». Почему такое название? Об этом вам обязательно расскажет наш экскурсовод. У этого моста у вас будет время на осмотр, отдых и фотосессию 📷. Селение ДзивгисДалее мы отправляемся к селению Дзивгис, которое расположилось между рекой и останками горы Кариу-хох. Мы осмотрим храм Святого Георгия Победоносца и Дзивгискую крепость. Это крупнейшая на Кавказе пещерная крепость, состоит из 6 оборонительных сооружений у входов в Предпещерные замки 🏰. Крепостной комплекс был построен 600-800 лет назад. Основой замков стали выемки, которые проделали вода и ветер в известняковых скалах. Кармадонское ущельеПродолжаем мы путешествие в Кармадонское ущелье. С перевала виден Казбек (5033 м). А в самом ущелье нам предстанут с разных сторон возвышенности от 750 до 1200 м. Над ущельем расположились две громадные наледи. Это с одной из них сошёл ледник и просто уничтожил курорт «Кардамон». Под этим льдом и погибла съёмочная группа, работающая над картиной «Связной». Режиссером картины был Бодров-младший. «Город мертвых» и монастырьДалее у нас в маршруте музей 🖼 «Город мертвых», затерянный в горах Северной Осетии вдоль длинного Даргавского ущелья. Об этом, почти семь столетий окутанным тайнами и легендами месте, вам расскажет гид. И ещё вам предстоит попасть в православный мужской монастырь. Он расположен недалеко от посёлка Верхний Фиагдон. Аланский Успенский монастырь создали в 2000 г. История его создания интересная, ведь начиналась она в гостинице для машинистов поезда, и состоял монастырь из двух монахов. Рассказ экскурсовода будет насыщен увлекательными фактами. В монастыре находится Иверская Моздокская икона Божией Матери.

19:00 — мы возвращаемся в Ессентуки